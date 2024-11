Tras las especulaciones, Natalie Pérez habló sobre su supuesto embarazo

natalie perez embarazo 2.jpeg La foto de Natalie Pérez que desató los rumores sobre un posible embarazo

¿Qué dijo Natalie Pérez?

“Se me fue completamente de las manos. Me la pasé el fin de semana, mis padres, mis hermanos, mis tías, yo... Respondiendo mensajes. No es una feliz noticia, lamentablemente, no estoy esperando un bebé...”, comenzó Natalie. La actriz aclaró que todo se trato de un malentendido y reveló que está trabajando en un nuevo disco que tendrá relación con el tema.