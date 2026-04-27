A 45 días del Mundial, Luka Modric se lesionó y Croacia lo sufre

El volante de Milan se fracturó el pómulo y en principio se pierde lo que resta del campeonato italiano

El croata Luka Modric se fracturó el pómulo jugando con AC Milan. Ante la certeza de que el volante se perderá lo que queda de la Serie A italiana, la selección de Croacia sigue de cerca y con incertidumbre su recuperación. ¿Llegará el capitán para el Mundial, que dará comienzo el próximo 11 de junio?

Modric tuvo que salir en los últimos minutos del empate sin goles del domingo ante la Juventus, luego de que se lesionara al disputar de cabeza una pelota aérea con el mediocampista rival Manuel Locatelli.

Las pruebas realizadas este lunes revelaron una fractura en el pómulo izquierdo y el volante fue operado horas después. El Milan indicó que se trató de “una fractura compleja y multifragmentaria del hueso cigomático izquierdo”, pero que la intervención “fue completamente exitosa”

Aún no se sabe cuánto tiempo estará fuera de las canchas.

Croacia debutará en el Mundial contra Inglaterra dentro de siete semanas, el 17 de junio. También enfrenta a Panamá y Ghana en el Grupo L.

“Estuve hablando con Luka y le deseé una cirugía exitosa y una recuperación buena y rápida. Estoy convencido de que hará todo para estar listo para el Mundial, y le brindaremos todo el apoyo”, dijo el técnico croata Zlatko Dali en la red social X (ex-Twitter) a través de la federación nacional. Y añadió: “Confío en que la recuperación irá según lo previsto y que Luka, como capitán del equipo, nos liderará en otra gran competición este verano”.

Modric también está en los últimos meses de su contrato con el Milan. Firmó un acuerdo por un año el verano pasado luego de 13 temporadas repletas de títulos en el Real Madrid. Tiene una opción para extender el vínculo por otro año.

El jugador, de 40 años, fue titular en 32 de 34 partidos de liga y solo una vez se quedó en el banco.