El canciller de Alemania asegura que Estados Unidos "está siendo humillado por la Guardia Revolucionaria de Irán"

Merz carga duramente contra el gobierno de Trump, al que acusa de entrar en un conflicto "sin una estrategia clara". Reitera que los europeos no fueron consultados antes de que EEUU e Israel atacaran Irán

El canciller alemán, Friedrich Merz , consideró este lunes que Irán está "humillando" a EE.UU. con su actitud en las negociaciones para frenar el conflicto en Oriente Medio. El mandatario europeo lo atribuyó a que el gobierno estadounidense entró en el conflicto sin una estrategia clara y sin plan de salida.

Así lo ha manifestado durante una charla con estudiantes en la ciudad de Marsberg , donde aseguró que "en un conflicto no sólo hay entrar, sino que hay que saber cómo salir" : "Lo que pasa cuando no se tiene en cuenta esto lo vimos en Afganistán, en Irak y ahora en Irán", afirmó el canciller alemán en el acto.

"Los iraníes negocian de manera habilidosa, o habilidosamente no negocian" , agregó el jefe del Gobierno germano. "Hacen ir a los estadounidenses a Islamabad y los dejan marchar sin resultado. Con ello el régimen iraní, y en especial la Guardia Revolucionaria, están humillando a toda la nación estadounidense", abunda.

El canciller también afirmó que espera que el conflicto termine lo antes posible porque está costando a Alemania “mucho dinero de los contribuyentes y mucha capacidad económica”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viene criticando duramente a los aliados de la Otán por no enviar sus armadas para ayudar a abrir el estrecho de Ormuz durante el conflicto. La vía marítima ha permanecido prácticamente cerrada, causando turbulencias en los mercados y una interrupción sin precedentes en el suministro energético.

Merz reiteró que ni los alemanes ni los europeos fueron consultados antes de que Estados Unidos e Israel comenzaran a atacar Irán el 28 de febrero pasado, y que posteriormente trasladó directamente su escepticismo a Trump: “Si hubiera sabido que esto continuaría así durante cinco o seis semanas y empeoraría progresivamente, se lo habría dicho de forma aún más contundente”, afirmó Merz.

Una postura crítica contra la Casa Blanca

Durante la Guerra de los Doce Días, el año pasado, Merz llegó a decir que los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán le estaban haciendo "el trabajo sucio" a los europeos. Esta vez, aunque en un comienzo apoyó la nueva ofensiva, con el paso del tiempo asumió una postura cada vez más crítica y dijo en diversas ocasiones que no ve una estrategia clara de Washington en su guerra en Irán.

Las esperanzas de reactivar los esfuerzos de paz han disminuido desde que Trump canceló el sábado pasado una visita a Islamabad, la capital pakistaní, de sus enviados Steve Witkoff y Jared Kushner.