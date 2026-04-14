Barrio Martin: alarma de vecinos por la caída de una antigua columna de la línea K El accidente sucedió en 3 de Febrero y Primero de Mayo. Por muy poco no hubo heridos ni daños importantes, pero sí problemas en el tránsito 14 de abril 2026 · 12:09hs

Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia. Personal de mantenimiento trabaja en barrio Martin tras la caída de un columna del tendido de la línea K Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia. El accidente sucedió en 3 de Febrero y Primero de Mayo

Una antigua columna del tendido eléctrico de la línea K de trolebús cayó este martes al medio de la calle y por poco no se produjo una situación más grave. El accidente sucedió en 3 de Febrero y Primero de Mayo, en pleno barrio Martin.

Se trata de una zona que a media mañana suele presentar un intenso paso de peatones y vehículos ya que está muy cerca del Hospital Provincial. Además la columna cayó y quedó tendida sobre la calle, más precisamente sobre la senda peatonal.

A pesar de eso, el incidente no causó heridos, pero sí una importante congestión de vehículos en la zona ya que la columna quedó impidiendo el paso y también sacó de servicio en forma momentánea a la línea K.

Cómo fue el incidente en barrio Martin Una comerciante que tiene su negocio muy cerca de la esquina brindó su testimonio: "Se escuchó un estruendo. Cuando dobló el trole enganchó los cables y se ve que la columna ya estaba muy vieja, con toda la base podrida, y se cayó. Fue un susto bárbaro porque no sabíamos qué había pasado. Por suerte no venía ningún auto ni gente cruzando".

Columna cae en barrio Martin La mujer agregó que la columna de metal "estaba en un estado bastante malo en su base, pero nunca pensamos que se caería. El trole cada tanto engancha los cables, pero esta vez se llevó todo para abajo. Supuestamente deberían cortarse los cables, pero como la columna estaba en malas condiciones se vino abajo", agregó la comerciante a Canal 3. >> Leer más: Barrio Martin: el lugar de los primeros edificios de lujo frente a la costa de Rosario columna barrio Martin (2) El accidente sucedió en 3 de Febrero y Primero de Mayo Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia. "Por suerte, en ese momento no pasaba ningún auto ni persona porque la columna cayó sobre la senda peatonal", comentó.