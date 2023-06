Pedro Aznar trae a Rosario "El mundo no se hizo en dos días"

Pedro Aznar presentará en vivo en Rosario su más reciente álbum, “El mundo no se hizo en dos días” junto a su banda y hará un recorrido por diferentes canciones de su vasta trayectoria. La cita es el próximo sábado 10 de junio en el teatro El Círculo. Las entradas se pueden comprar en las boleterías del teatro y por Ticketek.

“Creo que pretender gustarle a todo el mundo es una trampa, y yo decidí poner toda la carne al asador y hablar sobre todo de lo que me ocupa y me preocupa y le digo a la gente que me escucha «yo pienso esto y creo que puedo aportar algo»”, dijo Aznar en diciembre último cuando lanzó el disco.