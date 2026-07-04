Taylor Swift se casó con Travis Kelce: todo lo que se supo de la boda secreta

Taylor Swift y Travis Kelce dieron el sí el viernes en el Madison Square Garden de Nueva York. Aunque la pareja mantuvo la fecha en secreto hasta último momento, los movimientos de famosos y equipamientos cerca del estadio encendieron las sospechas. Finalmente, la fiesta tuvo lugar este viernes.

Según dieron a conocer varios medios estadounidenses, la ceremonia incluyó música en vivo con instrumentos de cuerda. Los novios usaron diseños de Christian Dior hechos a medida: él lució un esmoquin blanco y ella un vestido largo con cola. Los zapatos fueron de Christian Louboutin y Taylor usó joyas de Cartier.





Un dato muy curioso fue que la boda fue oficiada por Adam Sandler, quien además les cantó una canción personalizada y humorística. Las sobrinas de Kelce fueron las encargadas de tirarle pétalos a Swift mientras caminaba hacia al altar.

Según dijo un testigo consultado por TMZ, la comida estuvo a cargo de uno de los restaurantes favoritos de Taylor en Nueva York. La artista había visitado el local pocas semanas atrás para celebrar la victoria de los Knicks en el cuarto partido de las Finales de la NBA.

¿Quiénes fueron al casamiento de Taylor Swift?

Por supuesto, la ceremonia estuvo repleta de estrellas, entre los que se encontraron: Lena Dunham, Graham Norton, Dua Lipa, Sabrina Carpenter, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Emma Stone, las hermanas de Haim, Zoë Kravitz, Ed Sheeran, Cara Delevgine, Robert Pattinson, Pat Mahomes (compañero de Kelce en los Chiefs), Andy Reid (entrenador del equipo del novio), Jason Sudeikis, Jennifer Lopez, Tim McGraw, Faith Hill, Gwen Stefani y Blake Shelton, Reese Witherspoon, Paul McCartney, las hermanas Haim, Stevie Nicks. Camila Cabello, Hugh Grant, Ethan Hawke, Jimmy Fallon, los comediantes Marcello Hernandez y Bowen Yang, la ex futbolista Abby Wambach.

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Los invitados eran recibidos en un espacio que recreaba un jardín y un invernadero. Al finalizar la ceremonia, la madre de Taylor, Andrea, invitó a los asistentes a unirse a la fiesta en la planta baja. La decoración daba cuenta de una mezcla entre "Alicia en el País de las Maravillas" y "El Mago de Oz".

El camino hacia la boda

Taylor anunció su compromiso con la estrella de la NFL Travis Kelce a través de una publicación en Instagram en agosto de 2025. Los primeros rumores aseguraban que la ceremonia se celebraría el sábado 13 de junio, en un guiño al número de la suerte de la cantante, el 13. Pero la fecha pasó y empezaron nuevamente las indagaciones sobre la fecha.

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Finalmente la boda tuvo lugar el 3 de julio, en pleno fin de semana del Día de la Independencia de Estados Unidos. Una fecha estratégica para asegurarse la disponibilidad de muchos invitados. También le permitiá a Kelce disfrutar de la luna de miel antes de reincorporarse a los entrenamientos de la NFL, cuya pretemporada comienza a fines de julio.



Durante la noche del jueves, varias celebridades (entre ellas la actriz Lena Dunham) fueron fotografiadas con vestimenta de gala en lo que se cree habría sido la cena de ensayo de la boda. Esta fue una de las señales que indicaron que la ceremonia podría ser el viernes.

