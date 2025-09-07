Netflix: 3 películas imperdibles para disfrutar en el fin de semana

La plataforma sumó a su catálogo tres producciones muy diferentes que van del drama y el erotismo al cine histórico

Netflix sigue ampliando su catálogo con producciones que se convierten en éxito apenas días después de su estreno . Con la llegada del fin de semana, muchos usuarios buscan las mejores opciones para disfrutar de su tiempo libre y la buena noticia es que recientemente la plataforma incorporó películas con temáticas muy variadas, pensadas para todos los gustos.

Es sabido que la plataforma de streaming ofrece tanto los clásicos que nunca pasan de moda como los estrenos recientes provenientes de distintas partes del mundo. Ante tanta oferta, seleccionamos tres de las películas más vistas de la plataforma para facilitar la elección de los espectadores. Cada una con temáticas diferentes y atractivas, perfectas para quienes disfrutan transformar un día libre en la excusa ideal para una maratón de cine en la comodidad del hogar.

Este thriller dramático alemán promete enganchar a los usuarios en una historia repleta de drama, amor y erotismo. Bajo el ojo de la directora Sherry Hormann , esta envolvente historia transporta al usuario a paisajes alucinantes y envolventes mientras narra una historia de enredos de mentiras, relaciones familiares, secretos y sensualidad.

“Caerás” sigue la historia de Lili y Valeria, dos hermanas cuya relación se tensiona cuando Valeria quiere vender la antigua propiedad familiar en Mallorca para abrir un lujoso bed and breakfast con su prometido. Lilli, que aún guarda el recuerdo de su madre, se resiste a desprenderse de la casa. La situación se complica cuando Lilli tiene un romance de una noche con Tom, un hombre que resulta estar involucrado en un plan para engañarla y quedarse con la propiedad.

2. "La mujer rey"

Protagonizada por la reconocida actriz estadounidense Viola Davis y Thuso Mbedu, este filme basado en hechos reales transporta al espectador al África del siglo XIX, específicamente al reino de Dahomey y su legendaria unidad de guerreras, las Agobie. “La mujer rey” explora una historia cargada de acción y drama, con un profundo trasfondo cultural, abordando temas como el colonialismo y el abuso de poder.

“En la década de 1820, una experimentada lider militar entrena a una nueva generación de guerreras para proteger a su reino de un enemigo poderoso”, adelanta su sinopsis.

3. "Número desconocido: escándalo de ciberacoso escolar"

“Todos te odiamos. El teléfono de Lauryn se llena de mensajes amenazantes y degradantes ¿Quién quiere arruinarle la vida? La respuesta deja atónito a todo un pueblo”, reza la sinopsis de Netflix.

Se trata de un documental dirigido por Skye Borgman que promete dar cuenta de la historia de dos adolescentes que sufrieron hostigamiento digital y ciberacoso en el pequeño barrio de Mt. Pleasant, en Estados Unidos.

