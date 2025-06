Pablo Echarri en la casa de Cristina: "Es un punto de partida para generar la unidad"

Sin pelos en la lengua, Echarri mostró públicamente su apoyo a la expresidenta no solo con su presencia sino con su opinión. Entrevistado por distintos periodistas allí presentes, el actor no dudó en opinar sobre el acontecimiento y ofrecer su lectura política. Cabe destacar que no es la primera vez que el artista se pronuncia políticamente , ya que hace años tanto en sus redes como en entrevistas, ha compartido sus opiniones políticas.

Con respecto al debate en torno a la tobillera electrónica, el lugar de reclusión y las condiciones impuestas a la expresidenta, Echarri evaluó: “Creo que una de las intenciones que tienen quienes la han encarcelado, el conservadurismo argentino, es verla con todos esos detalles y todos esos símbolos”. Y entendió que “cuanto más indigna la vean más contentos se pondrán”.

“Yo creo que cuanto más traten de hacer eso, más van a enardecer al pueblo”, interpretó. Echarri opinó: “Me parece que si lo que estamos buscando es una convivencia democrática les digo que traten de no hacerlo”.

“Es un apoyo a Cristina, ante el avance de un sector social político que tiene la justicia cooptada”, enunció el actor dándole fuerza a la consigna que convoca hace días a muchos frente a la casa de Cristina y que esta tarde impulsará una marcha hacia Plaza de Mayo.

El cruce de Pablo Echarri con un periodista

Como todo posicionamiento público, las palabras de Echarri no estuvieron exentas de reacción. Muchas fueron favorables y celebraron el compromiso del actor, pero otras no perdonaron su visión política.

Fue en el programa de A24 en el que entrevistaron a Pablo Echarri que uno de los panelistas, Ignacio Ortelli, pidió cortar la transmisión del móvil que entrevistaba al actor en la calle. “Estoy cansado de escuchar a este chanta”, manifestó.

“Este hombre que hace mucho que no le conozco un éxito realmente se piensa que es una referencia y la verdad que no, no tiene legitimidad tampoco. No lo vota nadie, ya no le elige nadie las películas, así que al menos yo no lo quiero escuchar más”, enunció Ortelli pese a que la iniciativa de entrevistar al actor había venido de su propio canal.

A raíz de estos comentarios en vivo, un usuario subió el recorte a Twitter y apuntó contra el periodista: “Che @ignacioortelli, si no te interesa saber lo que Pablo Echarri dice, ¿para qué lo entrevistan? Y si querés decirle a @echarripablo1 todo esto, ¿por qué no se lo decís en la cara y no detrás de un micrófono y cuando ya ni te está oyendo? Creo que no te odiamos lo suficiente”.

El mismo Pablo Echarri, entonces, citó el tweet del usuario y sentenció: “Tranquilo, @ignacioortelli, te va a dar algo. Si los éxitos alcanzados en el oficio fuesen la variable que da legitimidad en la vida para hablar y expresar una idea, vos vivirías muteado”.