Pepe Cibrián apuntó contra Julieta Poggio: "¿Esto es una actriz?"

El referente teatral fue duro con la ex "Gran Hermano", a pocos días de su debut en la obra de José María Muscari.

El posteo en cuestión mostraba una placa con la frase “Otro oro más a lo no dorado”. En la descripción, Cibrián hizo su descargo: “Hace unos días me preguntaron en una nota por Julieta Poggio, persona que desconozco, pero hoy leí en Infobae esta nota -no es culpa de ella- y a esta le respondo. ¿Esto es real? ¿Esto es una actriz? ¿Esto es la verdad del teatro? ¿Y yo y ustedes y todos los que hicimos y hacemos, ahora, qué hacemos?”.