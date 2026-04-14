La Capital | Ovación | Asociación Rosarina de Básquet

La Asociación Rosarina de Básquet rediseñó su isologotipo por el centenario

En el marco de los festejos por los 100 años, la Asociación Rosarina de Básquet presentó su nuevo escudo aggiornado a estos tiempos

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

14 de abril 2026 · 19:03hs
El nuevo escudo de la Asociación Rosarina de Básquet fue encargado al arquitecto Javier Armentano.

El nuevo escudo de la Asociación Rosarina de Básquet fue encargado al arquitecto Javier Armentano.

El próximo 12 de julio la Asociación Rosarina de Básquet cumplirá sus primeros 100 años. Desde hace un tiempo, primero bajo la presidencia de Marcelo Turcato quien hoy ocupa el máximo lugar en la Federación de Básquet de la Provincia de Santa Fe y ahora con Miguel Tudino, vicepresidente y hoy a cargo de la Rosarina, en la entidad madre del básquet local se vienen desarrollando distintos eventos, actividades y acciones para festejar una fecha tan importante.

Una de estas acciones fue el rediseño del isologotipo de la Asociación. Este trabajo le fue encargado al arquitecto Javier Armentano, quien le comentó a Ovación: “Este rediseño se enmarca dentro de lo que, en la profesión, denominamos reestilización. Esto no significa hacer algo totalmente nuevo, sino modificar, modernizar, aggiornar estilos, sobre la estructura gráfica ya conocida. Esa primera decisión la tiene tomada la entidad que pide la modificación. De no ser ese el encargo, probablemente el resultado final fuese algo totalmente distinto”, contó.

Armentano añadió: “En este caso hubo tres premisas principales. La primera fue la modernización tipográfica, que es simplemente lo que su nombre indica. La segunda fue el cambio de sigla. En este caso, la sigla anterior rezaba “ARBB”, con todas las dudas que generan las palabras de origen extranjero. Básket, básquetboll, básketboll, básquet ball, etcétera. Por eso adoptamos como palabra correcta una única palabra: Básquetbol. Por lo tanto, la sigla BB deja de tener sentido. Lo lógico entonces es que hubiese quedado únicamente ARB (Asociación Rosarina de Básquetbol), pero esa sigla implicaba confundirse con otras asociaciones (Asociación Rafaelina de Básquetbol, por ejemplo). Lo que generó finalmente la sigla AROB _Asociación Rosarina de Básquetbol_. Con un pequeño énfasis sobre la RO de Rosarina”.

“El tercer paso fue una redefinición de contenedor con otra estructura heráldica. La forma del nuevo escudo con sus nuevos colores y perfiles intenta darle mayor pregnancia visual a la composición gráfica. Cualquier marca puede tener un isotipo (figura o ícono emblemático) y un logotipo (el texto que la nombra). En este caso se decidió poner el logotipo circundando al isotipo como aplicación principal. Pero, según sea la conveniencia, existen también diseños que permiten su aplicación en diferentes versiones alternativas. Además de la versión original (la circular), existen dos posibilidades más de aplicación. Una con predominio horizontal en la composición y otra con predominio vertical”, finalizó el arquitecto Armentano.

Leer más: Una segunda parte donde Capibaras puede usar la localía para asegurar el pase a semis

La agenda Centenaria de la Asociación Rosarina de Básquet

En otro orden, el presidente en ejercicio, Miguel Tudino, comentó algunos detalles sobre la agenda centenaria que tiene preparada la institución: “Hemos desarrollado para unificar la imagen en la comunicación un manual de marcas con profesionales de larga trayectoria en nuestra zona como Javier Armentano”.

“En el año del centenario estamos trabajando en una agenda cargada de eventos sociales que se sumarán a los deportivos, que seguramente tendrán su cierre espectacular con el encuentro de Mini Básquet que se viene desarrollando hace muchísimos años. También habrá un partido homenaje con figuras del país y la región”, comentó Tudino.

Además, confesó que “estos eventos deportivos muy probablemente se hagan en el nuevo estadio multipropósito que tanto la Municipalidad de Rosario como la provincia están construyendo en el Parque Independencia. Un estadio que tendrá una capacidad de 2.500 espectadores y una superficie de 3.500 metros cuadrados. El intendente Pablo Javkin nos dijo que el básquet de la Rosarina tendrá a disposición ese lugar para los encuentros más importantes”.

“También gestionamos un gran encuentro musical y allí convocamos a todo el mundo del básquet para festejar estos 100 años. En estos festejos se va a sumar la Federación de Básquet de la provincia de Santa Fe ya que nacieron juntas e hicieron el primer encuentro oficial allá por el 14 de octubre de 1926. Y queremos darle un marco histórico y cultural para que los clubes puedan contar sus historias”, finalizó el presidente a cargo de la Rosarina.

