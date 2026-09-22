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Netflix: Una emocionante película de acción se lleva todas las reproducciones

El film dirigido por John Lyde gira sobre la venganza y promete secuencias de acción, aventura y emoción

22 de septiembre 2026 · 14:49hs
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Netflix recibió a “Venganza en la prisión”

Netflix recibió a “Venganza en la prisión”, una película de 2015 dirigida por John Lyde

“En busca de venganza por el asesinato de su esposa, un policía roba un banco para que lo metan en la cárcel con el capo criminal ruso que le arruinó la vida”. Esa es la premisa de “Venganza en la prisión”, una de las películas más vistas esta semana en Netflix. Entre acción y aventura, el film promete emocionar y atrapar a los espectadores.

Dirigida por John Lyde, “Venganza en la prisión” tuvo su estreno en 2015 e incluso más de 10 años más tarde sigue reclutando un público fiel. Desde que llegó a la plataforma, rápidamente escaló hacia lo más visto, demostrando su capacidad para enganchar a los usuarios con su trama.

Con apenas una hora y media de duración y una penitenciaría como el escenario predilecto, el film explora lo que un hombre es capaz de hacer por venganza. “Venganza en la prisión” cuenta con Matthew Reese, Dolph Lundgren y Danielle Chuchran, entre otros miembros del elenco.

>>Leer más: Netflix recibió la nueva temporada de la exitosa serie criminal "Monstruo"

De qué se trata “Venganza en la prisión”

La trama sigue a Jack Stone, un policía marcado por el asesinato de su familia en manos de un poderoso jefe de la mafia rusa llamado Balam, quien opera desde la cárcel. Motivado por la sed de venganza, Jack decide asaltar un banco de la mafia rusa para ser llevado a la misma prisión en la que se encuentra Balam.

Una vez dentro de la penitenciaría, Jack tendrá que enfrentarse a un complejo y violento sistema y tendrá que pasar por los hombres de Balam. Entre peleas, traiciones y enfrentamientos, el protagonista también va consiguiendo ayuda de otros reclusos y no se detendrá hasta no dar con Balam y hacerlo pagar por lo que hizo.

>>Leer más: Tres películas en tendencia para conocer en Netflix

Trailer de “Venganza en la prisión”

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