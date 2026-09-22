Netflix: Una emocionante película de acción se lleva todas las reproducciones

Política
Con apoyo del Reino Unido, el gobierno de Malvinas prorrogó las licencias a las petroleras
La Ciudad
Paro docente en las universidades: no hay clases ni en la UNR ni en la UTN
Policiales
Arranca el juicio por los crímenes de un arquitecto y un comisionista baleados en dos asaltos
Agro
Biocombustibles: un paso hacia la nueva regulación
Ovación
Incidentes con All Boys: qué dice el informe arbitral sobre los hinchas de Central
La Ciudad
Fuerte choque cerca del aeropuerto: la camioneta es de Gastón Ávila y buscan al conductor
La Región
San Lorenzo: coche fúnebre cayó por una barranca y quedó al borde del arroyo
Policiales
Condenaron a 18 años de prisión al taxista que mató a un amigo para robarle
Juegos Suramericanos
El fútbol de Argentina clasificó con el corazón en la boca a las semifinales
Información General
Murió Carlos Alonso, pintor de una generación clave con Berni y Castagnino
La Ciudad
El tiempo en Rosario: martes con menos viento y un poco de sol
Política
Purga en la Quinta de Olivos: doce despidos, control militar y una renuncia
Economía
El 71,9 % de los argentinos está endeudado y el crédito se usa para gastos básicos
Policiales
Intento de femicidio en zona norte: detenido por apuñalar a su expareja
Información General
Caminó 28 años desde Chile y está a un paso del objetivo: su casa en Inglaterra
Política
Tras la polémica por el presupuesto renunció el secretario de Discapacidad
Policiales
Banda sorprendió a policía que trabajaba con una app de viajes y le robó el arma
Información General
Cataratas del Iguazú: cierran 40 días la Garganta del Diablo por el riesgo de crecidas de El Niño
Economía
La actividad metalúrgica cayó 6,1 % y no hubo ningún sector que escapara a la baja
La Ciudad
Mas de 135 mil personas visitaron Rosario para los Juegos Suramericanos