Así se viene una agenda más que cargada para la celebración.

Noticias relacionadas
La reserva de Newells dio un paso atrás en San Juan.

La reserva de Newell's, con Lucas Bernardi al mando, cayó en la visita a San Juan

Lisandro Duarte celebra uno de los goles con los que Central venció a Atlético Tucumán en Arroyo Seco.

Central está imparable en reserva: cuarta victoria consecutiva del equipo de Pobersnik

Fernando Espinoza será el árbitro de Newells ante Unión y Andrés Merlos el de Central ante Sarmiento. 

Newell's y Central ya conocen a los árbitros para los choques con Unión y Sarmiento

Los futbolistas de Central en la previa del viaje a Paraguay. Casi todos fueron requeridos por los hinchas que estaban en el aeropuerto.

Pésimas noticias para Central: Di María no viajó a Paraguay para jugar con Libertad

Ver comentarios

Las más leídas

La otra vida de un exarquero de Newells: Es más difícil ser dirigente que arquero

La otra vida de un exarquero de Newell's: "Es más difícil ser dirigente que arquero"

Libertad vs Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Libertad vs Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Central Córdoba decidió despedir a la dupla técnica Teglia-Acoglanis

Central Córdoba decidió despedir a la dupla técnica Teglia-Acoglanis

Rosario, bajo alerta amarillo por tormentas durante dos días seguidos

Rosario, bajo alerta amarillo por tormentas durante dos días seguidos

Lo último

Newells lo tuvo en carpeta y ahora dirigirá a Lionel Messi en Inter Miami

Newell's lo tuvo en carpeta y ahora dirigirá a Lionel Messi en Inter Miami

Nino, el hombre que recorre Rosario en bicicleta llevando sus plantines a los barrios

Nino, el hombre que recorre Rosario en bicicleta llevando sus plantines a los barrios

MIlei pidió tener paciencia y prometió que la inflación se va a derrumbar

MIlei pidió "tener paciencia" y prometió que "la inflación se va a derrumbar"

Rosario tendrá por primera vez un juicio por jurados: 12 ciudadanos juzgarán un crimen resonante

El debut de esta modalidad será el 30 de abril, cuando arranque el juicio por el asesinato de un policía frente al Hospital Provincial
Rosario tendrá por primera vez un juicio por jurados: 12 ciudadanos juzgarán un crimen resonante
Puente Rosario-Victoria: arranca el peaje y debutan dos nuevos sistemas de pago
La Ciudad

Puente Rosario-Victoria: arranca el peaje y debutan dos nuevos sistemas de pago

Del estigma de la Rosario narco al Plan de Pacificación

Por Diego Veiga

La Ciudad

Del "estigma" de la Rosario narco al Plan de Pacificación

Golpe en un barrio cerrado de Pueblo Esther: 8 ladrones asaltaron a una familia
Policiales

Golpe en un barrio cerrado de Pueblo Esther: 8 ladrones asaltaron a una familia

Nino, el hombre que recorre Rosario en bicicleta llevando sus plantines a los barrios

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Nino, el hombre que recorre Rosario en bicicleta llevando sus plantines a los barrios

Transporte interurbano en jaque: empresarios piden un aumento del 40 por ciento
La Región

Transporte interurbano en jaque: empresarios piden un aumento del 40 por ciento

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La otra vida de un exarquero de Newells: Es más difícil ser dirigente que arquero

La otra vida de un exarquero de Newell's: "Es más difícil ser dirigente que arquero"

Libertad vs Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Libertad vs Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Central Córdoba decidió despedir a la dupla técnica Teglia-Acoglanis

Central Córdoba decidió despedir a la dupla técnica Teglia-Acoglanis

Rosario, bajo alerta amarillo por tormentas durante dos días seguidos

Rosario, bajo alerta amarillo por tormentas durante dos días seguidos

Puente Rosario-Victoria: arranca el peaje y debutan dos nuevos sistemas de pago

Puente Rosario-Victoria: arranca el peaje y debutan dos nuevos sistemas de pago

Ovación
Pendino y Di Pasquale, los gimnastas del Rojo en los Juegos Suramericanos

Por Pablo Mihal
Ovación

Pendino y Di Pasquale, los gimnastas del Rojo en los Juegos Suramericanos

Pendino y Di Pasquale, los gimnastas del Rojo en los Juegos Suramericanos

Pendino y Di Pasquale, los gimnastas del Rojo en los Juegos Suramericanos

La Asociación Rosarina de Básquet rediseñó su isologotipo por el centenario

La Asociación Rosarina de Básquet rediseñó su isologotipo por el centenario

La reserva de Newells, con Lucas Bernardi al mando, cayó en la visita a San Juan

La reserva de Newell's, con Lucas Bernardi al mando, cayó en la visita a San Juan

Policiales
Rosario tendrá por primera vez un juicio por jurados: 12 ciudadanos juzgarán un crimen resonante
Policiales

