Lali y las mil Lalis: la cantante atendió al demonio en Rosario

En sus fans no faltan los brillos, los outfits arriesgados, y por supuesto, como no podía ser de otra manera, los colores del orgullo. Es que la artista representa diversidad y apertura, y eso sin duda se refleja en cómo asisten al show y las banderas que levantan.

“Lo que más me gusta de Lali es que es auténtica y no es tibia frente a ningún tema”, cuenta un seguidor con una remera que lleva el nombre del disco. No hay dudas de que su público valora su voz, y no se trata únicamente de la voz que suena arriba del escenario.