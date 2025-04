Pachu y Pablo parodiaron a Ca7riel y Paco Amoroso e hicieron estallar a las redes

Pachu Peña y Pablo Granados sorprendieron a sus seguidores con una parodia del dúo musical Ca7riel y Paco Amoroso . En una sesión de fotos publicada en sus redes sociales, los humoristas recrearon con humor y precisión el estilo del popular dúo, desde su look hasta su particular forma de moverse sobre el escenario.

"Pachu amoroso y Pablo catriel", "Catriel y paco perdiendo sus rasgos adolescentes", "Jamás perderán el aura que tienen. Me hicieron reír. Me hacen reír y seguiré riendo y pasándola bien. Excelentes actores", "Pasan los años, las décadas, los siglos, pero estos dos no tienen comparación", fueron algunos de los comentarios que les dejaron sus seguidores.