La Asociación Rosarina de Básquet rediseñó su isologotipo por el centenario

En el marco de los festejos por los 100 años, la Asociación Rosarina de Básquet presentó su nuevo escudo aggiornado a estos tiempos

El próximo 12 de julio la Asociación Rosarina de Básquet cumplirá sus primeros 100 años. Desde hace un tiempo, primero bajo la presidencia de Marcelo Turcato quien hoy ocupa el máximo lugar en la Federación de Básquet de la Provincia de Santa Fe y ahora con Miguel Tudino, vicepresidente y hoy a cargo de la Rosarina, en la entidad madre del básquet local se vienen desarrollando distintos eventos, actividades y acciones para festejar una fecha tan importante.

Una de estas acciones fue el rediseño del isologotipo de la Asociación. Este trabajo le fue encargado al arquitecto Javier Armentano, quien le comentó a Ovación: “Este rediseño se enmarca dentro de lo que, en la profesión, denominamos reestilización. Esto no significa hacer algo totalmente nuevo, sino modificar, modernizar, aggiornar estilos, sobre la estructura gráfica ya conocida. Esa primera decisión la tiene tomada la entidad que pide la modificación. De no ser ese el encargo, probablemente el resultado final fuese algo totalmente distinto”, contó.

Armentano añadió: “En este caso hubo tres premisas principales. La primera fue la modernización tipográfica, que es simplemente lo que su nombre indica. La segunda fue el cambio de sigla. En este caso, la sigla anterior rezaba “ARBB”, con todas las dudas que generan las palabras de origen extranjero. Básket, básquetboll, básketboll, básquet ball, etcétera. Por eso adoptamos como palabra correcta una única palabra: Básquetbol. Por lo tanto, la sigla BB deja de tener sentido. Lo lógico entonces es que hubiese quedado únicamente ARB (Asociación Rosarina de Básquetbol), pero esa sigla implicaba confundirse con otras asociaciones (Asociación Rafaelina de Básquetbol, por ejemplo). Lo que generó finalmente la sigla AROB _Asociación Rosarina de Básquetbol_. Con un pequeño énfasis sobre la RO de Rosarina”.

“El tercer paso fue una redefinición de contenedor con otra estructura heráldica. La forma del nuevo escudo con sus nuevos colores y perfiles intenta darle mayor pregnancia visual a la composición gráfica. Cualquier marca puede tener un isotipo (figura o ícono emblemático) y un logotipo (el texto que la nombra). En este caso se decidió poner el logotipo circundando al isotipo como aplicación principal. Pero, según sea la conveniencia, existen también diseños que permiten su aplicación en diferentes versiones alternativas. Además de la versión original (la circular), existen dos posibilidades más de aplicación. Una con predominio horizontal en la composición y otra con predominio vertical”, finalizó el arquitecto Armentano.

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La agenda Centenaria de la Asociación Rosarina de Básquet

En otro orden, el presidente en ejercicio, Miguel Tudino, comentó algunos detalles sobre la agenda centenaria que tiene preparada la institución: “Hemos desarrollado para unificar la imagen en la comunicación un manual de marcas con profesionales de larga trayectoria en nuestra zona como Javier Armentano”.

“En el año del centenario estamos trabajando en una agenda cargada de eventos sociales que se sumarán a los deportivos, que seguramente tendrán su cierre espectacular con el encuentro de Mini Básquet que se viene desarrollando hace muchísimos años. También habrá un partido homenaje con figuras del país y la región”, comentó Tudino.

Además, confesó que “estos eventos deportivos muy probablemente se hagan en el nuevo estadio multipropósito que tanto la Municipalidad de Rosario como la provincia están construyendo en el Parque Independencia. Un estadio que tendrá una capacidad de 2.500 espectadores y una superficie de 3.500 metros cuadrados. El intendente Pablo Javkin nos dijo que el básquet de la Rosarina tendrá a disposición ese lugar para los encuentros más importantes”.

“También gestionamos un gran encuentro musical y allí convocamos a todo el mundo del básquet para festejar estos 100 años. En estos festejos se va a sumar la Federación de Básquet de la provincia de Santa Fe ya que nacieron juntas e hicieron el primer encuentro oficial allá por el 14 de octubre de 1926. Y queremos darle un marco histórico y cultural para que los clubes puedan contar sus historias”, finalizó el presidente a cargo de la Rosarina.

Así se viene una agenda más que cargada para la celebración.