Pamela David, filosa contra Karina Milei: "Me corriste por un reloj y por las barbaridades no salen a aclarar"

En la previa de los premios Martín Fierro, la conductora habló con Brindis TV, streaming de La Capital, y recordó la polémica que tuvo con la hermana del presidente

30 de septiembre 2025 · 11:10hs
En una nueva edición de los premios Martín Fierro, el gran galardón de la televisión argentina, Brindis TV, el streaming de La Capital, dio el presente y logró entrevistar a destacadas figuras de la pantalla chica. En ese marco, el medio conversó con Pamela David, quien recordó su polémica con Karina Milei y no ahorró declaraciones filosas contra la hermana del presidente.

La pelea entre la conductora de “Desayuno Americano” y la secretaria general de la Presidencia tomó lugar en el mes de agosto, justo antes de que explotara el escándalo por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Todo comenzó cuando Pamela David acusó en su programa de televisión a Karina Milei de tener un reloj Rolex valuado en, aproximadamente, 35 mil dólares.

La hermana del presidente la desmintió, y David terminó pidiendo perdón por la falsa acusación. No obstante, momentos antes este lunes antes de ingresar a la ceremonia en el Hotel Hilton de Puerto Madero, la conductora de televisión habló con Brindis TV y dejó picantes declaraciones sobre Karina Milei. Allí hizo referencia a las supuestas coimas de Andis y recordó la polémica del reloj.

Las filosas declaraciones de Pamela David sobre Karina Milei

“Si tanto me corriste por un reloj, que si era o no era, que te llevo a la Justicia”, comenzó Pamela David en conversación con Brindis, el streaming de La Capital, frente a la pregunta sobre su polémica con Karina Mili. “Ahora, con la cantidad de barbaridades que les están diciendo y no salen a aclarar nada”, agregó David, en referencia a las acusaciones de corrupción en Andis.

“Espero que esta vez en las urnas se haga sentir la gente. La gente necesita una explicación”, siguió la conductora de "Desayuno Americano", sobre las elecciones nacionales que se avecinan.

La polémica por el reloj de Karina Milei

Un mes antes que se conociera públicamente el escándalo por las supuestas coimas en Andis, la polémica ya se había centrado en torno a Karina Milei, la secretaria General de la Presidencia y hermana del mandatario. Todo empezó con una foto de Karina con un llamativo reloj. En su programa de televisión, la conductora Pamela David acusó a la política de tener un Rolex de un elevadísimo precio.

En particular, David acusó a Milei usar un Rolex Datejust 36 valuado en US$ 35 mil. "¿Nadie habla del Rolex de 35 mil dólares que tiene Karina?", expresó la conductora en su programa de televisión "Desayuno Americano".

"Si es repostera no es Maru Botana, para tener un reloj de 35 mil dólares. Tiene tanto poder que nadie habla", señaló la presentadora, con una clara referencia a la profesión de Karina.

Frente a la acusación de Pamela David, Karina realizó un posteo desmintiéndola: "De ninguna manera tengo un Rolex de 35 mil dólares. Eso es falso", aseguró la secretaria General de la Presidencia en un posteo en sus redes sociales, donde detalló cuánto cuesta su reloj y de qué marca es.

"Empiezan las elecciones nacionales y vuelve la campaña sucia. De ninguna manera tengo un Rolex de 35 mil dólares. Eso es falso. Están acostumbrados a ese tipo de políticos que le robaban al pueblo para comprarse carteras y relojes de lujo", siguió la hermana del presidente en su cuenta de X.

"Se ve que los vínculos con Massa los confundieron. Obviamente iremos a la Justicia para reclamar por estas calumnias e injurias", agregó Karina Milei, sobre los comentarios de la conductora de "Desayuno Americano".

Sobre el valor y marca de su accesorio, Milei detalló: "El reloj que muestran es de marca Grovana, vale menos de 1000 dólares y lo compré con el fruto de mi trabajo mucho antes de que Javier Milei se lanzará a la presidencia. Les dejo foto del mismo de antes de asumir. Porque a diferencia de ustedes, no tengo nada que esconder".

