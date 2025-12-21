La Capital | La Ciudad | Rosario

Cuánto saldrá viajar de Rosario a Punta Cana: ya están disponbiles los pasajes para vuelos directos

Con la nueva ruta aérea desde el aeropuerto de Rosario, viajar a Punta Cana será más accesible. Hay un código del 25% de descuento vigente

21 de diciembre 2025 · 11:14hs
Se podrá volar de Rosario al caribe de forma directa

Se podrá volar de Rosario al caribe de forma directa

Viajar desde Rosario al Caribe será más barato a partir de 2026. Con la confirmación de los vuelos directos entre el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas y Punta Cana, operados por la aerolínea Arajet, ya comenzaron a conocerse los precios estimados de los pasajes, que parten desde los 395 dólares por tramo, según simulaciones realizadas en la web oficial de la compañía.

La nueva ruta contará con tres frecuencias semanales desde junio de 2026 y permitirá, además, conectar desde República Dominicana con otros 13 destinos internacionales, entre ellos Miami, Nueva York, Orlando y Cancún, consolidando a Rosario como una alternativa aérea más económica frente a Aeroparque y Ezeiza.

Precios de los pasajes Rosario–Punta Cana

Los precios de los pasajes comenzaron a generar interés inmediato entre los viajeros rosarinos. Según una simulación realizada en la página oficial de Arajet, volar desde Rosario a Punta Cana tendrá un valor que ronda los 451 dólares por tramo, mientras que el regreso desde República Dominicana a la ciudad se consigue desde 395 dólares, ambos bajo la tarifa Comfort.

Se trata de vuelos directos, con una duración cercana a las ocho horas, un tiempo competitivo para una ruta internacional de estas características y sin escalas intermedias. Como ocurre con la mayoría de las aerolíneas de bajo costo, el valor base no incluye equipaje despachado ni servicios adicionales, que pueden sumarse al momento de la compra.

Descuento del 25 % para comprar pasajes

Además, la aerolínea anunció una promoción especial: entre el 18 y el 26 de diciembre, quienes compren pasajes a través de su sitio web podrán acceder a un 25 % de descuento utilizando el código promocional VAMOSROS, lo que reduce aún más el costo final del viaje.

Rosario, una opción aérea más económica

Desde el gobierno provincial remarcaron que el objetivo es posicionar al aeropuerto rosarino como una alternativa más accesible para los pasajeros del interior del país. En 2026, Rosario contará con unas 50 frecuencias internacionales a siete destinos, cuando a comienzos de 2025 apenas tenía 17.

Con la reapertura total del aeropuerto prevista para el 29 de diciembre y la incorporación de nuevas rutas, los precios competitivos aparecen como uno de los principales atractivos para quienes planean viajar al Caribe o conectar con Estados Unidos sin pasar por Buenos Aires.

