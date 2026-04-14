Gimnasia deportiva: Pendino y Di Pasquale, los gimnastas del Rojo en los Juegos Suramericanos de la Juventud

Ambos entrenan en el Club Provincial bajo las órdenes de Juan Carlos Pinto, quien también viajó a la cita en la ciudad de Panamá

Joaquín Pendino (de buzo azul) y Julián Di Pasquale posan en el gimnasio de Provincial poco antes de salir rumbo a Panamá para disputar el Suramericano en gimnasia.

El futuro del deporte argentino está bien representado en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, que se están realizando desde el domingo 12 y hasta el 25 de abril en el país centroamericano. De hecho, la delegación albiceleste ya cosechó las primeras medallas con Benjamín Casas, quien ganó la medalla de oro en libre 71 kilos masculino y Santiago Chrisjohn, la de bronce en libre 60 kilos masculino en lucha.

Joaquín Pendino y Julián Di Pasquale son dos de los atletas del Club Atlético Provincial que integran la nómina que oficializó el Comité Olímpico Argentino de los 250 que representan al país, entre los más de 2000 deportistas de todo el continente que están presentes en la cita. Ambos competirán en gimnasia artística, en individual general, viga de equilibrio, suelo, barras asimétricas y pruebas por equipo junto a Benjamín Fernández Landa, Benicio Manoli y Lucas Aita, quienes completan el grupo de gimnastas masculinos en este Sudamericano.

Según el programa, las competencias de gimnasia se llevarán adelante del 16 al 18 y tendrán como sede el Centro de Convenciones Figali, ubicado en la Calzada de Amador de la ciudad de Panamá.

Los gimnastas rojos

Joaquín Pendino, tiene 16 años. Nació el 22 de mayo de 2009 y su vinculación con la gimnasia arranca desde muy chico. Tenía 5 años y no hacía deportes, pero recorriendo el club le llamó mucho la atención como en uno de los gimnasios otros chicos hacían mortales, se colgaban de anillas o intentaban domar el potro con arcos y quiso seguir por ese camino. Empezó a entrenar y con el tiempo fue tomándole el gustito hasta que se encaminó en la disciplina.

Primero fueron las competencias de escuelita, a nivel provincial; después, un poco más maduro, con 13 años ya empezó a competir en los Nacionales y ahora clasificó a los Juegos Sudamericanos de la Juventud con sólo 16 años.

“Es la primera vez que compito a nivel internacional. Estoy un poco nervioso, pero la idea es dar lo mejor. Hacer un buen torneo sin caídas para mí es un montón y si viene alguna medalla, mucho mejor. La idea es hacer de esta experiencia un aprendizaje”, reconoció el propio Joaquín, poco antes de viajar hacia Centroamérica.

Estudia de manera virtual en el Seade, que depende del Ejército Argentino, y antes de partir le estaba dedicando entre seis y siete horas diarias al entrenamiento. Los arzones son su fuerte. Tiene como referente a Luca Alfieri, otro gimnasta de Provincial, y como deportista ya sueña con estar en unos Juegos Olímpicos. Sabe que “es muy difícil, pero no imposible, es trabajar, entrenar, entrenar y entrenar”, como él mismo detalló.

Julián Di Pasquale, en tanto, tiene 17 años. Nació el 2 de enero de 2009 y es santafesino. Su historia con la gimnasia comenzó a los seis años, después de probar varios deportes. Hizo natación, básquet y fútbol, pero en la cancha, en lugar de perseguir la redonda, se la pasaba haciendo medialunas. Su madre, que notó que lo de él pasaba por otro lado y lo llevó a hacer gimnasia. Empezó en Loyola, un club de Santo Tomé, en escuelita y ahí creció como gimnasta. Cuando notó que tenía un poco más nivel decidió cambiarse de club y recaló en el Club de Niños Manuel Belgrano, donde entrenó muchos años junto a Esteban Vallejos, quien según confesó el propio Julián, “fue el que me llevó a ser el gimnasta que soy actualmente”.

Este año dejó su Santa Fe natal para venir a la Cuna de la Bandera y continuó su crecimiento con Juan Carlos Pinto, en el club Provincial. Al dar las razones por la que eligió el Rojo dijo que quiere “alcanzar su mayor nivel posible para llegar a un Juego Olímpico y él (Pinto) es un entrenador muy capacitado para poder hacerlo. Estoy apostando por mi futuro y por eso decidí dejar la escuela presencial, empezar la virtual en el Seadea y venirme a vivir solo a Rosario. Es un cambio muy grande. Es, básicamente, dejar todo, salir de la zona de confort y apostar a lo que uno le gusta para tratar de cumplir los sueños”.

Julián viene de una lesión en el hombro. Estuvo todo el 2024 parado y eso, según confesó, lo hizo encarar el deporte de otra manera. “Creo que ahora lo estoy disfrutando mucho más que antes”, reconoció el atleta en el que salto y suelo son sus fuertes.

La de Panamá, es su tercera participación internacional. Compitió en 2022 en el Sudamericano de Ecuador, el Sudamericano de Bariloche en 2023 y en 2024 había clasificado para el Sudamericano de Asunción, pero después de la clasificación se dio de baja por el problema en el hombro. En ese sentido, contó que para mejorar su rendimiento “se operó e hizo todo el proceso de rehabilitación en el que Juan Carlos (N. de la R: su actual coach), estuvo presente y me ayudó mucho”.

Leer más: Súper Rugby Américas en vivo: Capibaras ganó un partidazo a Tarucas en el hipódromo

Los otros rosarinos en Panamá

El tercer atleta provincialista en la cita es el nadador Joaquín Uriel Gioacchini, quien dirá presente en las pruebas de 50, 100 y 200 metros pecho, además de los 200 combinados.

A estos deportistas se suman tres entrenadores rosarinos que integran seleccionados nacionales: Carlos Enrique Ricardo Moyano en esgrima (modalidad florete), Damián Rajmil en tenis de mesa y Juan Carlos Pinto en gimnasia artística.

Rosario, semillero de talentos

La presencia rosarina en Panamá no es casualidad. Forma parte de un proceso sostenido que combina el trabajo de clubes, asociaciones y el acompañamiento del Estado local a través de políticas públicas deportivas.

En ese sentido, el subsecretario de Deporte, Diego Sebben, destacó el recorrido de la ciudad en materia de desarrollo deportivo: “Rosario viene de ser sede de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2022, un evento que dejó un legado muy importante en infraestructura, organización y formación. Hoy vemos cómo ese proceso empieza a dar resultados concretos con deportistas y entrenadores de la ciudad representando al país”.

Y agregó: “Detrás de cada uno de ellos hay años de trabajo en clubes, federaciones y programas municipales. Para nosotros es un orgullo y también una motivación para seguir fortaleciendo el deporte en Rosario”.