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El FMI recorta el crecimiento y duplica la previsión de inflación para la Argentina

El informe se conoce en la antesala del viaje de Luis Caputo a Washington, donde el gobierno buscará destrabar un desembolso y negociar un “waiver” por el incumplimiento de metas

14 de abril 2026 · 13:34hs
Esta semana se realizan las reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial.

AFP

Esta semana se realizan las reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó las previsiones de crecimiento para la Argentina y aumentó el pronóstico de inflación. El organismo ahora prevé que la expansión del PBI será de 3,5%, lo que representa una baja de 0,5 puntos con relación a la estimación previa, mientras que espera que la inflación anual sea de 30,5%, casi el doble del calculado seis meses atrás (16,5%).

El pronóstico llega en la misma semana que el equipo económico encabezado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, viajarán a Washington para participar en las Reuniones de Primavera del Fondo y el Banco Mundial. Entre los objetivo principales del país se encuentra destrabar un desembolso de u$s 1.000 millones, aunque el evento está dominado por la situación en Medio Oriente.

En las proyecciones incluidas en el informe Perspectivas Económicas Globales (WEO) por sus siglas en inglés, también se detalló el crecimiento para Argentina en 2027. Se ratificó la ponderación de avance de 4%.

Respecto a la situación del empleo el organismo apuntó que será de 7,2% en el año, con un alza de 0,6 puntos. Las estimaciones corregidas del FMI se acercan a las proyecciones que publicó el REM del Banco Central a principios de este mes.

Proyecciones del FMI

Si bien el FMI recortó las proyecciones de crecimiento, el país sigue manteniendo la estimación más favorable de la región.

El informe fue presentado por e Economista Jefe del Fondo, Pierre-Olivier Gourinchas durante una conferencia de prensa que se ofreció en el marco de la Reunión de Primavera del FMI y del Banco Mundial. Petya Koeva Brooks, una de las integrantes del equipo del FMI que realiza el informe atribuyó el deterioro de los pronósticos a la caída de la economía Argentina en el final de 2025. Ese período coincidió con las turbulencias que generó el proceso electoral.

Caputo viajará esta noche a Washington para participar de esta reunión de Primavera del FMI. Según fuentes oficiales, el gobierno buscará un "waiver" (dispensa) por el incumplimiento previo en la acumulación de reservas, que se situó u$s11.000 millones por debajo de lo acordado el año anterior.

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