Benjamín Vicuña aclaró el episodio con Pampita en los Martín Fierro

“Muchas gracias a este país hermoso, que me recibió y me dio lugar. Me dio a mis hijos y me dio un amor…”, expresó el actor, e inmediatamente se dio un momento de incomodidad, que él y todos los presentes tomaron con humor. El episodio se volvió viral en redes, donde se reprodujeron los pedidos de una vuelta de la pareja, las críticas y, sobre todo, los memes que daban cuenta de las reacciones.

“Yo sé que es difícil, pero me lo he ganado con mucho esfuerzo, con sacrificio. Era 9 de julio y dije: ‘Es un país que me dio a mis hijos, el amor...’. Quizás me equivoqué”, siguió Benjamín. “Evidentemente, estaba mi ex con su marido en el salón y quizás puede haber una manipulación de ese discurso o quizás estuve mal yo. Pero me refería al amor en todas las formas: en la calle, como la gente banca en el teatro, el de pareja que lo he vivido”, elaboró el chileno, que lleva más de quince años viviendo en Argentina. “Tengo la suerte de que amo este país, incluso... No, frases polémicas no voy a seguir regalando”, cerró el actor.

Por su parte, Pampita no se pronunció sobre el episodio, pero compartió una foto en Instagram junto a su marido en la alfombra roja y le dedicó unas palabras de amor, para dejar claro por dónde pasa su presente.