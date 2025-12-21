La Capital | Información General | verano

Solsticio de verano: por qué este domingo es el día más largo del año

A las 20.11 se pondrá el sol en la ciudad de Rosario y comienza la estación más calurosa del año. Arranca el verano

21 de diciembre 2025 · 11:30hs
Solsticio de verano en Rosario: hoy el Sol se pone a las 20.11 y comienza la estación más calurosa del año

Solsticio de verano en Rosario: hoy el Sol se pone a las 20.11 y comienza la estación más calurosa del año

Este domingo 21 de diciembre comienza oficialmente el verano en la Argentina con la llegada del solsticio de verano, el fenómeno astronómico que marca el día más largo y la noche más corta del año en el hemisferio sur. El evento da inicio formal a la estación más calurosa, caracterizada por temperaturas elevadas, mayor radiación solar y jornadas con más horas de luz.

En Rosario, la jornada tendrá uno de sus rasgos más visibles al atardecer: el Sol se pondrá a las 20.11, el horario más tardío del año, reflejo directo de la máxima inclinación del hemisferio sur hacia el Sol.

Cuándo ocurre el solsticio de verano en Argentina

Según los organismos astronómicos internacionales, el solsticio de verano se produce este domingo 21 de diciembre, cuando el Sol alcanza su máxima altura sobre el Trópico de Capricornio.

En ese momento, los rayos solares inciden de manera perpendicular sobre el hemisferio sur, lo que genera la mayor duración del día en todo el año. A partir de este punto, las horas de luz comenzarán a disminuir de forma gradual hasta el solsticio de invierno, en junio.

>> Leer más: Exposición al sol y cáncer de piel: qué cuidados recomiendan los especialistas

Por qué es el día más largo del año

Durante el solsticio de verano, el eje de la Tierra se inclina hacia el Sol, favoreciendo al hemisferio sur. Como consecuencia, se registra la mayor cantidad de horas de luz solar y la noche más corta del año

En ciudades como Rosario, Buenos Aires y Córdoba, el domingo tendrá más de 14 horas de luz, una diferencia que se percibe claramente en el atardecer tardío.

Qué significa el solsticio de verano

Más allá de lo astronómico, el solsticio tiene un fuerte valor cultural y simbólico. Desde tiempos ancestrales fue considerado un momento de renovación, plenitud y conexión con la naturaleza.

Para muchas culturas originarias de América Latina, el solsticio marcaba el inicio de un nuevo ciclo vinculado a la fertilidad de la tierra y a la energía del Sol.

En términos climáticos, señala el comienzo del período con mayor intensidad de calor, más radiación ultravioleta y mayor riesgo de golpes de calor.

>> Leer más: El mito del Callo Solar: un peligro para la salud

¿Cuál es la diferencia fundamental entre solsticios y equinoccios?

Los solsticios marcan el inicio del verano y el invierno, presentando el día más largo y el día más corto del año, respectivamente. Los equinoccios son los dos momentos anuales en que el Sol se posiciona directamente sobre el Ecuador. Esto resulta en una duración equitativa del día y la noche en todo el globo terrestre, además de inaugurar el otoño y la primavera.

Recomendaciones para el inicio del verano

Con el inicio oficial del verano, los especialistas recomiendan:

  • Evitar la exposición solar directa entre las 10 y las 16.

  • Usar protector solar de amplio espectro.

  • Mantener una hidratación constante.

  • Extremar cuidados en niños, adultos mayores y personas que realizan actividad física al aire libre.

El solsticio de verano, que se produce este domingo 21 de diciembre, abre así una etapa marcada por días largos, calor intenso y el inicio de la temporada alta de vacaciones en todo el país.

Noticias relacionadas
El verano en la costa argentina ofrece alojamientos que van de alternativas económicas a propuestas de lujo.

Verano 2026: cuánto cuesta alquilar una semana en enero en la Costa Atlántica

emerger: prevencion y primeros auxilios ante los riesgos mas frecuentes del verano

Emerger: Prevención y primeros auxilios ante los riesgos más frecuentes del verano

Ola de calor. Por tercer año consecutivo se pone en marcha la red de refugios climáticos.

