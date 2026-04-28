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Un jugador denunció haber sido estafado por sus representantes y pidió ayuda en las redes

Diego Perea, delantero colombiano de Sportivo Barracas, publicó un video en el que contó la situación económica que está atravesando. "Tengo muchas deudas", dijo

28 de abril 2026 · 15:44hs
“Por una comisión me dejaron tirado; no les importó nada”

“Por una comisión me dejaron tirado; no les importó nada”, aseguró Perea criticando a los representantes.

El jugador colombiano Diego Perea atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal y profesional. Por intermedio de un video que subió a TikTok, el delantero, con pasado en San Lorenzo y actualmente en Sportivo Barracas, denunció haber sido estafado por sus representantes y solicitó ayuda ante el riesgo de quedarse en la calle junto a su familia.

En el mensaje contó que enfrenta una situación económica crítica, con deudas acumuladas y sin ingresos estables. “Tengo muchas deudas y prácticamente nos están echando a la calle”, sostuvo desesperado el futbolista en un testimonio que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Perea apuntó directamente contra quienes manejaron su carrera, a quienes acusó de haber tomado decisiones que lo perjudicaron y lo dejaron en una situación de vulnerabilidad. “Por una comisión me dejaron tirado; no les importó nada”, aseguró Perea reflejando otras de las situaciones que suelen atravesar los futbolistas en un mundo donde no todo brilla.

Deudas que se multiplicaron

El delantero explicó que después de pasar por distintos clubes las deudas comenzaron a multiplicarse. Incluso, contó que intentó generar ingresos por fuera del fútbol, pero también fue víctima de una estafa al comprar un auto que planeaba utilizar para trabajar.

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Su realidad se complicó en el último tiempo y hasta recibió amenazas por deudas impagas, además de no poder pagar el alquiler.

En su mensaje, el futbolista dejó en claro que su principal preocupación es el bienestar de su hijo. “Esto lo hago más que nada por mi bebé, para que tenga un techo y no le falte comida”, sentenció.

Perea pide ayuda

Perea también remarcó que no busca ayuda económica sin esfuerzo, sino una oportunidad laboral que le permita salir adelante. “No pedimos nada regalado, sino una ayuda, un trabajo”, sostuvo apelando a la solidaridad de quienes puedan tenderle una mano.

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El video, en el que aparece junto a su pareja y su hijo, expone con crudeza el contraste entre su pasado en el fútbol profesional, donde llegó a disputar competencias como la Copa Sudamericana, y su presente, marcado por la incertidumbre y la necesidad urgente de encontrar una salida para sostener a su familia.

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