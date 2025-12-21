Solsticio de verano: por qué este domingo es el día más largo del año

A las 20.11 se pondrá el sol en la ciudad de Rosario y comienza la estación más calurosa del año. Arranca el verano

Solsticio de verano en Rosario: hoy el Sol se pone a las 20.11 y comienza la estación más calurosa del año

Este domingo 21 de diciembre comienza oficialmente el verano en la Argentina con la llegada del solsticio de verano , el fenómeno astronómico que marca el día más largo y la noche más corta del año en el hemisferio sur. El evento da inicio formal a la estación más calurosa, caracterizada por temperaturas elevadas, mayor radiación solar y jornadas con más horas de luz.

En Rosario , la jornada tendrá uno de sus rasgos más visibles al atardecer: el Sol se pondrá a las 20.11 , el horario más tardío del año, reflejo directo de la máxima inclinación del hemisferio sur hacia el Sol.

Según los organismos astronómicos internacionales, el solsticio de verano se produce este domingo 21 de diciembre , cuando el Sol alcanza su máxima altura sobre el Trópico de Capricornio .

En ese momento, los rayos solares inciden de manera perpendicular sobre el hemisferio sur, lo que genera la mayor duración del día en todo el año. A partir de este punto, las horas de luz comenzarán a disminuir de forma gradual hasta el solsticio de invierno, en junio.

Por qué es el día más largo del año

Durante el solsticio de verano, el eje de la Tierra se inclina hacia el Sol, favoreciendo al hemisferio sur. Como consecuencia, se registra la mayor cantidad de horas de luz solar y la noche más corta del año

En ciudades como Rosario, Buenos Aires y Córdoba, el domingo tendrá más de 14 horas de luz, una diferencia que se percibe claramente en el atardecer tardío.

Qué significa el solsticio de verano

Más allá de lo astronómico, el solsticio tiene un fuerte valor cultural y simbólico. Desde tiempos ancestrales fue considerado un momento de renovación, plenitud y conexión con la naturaleza.

Para muchas culturas originarias de América Latina, el solsticio marcaba el inicio de un nuevo ciclo vinculado a la fertilidad de la tierra y a la energía del Sol.

En términos climáticos, señala el comienzo del período con mayor intensidad de calor, más radiación ultravioleta y mayor riesgo de golpes de calor.

¿Cuál es la diferencia fundamental entre solsticios y equinoccios?

Los solsticios marcan el inicio del verano y el invierno, presentando el día más largo y el día más corto del año, respectivamente. Los equinoccios son los dos momentos anuales en que el Sol se posiciona directamente sobre el Ecuador. Esto resulta en una duración equitativa del día y la noche en todo el globo terrestre, además de inaugurar el otoño y la primavera.

Recomendaciones para el inicio del verano

Con el inicio oficial del verano, los especialistas recomiendan:

Evitar la exposición solar directa entre las 10 y las 16.

Usar protector solar de amplio espectro.

Mantener una hidratación constante.

Extremar cuidados en niños, adultos mayores y personas que realizan actividad física al aire libre.

El solsticio de verano, que se produce este domingo 21 de diciembre, abre así una etapa marcada por días largos, calor intenso y el inicio de la temporada alta de vacaciones en todo el país.