El municipio presenta una nueva temporada de la red de refugios climáticos

uruguay se prepara para un verano historico con fuerte protagonismo del turismo argentino

Uruguay se prepara para un verano histórico con fuerte protagonismo del turismo argentino

Ver comentarios

Las más leídas

Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Jugó con Ángel Di María en las divisiones inferiores de Central y es ídolo en Real Potosí

Jugó con Ángel Di María en las divisiones inferiores de Central y es ídolo en Real Potosí

Newells culminó la semana, con 7 jugadores que no entrenaron y que es poco probable que sigan

Newell's culminó la semana, con 7 jugadores que no entrenaron y que es poco probable que sigan

Preocupación por el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol seguidas

Preocupación por el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol seguidas

Lo último

Violencia simbólica y psicológica, las más denunciadas en la UNR durante 2025

Violencia simbólica y psicológica, las más denunciadas en la UNR durante 2025

Solsticio de verano: por qué este domingo es el día más largo del año

Solsticio de verano: por qué este domingo es el día más largo del año

Cuánto saldrá viajar de Rosario a Punta Cana: ya están disponbiles los pasajes para vuelos directos

Cuánto saldrá viajar de Rosario a Punta Cana: ya están disponbiles los pasajes para vuelos directos

Violencia simbólica y psicológica, las más denunciadas en la UNR durante 2025

Un informe mostró que este tipo de situaciones concentran la mayoría de las consultas atendidas por los Espacios de Violencias durante este año
Violencia simbólica y psicológica, las más denunciadas en la UNR durante 2025
Mientras algunos hoteles de Rosario se reconvierten, otros quedan en pausa

Por Alicia Salinas
La Ciudad

Mientras algunos hoteles de Rosario se reconvierten, otros quedan en pausa

El vamos por todo libertario se empantana y Milei recalcula

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

El "vamos por todo" libertario se empantana y Milei recalcula

Dos carteles sobrevivieron a la ordenanza de prohibición en peatonal Córdoba

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Dos carteles sobrevivieron a la ordenanza de prohibición en peatonal Córdoba

Cuánto saldrá viajar de Rosario a Punta Cana: ya están disponbiles los pasajes para vuelos directos
La Ciudad

Cuánto saldrá viajar de Rosario a Punta Cana: ya están disponbiles los pasajes para vuelos directos

Con la creación de nuevas carreras, la universidad pública sale a buscar a sus estudiantes

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

"Con la creación de nuevas carreras, la universidad pública sale a buscar a sus estudiantes"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Jugó con Ángel Di María en las divisiones inferiores de Central y es ídolo en Real Potosí

Jugó con Ángel Di María en las divisiones inferiores de Central y es ídolo en Real Potosí

Newells culminó la semana, con 7 jugadores que no entrenaron y que es poco probable que sigan

Newell's culminó la semana, con 7 jugadores que no entrenaron y que es poco probable que sigan

Preocupación por el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol seguidas

Preocupación por el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol seguidas

Un peligroso delincuente que operaba en el sur de Santa Fe fue alojado en una cárcel de Rosario

Un peligroso delincuente que operaba en el sur de Santa Fe fue alojado en una cárcel de Rosario

Ovación
Newells culminó la semana, con 7 jugadores que no entrenaron y que es poco probable que sigan

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's culminó la semana, con 7 jugadores que no entrenaron y que es poco probable que sigan

Newells culminó la semana, con 7 jugadores que no entrenaron y que es poco probable que sigan

Newell's culminó la semana, con 7 jugadores que no entrenaron y que es poco probable que sigan

Newells negocia la extensión de los contratos de Valentino Acuña y Jerónimo Gómez Mattar

Newell's negocia la extensión de los contratos de Valentino Acuña y Jerónimo Gómez Mattar

Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Policiales
Rompió la vidriera de una tienda de vinos en el centro de Rosario y fue detenido a pocas cuadras
Policiales

Rompió la vidriera de una tienda de vinos en el centro de Rosario y fue detenido a pocas cuadras

Un peligroso delincuente que operaba en el sur de Santa Fe fue alojado en una cárcel de Rosario

