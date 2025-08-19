La Capital | Política | Karina Milei

Karina Milei, un reloj de 35 mil dólares y la acusación de Pamela David: ¿qué pasó?

La conductora acusó a la política de portar un accesorio de elevadísimo precio. La respuesta de la hermana del presidente

19 de agosto 2025 · 10:41hs
En la mano derecha de Karina Milei, el reloj que desató la polémica
En los últimos días, la polémica se centró en torno a Karina Milei, la secretaria General de la Presidencia y hermana del mandatario. Todo empezó con una foto de Karina con un llamativo reloj. En su programa de televisión, la conductora Pamela David acusó a la política de tener un Rolex de un elevadísimo precio.

En particular, David acusó a Milei usar un Rolex Datejust 36 valuado en US$ 35 mil. "¿Nadie habla del Rolex de 35 mil dólares que tiene Karina?", expresó la conductora en su programa de televisión "Desayuno Americano".

"Si es repostera no es Maru Botana, para tener un reloj de 35 mil dólares. Tiene tanto poder que nadie habla", señaló la presentadora, con una clara referencia a la profesión de Karina.

Frente a la acusación de Pamela David, Karina realizó un posteo desmintiéndola: "De ninguna manera tengo un Rolex de 35 mil dólares. Eso es falso", aseguró la secretaria General de la Presidencia en un posteo en sus redes sociales, donde detalló cuánto cuesta su reloj y de qué marca es.

¿Cuánto cuesta el reloj de Karina Milei?

Luego de la controversia que se generó a partir del comentario que realizó Pamela David al aire, Karina Milei salió al cruce. "Empiezan las elecciones nacionales y vuelve la campaña sucia. De ninguna manera tengo un Rolex de 35 mil dólares. Eso es falso. Están acostumbrados a ese tipo de políticos que le robaban al pueblo para comprarse carteras y relojes de lujo", comenzó la hermana del presidente en su cuenta de X.

"Se ve que los vínculos con Massa los confundieron. Obviamente iremos a la Justicia para reclamar por estas calumnias e injurias", agregó Karina Milei, sobre los comentarios de la conductora de "Desayuno Americano".

Sobre el valor y marca de su accesorio, Milei detalló: "El reloj que muestran es de marca Grovana, vale menos de 1000 dólares y lo compré con el fruto de mi trabajo mucho antes de que Javier Milei se lanzará a la presidencia. Les dejo foto del mismo de antes de asumir. Porque a diferencia de ustedes, no tengo nada que esconder".

El reloj marca Grovana de Karina Milei

"Sigan mintiendo que el 26 de octubre les vamos a ganar igual porque gracias a Dios la gente ya no les cree más sus mentiras", cerró la armadora de La Libertad Avanza.

El pedido de disculpas de Pamela David

Frente a la aclaración de Karina Milei, Pamela David decidió pedirle disculpas a la política: "Quiero pedirte sinceras disculpas. Me equivoqué. Hablé apresuradamente basándome en una imagen y cometí un error", aseguró David.

"Nobleza obliga: reconozco mi equivocación y te pido perdón, sin excusas. Mañana, en el mismo espacio donde lo dije, lo voy a rectificar en vivo", cerró la presentadora de TV.

"Espero la aclaración de mañana en tu programa, Pamela. Asumo que tendrá la misma efusividad con la que hoy difundieron la mentira. Es bueno reconocer cuando uno se equivoca, pero cuando el error es siempre para el mismo lado, el vicio queda manifiesto", respondió Karina Milei al pedido de disculpas de la periodista.

