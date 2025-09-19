Se viene Parense de Manos 3: revelaron la grilla completa con un evento cargado de historia

El evento de boxeo que combina humor, streaming e influencers regresa con su tercera edición. Se realizará el 20 de diciembre en el estadio Tomás Adolfo Ducó

Todas las estrellas que combatirán en la velada de boxeo

Llega una nueva edición del evento “Párense de Manos 3”, organizado por Luquitas Rodríguez y el programa de Vorterix "Paren la Mano", que se llevará a cabo el próximo 20 de diciembre en el estadio Tomás Adolfo Ducó , de Huracán, con una cartelera repleta de celebridades destacadas a nivel internacional. El espectáculo será transmitido en vivo a través de la plataforma Kick .

Con peleas que despiertan la expectativa del público joven y el atractivo de ver a figuras del streaming y la televisión arriba del ring, “Párense de Manos” se consolidó como un formato que combina entretenimiento y deporte, con cada edición generando gran repercusión en redes sociales.

La preventa exclusiva comenzó este jueves 18 de septiembre a las 19 horas a través de la billetera virtual YOY (ICBC) y se extenderá hasta el sábado. En esta primera etapa, cada usuario puede adquirir hasta dos tickets. Luego se habilitará la venta general.

Los precios de las entradas son:

Campo general: $25.000 + $3.000 (cargo por servicio)

Platea Miravé: $65.000 + $7.800

Platea Alcorta: $75.000 + $9.000

Campo VIP: $80.000 + $9.600

Campo Ultra VIP: $125.000 + $15.000

La cartelera confirmada con grandes sorpresas

La tercera edición presentará un cruce variado entre influencers, cómicos, artistas y deportistas. Estos son los combates anunciados:

Cosmic Kid vs. Mernuel

El cantante de pop y trap, también conocido como PedritoVM en su antigua faceta como youtuber, se medirá ante Mernuel, uno de los streamers con mayor audiencia en vivo del país.

Flor Vigna vs. Mica Viciconte

La cantante y la actriz rememoran su rivalidad en el programa "Combate", a más de diez años del comienzo del reality.

Mariano Pérez vs. Manu Jove

Los periodistas se convertirán en los primeros del rubro en protagonizar un duelo en la histórica velada.

William Banks vs. Gabino Silva

El creador de contenido estadounidense, quien llegó a estar preso, se enfrentará al humorista argentino que se define como "un inadaptado social".

Espe vs. Dairi

La streamer española se enfrentará a la influencer argentina en unos de los duelos internacionales de la jornada.

Coker vs. Perxitaa

En un duelo de experimentados combatirán Coker, quien perdió con el "Piti" Fernández en la primera edición del evento, y Perxitaa, el español que viene de vencer a Gaspi en la Velada del año V.

Pepi Staropoli vs. Maravilla Martínez

La pelea entre dos expertos en combates a cuerpo será entre Laureano Straropoli, luchador de artes mixtas, y Sergio "Maravilla" Martìnez, campeón mundial de boxeo en 5 oportunidades.

Carito Muller vs. Coty Romero

La influencer que viene de participar en el Mundial de Streamers 2025 en Malasia boxearà contra la ex Gran Hermano 2022 Coty Romero.

Tomás Mazza vs. Gero Arias

Mazza, quien ya sabe lo que es ganar un combate en esta exhibición de boxeo, le tocará medirse con Gero Arias, famoso en redes sociales por hacer el reto "Haciendo una dominada más por cada día del año".

Grego Rossello vs. Goncho Banzas

El comediante y conductor de "Ferne con Grego", Grego Rosello, luchará contra el streamer de IRL en la plataforma Kick, Goncho Banzas.

Agustín Monzon vs. Franco Bonavena

Los nietos de dos leyendas del boxeo argentino se enfrentarán en el ring en un combate cargado de historia. Agustín, heredero del mítico santafesino Carlos Monzón, y Franco, descendiente del inolvidable Ringo Bonavena, protagonizarán el maint event de la jornada, donde cada uno buscará honrar el peso de su apellido.