Un peligroso delincuente que operaba en el sur de Santa Fe fue alojado en una cárcel de Rosario

Detuvieron al sospechoso de un homicidio con trasfondo narco ocurrido en la zona sur

Detuvieron al sospechoso de un homicidio con trasfondo narco ocurrido en la zona sur

Detienen a un hombre por dispararle a menores de edad que hacían ruido

Detienen a un hombre por dispararle a menores de edad que hacían ruido

La Ciudad
Violencia simbólica y psicológica, las más denunciadas en la UNR durante 2025
La Capital

Violencia simbólica y psicológica, las más denunciadas en la UNR durante 2025

Cuánto saldrá viajar de Rosario a Punta Cana: ya están disponbiles los pasajes para vuelos directos

Cuánto saldrá viajar de Rosario a Punta Cana: ya están disponbiles los pasajes para vuelos directos

Con la creación de nuevas carreras, la universidad pública sale a buscar a sus estudiantes

"Con la creación de nuevas carreras, la universidad pública sale a buscar a sus estudiantes"

Dos carteles sobrevivieron a la ordenanza de prohibición en peatonal Córdoba

Dos carteles sobrevivieron a la ordenanza de prohibición en peatonal Córdoba

Detienen a un hombre por dispararle a menores de edad que hacían ruido
Policiales

Detienen a un hombre por dispararle a menores de edad que hacían ruido

Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Newells: las chicas van por el Trofeo de Campeonas y el boleto a la Copa Libertadores

Por Carlos Durhand
Ovación

Newell's: las chicas van por el Trofeo de Campeonas y el boleto a la Copa Libertadores

Música y recorridas: cómo será la reinauguración del aeropuerto de Rosario

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Música y recorridas: cómo será la reinauguración del aeropuerto de Rosario

Pami I: rumores de cierre, desguace y proyecto inmobiliario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Pami I: rumores de cierre, desguace y proyecto inmobiliario

La tormenta dejó 53 reclamos y ráfagas de 80 kilómetros por hora
La Ciudad

La tormenta dejó 53 reclamos y ráfagas de 80 kilómetros por hora

Tres heridos por un fuerte choque en la autopista Rosario-Buenos Aires
La Ciudad

Tres heridos por un fuerte choque en la autopista Rosario-Buenos Aires

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona
La Ciudad

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona

Milei en el Mercosur: La integración debe estar al servicio del libre comercio
Política

Milei en el Mercosur: "La integración debe estar al servicio del libre comercio"

Trapitos en la mira: siete proyectos en el Concejo marcan la agenda 2026

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Trapitos en la mira: siete proyectos en el Concejo marcan la agenda 2026

Estación Rosario 300: más de 10.000 personas ya vivieron la experiencia inmersiva
La Ciudad

Estación Rosario 300: más de 10.000 personas ya vivieron la experiencia inmersiva

Un hombre fue detenido con cocaína lista para la venta y dinero en efectivo
Policiales

Un hombre fue detenido con cocaína lista para la venta y dinero en efectivo

Licitaron la construcción del Profesorado de Música en Salta 2141
La Ciudad

Licitaron la construcción del Profesorado de Música en Salta 2141

La PDI secuestró armas de grueso calibre luego de una denuncia por amenazas a un club
Policiales

La PDI secuestró armas de grueso calibre luego de una denuncia por amenazas a un club

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados
Policiales

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados

Residencias médicas 2026: se conocieron las fechas de los exámenes e ingresos en Santa Fe
La Ciudad

Residencias médicas 2026: se conocieron las fechas de los exámenes e ingresos en Santa Fe

Grassi: Vamos a volver a poner en marcha todos los activos de Vicentin

Por Patricia Martino

Economía

Grassi: "Vamos a volver a poner en marcha todos los activos de Vicentin"

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?
La Ciudad

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?

Identificaron a la mujer fallecida en una pileta de Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Identificaron a la mujer fallecida en una pileta de Villa Gobernador Gálvez

Cae una banda que usaba inhibidores de señal para robar autos y viviendas
Policiales

Cae una banda que usaba inhibidores de señal para robar autos y viviendas