Rosario tendrá por primera vez un juicio por jurados: 12 ciudadanos juzgarán un crimen resonante

Los fiscales federales podrán acceder a nuevos datos bancarios de delincuentes y sospechosos

Los fiscales federales podrán acceder a nuevos datos bancarios de delincuentes y sospechosos

Golpe en un barrio cerrado de Pueblo Esther: 8 ladrones asaltaron a una familia

Golpe en un barrio cerrado de Pueblo Esther: 8 ladrones asaltaron a una familia

Cinco imputados por encubrir a los autores de una balacera el domingo

Cinco imputados por encubrir a los autores de una balacera el domingo

La Ciudad
Nino, el hombre que recorre Rosario en bicicleta llevando sus plantines a los barrios

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Nino, el hombre que recorre Rosario en bicicleta llevando sus plantines a los barrios

El FAE concretó cerca de 5 mil intervenciones edilicias en el primer trimestre de 2026

El FAE concretó cerca de 5 mil intervenciones edilicias en el primer trimestre de 2026

Bartolacci: Sin respuestas, el potencial universitario se irá apagando

Bartolacci: "Sin respuestas, el potencial universitario se irá apagando"

Del estigma de la Rosario narco al Plan de Pacificación

Del "estigma" de la Rosario narco al Plan de Pacificación

En rutas nacionales de Santa Fe, camiones registran un siniestro vial cada 10 días

Por Lucas Aranda
La Región

En rutas nacionales de Santa Fe, camiones registran un siniestro vial cada 10 días

El FMI recorta el crecimiento y duplica la previsión de inflación para la Argentina
Economía

El FMI recorta el crecimiento y duplica la previsión de inflación para la Argentina

Transporte interurbano: sin subsidios de Nación, Santa Fe aporta $193 mil millones
La Región

Transporte interurbano: sin subsidios de Nación, Santa Fe aporta $193 mil millones

Se desplomó en barrio Martin una antigua columna de la línea K
LA CIUDAD

Se desplomó en barrio Martin una antigua columna de la línea K

Enrico retruca a Michlig: San Cristóbal es de los más beneficiados con obras

Por Facundo Borrego
Política

Enrico retruca a Michlig: "San Cristóbal es de los más beneficiados con obras"

Un impactante incendio encendió las alarmas de la marca líder de autos chinos
Motores

Un impactante incendio encendió las alarmas de la marca líder de autos chinos

Clausuraron Rowing Club por una fiesta clandestina y falta de habilitación
La Ciudad

Clausuraron Rowing Club por una fiesta clandestina y falta de habilitación

Despidieron a la familia de Carlos Pellegrini destruida por la tragedia en la ruta 34
La Región

Despidieron a la familia de Carlos Pellegrini destruida por la tragedia en la ruta 34

Quieren blindar el sistema de salud local y declararlo intransferible

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Quieren blindar el sistema de salud local y declararlo intransferible

Delivery de drogas: cayeron dos presuntos vendedores al sur del macrocentro
Policiales

Delivery de drogas: cayeron dos presuntos vendedores al sur del macrocentro

Tragedia en la ruta 34: cómo evoluciona el chico que perdió a toda su familia
La Región

Tragedia en la ruta 34: cómo evoluciona el chico que perdió a toda su familia

Allanaron un hospital porteño por un caso de bebés cambiadas al nacer en 1986
Información General

Allanaron un hospital porteño por un caso de bebés cambiadas al nacer en 1986

Verónica Ojeda pidió frenar las burlas a su hijo en medio del juicio por la muerte de Maradona
Zoom

Verónica Ojeda pidió frenar las burlas a su hijo en medio del juicio por la muerte de Maradona

El tiempo en Rosario: martes con posibles chaparrones y tormentas aisladas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con posibles chaparrones y tormentas aisladas

Showcase analiza su salida del país por la caída en la venta de entradas
La Ciudad

Showcase analiza su salida del país por la caída en la venta de entradas

Central Córdoba decidió despedir a la dupla técnica Teglia-Acoglanis

Por Juan Iturrez
Ovación

Central Córdoba decidió despedir a la dupla técnica Teglia-Acoglanis

Incendió un depósito, golpeó al dueño por un reclamo laboral y quedó preso
Policiales

Incendió un depósito, golpeó al dueño por un reclamo laboral y quedó preso

Central archivó la derrota en Huracán y ya se puso en modo Copa Libertadores

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central archivó la derrota en Huracán y ya se puso en modo Copa Libertadores

Un diputado denunció una operación libertaria por su departamento en Pichincha
Política

Un diputado denunció una operación libertaria por su departamento en Pichincha

Caputo admitió que la inflación de marzo estará por encima del 3 %
Economía

Caputo admitió que "la inflación de marzo estará por encima del 3 %"