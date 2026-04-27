Segundo robo en menos de una semana en una escuela de zona oeste Sucedió en la Escuela "Héroes de Malvinas". Saquearon el taller de electricidad, se llevaron computadoras de Preceptoría y el celular de la institución 27 de abril 2026 · 10:03hs

Foto: La Capital / Marcelo Bustamante La Escuela "Héroes de Malvinas" que sufrió un robo durante el fin de semana Foto: Maxi Klanjscek El taller de electricidad de la Escuela "Héroes de Malvinas", saqueado por delincuentes durante el fin de semana Foto: Maxi Klanjscek Segundo robo nocturno. Parte del mobiliario destruido por los ladrones

La Escuela “Héroes de Malvinas”, de Provincias Unidas al 3900, sufrió el segundo robo en menos de una semana. Claudio Ludueña, docente del colegio, señaló que en esta oportunidad los delincuentes se llevaron tres computadoras (con información sobre el desempeño de los alumnos), el celular de la escuela y herramientas del taller de electricidad que va a quedar paralizado por unos días.

Los docentes y el personal de la escuela se encontró con la desagradable noticia este lunes a primera hora. Sin embargo, el robo y el acto de vandalismo no interfirieron con el dictado de clases, que era normal a media mañana. Las dudas estaban centradas sobre las actividades en torno al taller de electricidad que quedó totalmente desmantelado.

En declaraciones a LT8, Ludueña contó: “Esto es muy preocupante lo que sucedió. Más allá del robo en sí es lamentable el daño que hicieron. En el caso de Preceptoría, se llevaron tres computadoras que tenían las notas de los chicos, el celular de la escuela con el que se comunican docentes con las familias y se llevaron todas las herramientas del taller de electricidad, un proyector y otros elementos que habían cedido los profesores porque a veces faltan cosas y las ponen los docentes”.

escuela Héroes de Malvinas El taller de electricidad de la Escuela "Héroes de Malvinas", saqueado por delincuentes durante el fin de semana Foto: Maxi Klanjscek

El docente remarcó que como consecuencia de este último robo el taller de electricidad “quedó paralizado. Además de romper armarios y destrozar todo lo que encontraron, no dejaron una sola herramienta. A medida que iban ingresando, rompían todo. Al parecer entraron por el patio, barretearon una reja de la puerta del taller. Hay un sistema de alarma, que en principio no sonó en tiempo y forma. Eso nos preocupa también”. Varios robos en la misma escuela “Esta escuela sufrió varios robos, pero de un año a esta parte la situación se había calmado. Ahora fueron dos en poco más de 48 horas. Hoy las actividades son normales, tendremos que resolver cómo hacemos con el taller de electricidad", rememoró Ludueña