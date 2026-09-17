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Récord mundial en los Juegos Suramericanos: levantó 203 kilos en Rosario

Ángel Rodríguez, representante de Venezuela, alcanzó una nueva marca juvenil en envión y celebró uno de los grandes hitos de Santa Fe 2026.

17 de septiembre 2026 · 20:03hs
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Récord mundial en los Juegos Suramericanos: levantó 203 kilos en Rosario

Récord mundial en los Juegos Suramericanos: levantó 203 kilos en Rosario

Ángel Rodríguez llegó a Rosario con un objetivo claro: volver a intentar una marca que se le había escapado en competencias anteriores. El venezolano se subió a la tarima, levantó 203 kilos en envión y encontró en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 el escenario para concretar el récord mundial juvenil de su categoría.

La emoción apareció apenas terminó el levantamiento. No era un intento más. Rodríguez ya había buscado esa marca en los Juegos Centroamericanos y en un Suramericano reciente, pero en ambas oportunidades no había podido completar el movimiento.

"Venía hace rato queriéndolo hacer. Venía muy bien preparado para darlo todo acá", contó después de la competencia. Y agregó: "Me sentí súper bien, muy contento y muy emocionado por realizar este récord".

El resultado fue la recompensa a una preparación que tuvo varios capítulos. En los Juegos Centroamericanos había conseguido el récord mundial juvenil de su categoría en arranque, con 167 kilos, pero el envión todavía estaba pendiente. En Rosario, finalmente, pudo completar el levantamiento de 203 kilos.

Un equipo que acompaña

Además del resultado individual, Rodríguez destacó el ambiente dentro del seleccionado venezolano de levantamiento de pesas. Según contó, el grupo mantiene una relación cercana y trabaja unido durante las competencias.

"Nos llevamos muy bien entre todos. Somos un buen equipo de trabajo", añadió.

Esa compañía también fue parte de una experiencia que el venezolano describió con alegría. "He vivido muy bien estos Juegos, muy contento, muy feliz con todo lo que ha sido este evento. Estoy muy orgulloso de representar a Venezuela acá", sostuvo.

El sueño de los Juegos Olímpicos

Aunque el récord fue el gran festejo de su paso por Rosario, Rodríguez sabe que todavía tiene un largo camino por delante. Los próximos objetivos están vinculados con el ciclo olímpico y la posibilidad de conseguir una plaza para los Juegos Olímpicos.

"Me toca un largo camino, ya que próximamente estaré en el ciclo olímpico, buscando el cupo a los Juegos Olímpicos, lo que todo atleta en algún momento espera poder llegar", expresó.

Con el récord mundial juvenil como impulso, el venezolano se despidió de Santa Fe 2026 con la satisfacción de haber conseguido aquello que había ido a buscar. "Me voy contento, muy feliz a casa", resumió.

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