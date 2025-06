La Ferni vuelve a Rosario con su repertorio de folklore disidente

En 2022, Ferni se convirtió en la primera artista trans no binaria en presentarse en el Pre Cosquín Folklore, y su huella sigue visible. A través de una denuncia en el INADI por discriminación por identidad de género, logró que se modifiquen los estatutos del festival y se reemplacen las categorías “Voz Masculina” y “Voz Femenina” por la de “Solista Vocal”, abriendo paso a otras personas travesti, trans y no binarias.

Un repertorio urgente

Desde entonces, fue construyendo, deconstruyendo y reconstruyendo su repertorio, en el que ha versionado, con su voz destacada (de formación académica), a figuras como Jorge Fandermole, Raúl Carnota, Teresa Parodi y Atahualpa Yupanqui. En este momento, mientras termina de grabar su primer disco (junto al productor Nico Rey) que lanzará en lo que queda del año distribuido por el sello independiente Acqua Records, se centra en el “folklore disidente y contemporáneo”.

“Hay un repertorio que va pidiendo lugar, que me está resultando imperioso cantar. Esto tiene que ver con el encare que va a tener mi primer disco que sale este año, y cuyo primer sencillo, que es ‘Volver a volver’ de Gabo Ferro, salió hace unas semanas”, dijo Ferni en diálogo con La Capital.

“Tiene que ver con la necesidad de rescatar, revalorizar y reinterpretar obras de la inconmensurable belleza de nuestro cancionero popular de las décadas del setenta y ochenta, y también tiene que ver con la urgencia de escuchar nuevas canciones, nuevas voces, distintos mensajes, distintas melodías. Ahí es cuando, en un momento de mucha reflexión, lo que termina ocurriendo es un interés por esbozar y componer mis propias canciones, de forma muy incipiente. Y sobre todo de abordar un repertorio, más como plato principal en mis presentaciones, compuesto por el colectivo LGBTIQ+”, agregó.

Vuelta completa

La cantora viene de terminar su primera gira de dos meses por España, que la llevó por distintas ciudades del país a fuerza de talento y autogestión. La Ferni estuvo en Catalunya, Valencia, Sevilla (donde dio una masterclass junto al Primer Coro Queer de aquel país), Palma de Mallorca y coronó “la tournée” (como ella misma denomina al tour) con un show para 200 personas en la Casa del Reloj de Madrid, en el marco del Festival 21 Distritos, organizado por el municipio de esa ciudad.

A su vez, fue parte de múltiples peñas históricas llevadas adelante en Barcelona por migrantes argentinos, como La Cruz del Sur o Argenfolk. El 24 de mayo, anticipó la fecha patria con “una gran fiesta popular” en Mallorca, en un evento de la Red de Argentinxs en las Islas Baleares.

“En su mayoría, era gente que no me conocía y que llegaba porque le habían hablado de mí o me habían recomendado personas desde Argentina. Eso fue increíble. Y también es increíble que esta primera gira por España, donde no me conocía nadie, haya tenido un piso de público de treinta personas y llegué a cantar para 200”, aseguró Ferni.

“Eso tiene que ver con que hubo un boca a boca muy hermoso desde acá, y después también allá con las repercusiones que iba teniendo mi visita. En total, más de 1200 personas me escucharon en la gira, y la gran mayoría por primera vez. Eso es lo mágico y lo increíble de poder viajar y moverse”, agregó.

El movimiento también le dio perspectiva, y la posibilidad de reconocer que “las urgencias y necesidades respecto al repertorio se van viendo modificadas acorde al contexto”. En este sentido, destacó la reacción emotiva del público en España cuando cantó canciones como “Entre a mi pago sin golpear”, “La flor azul”, la milonga "Los Hermanos" de Atahualpa Yupanqui, o “Fuego en animaná”.

“Esto fue muy importante porque me di cuenta que hay mucha gente de distintas olas migratorias, y de distintas generaciones, que quizás no conocen otras músicas más nuevas pero conocen estos clásicos. Y de repente poder compartirlo fue un momento de mucha emoción”, compartió la cantora.

“Estando aquí, viviendo en Argentina, en este contexto tan atroz, creo que lo que motiva es pensar en algo nuevo, en otra cosa, en qué formas creativas podemos seguir haciendo arte. Y la canción y el repertorio aparece siempre como una herramienta para comentar lo que está sucediendo, lo que vive el pueblo. Yo pienso el arte de esta manera”, sumó Ferni, sentidamente comprometida con diversas luchas sociales.

La gesta del primer disco

Sin desentenderse del contexto, la artista celebra otro hito en su carrera: la grabación de su primer disco. “Estoy muy contenta. En primer lugar, de entrar a un estudio por primera vez sola con una guitarra y empoderarme en ese sentido. Esto me hizo pensar mucho cómo cantar y cómo tocar cada canción”, dijo la cantora, que también gracias a la gira se anima con convicción a este formato solista, “como juglara”.

Además, en el álbum compartirá por primera vez canciones propias: una con letra de Ioshua (fallecido poeta disidente) y otra sobre una letra que Susy Shock (quien estará también en Rosario este fin de semana) compuso para su hija. Ferni también adelantó que el disco contará con el “lujo de tener invitados e invitadas” como el cantautor uruguayo Mocchi o el propio Nahuel Quipildor (que ejecutará una canción inédita de su autoría).

“Una viene escuchando hace mucho tiempo a maestras y maestros, a trabajadores y trabajadores de la música, hablando de forma tan sagrada y tan hermosa de ese espacio que es el estudio. Es un momento muy de gestación, muy tierno, muy particular”, cerró Ferni.

Antes de su presentación del viernes, la cantora dará un conversatorio en la Escuela de Música de la UNR donde la invitación es a pensar el canto popular desde la disidencia. El encuentro, que busca problematizar “la generización de la educación vocal y la posibilidad de pensarla en clave no binaria”, será este jueves 19, a las 18, en el aula 22 de la institución pública (ubicada en el predio de la Siberia, en Berutti 2195). Quienes asistan a esta charla, tendrán 2x1 en entradas para el show del viernes.