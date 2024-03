Nicki Nicole habló por primera vez de su separación de Peso Pluma

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fplayz%2Fstatus%2F1770418091765158291&partner=&hide_thread=false Nicki Nicole habla del comunicado que puso en redes tras la ruptura con Peso Pluma



: "Fue todo bastante expuesto y desde mi parte tenía que decir lo que sentía y lo que me pasaba" pic.twitter.com/14ChhBRzKz — playz (@playz) March 20, 2024

“Yo dije: ‘ok, esto está pasando, está en mí decir algo, no decirlo, pero siento que lo tengo que decir’. Y también va de la mano con lo que soy. Yo canto lo que vivo y digo lo que siento. Y si no fuera así no estaría siendo yo al 100%. Lo hice un poco porque lo sentí. Y me gustó mucho también el hecho de los mensajes que recibí de muchas mujeres, mucho apoyo, mucho cariño, que es algo que es un poco difícil”, aseguró la artista.



>> Leer más: La dura frase que Nicki Nicole le dedicó a Peso Pluma, luego de la separación

Si bien es la primera vez que Nicki habla directamente sobre el tema, viene haciendo algunas referencias a la separación durante sus shows. En su última presentación en Argentina, en lo que fue su noveno show en el Movistar Arena, dijo antes de cantar su hit 'Plegarias': “He hecho mucha catarsis a través de esta canción".