Mataron a otra mujer en Johannesburgo y crecen las sospechas sobre un asesino en serie

La Policía ya había señalado "preocupantes" similitudes en los ocho casos anteriores, por lo que se emitió una advertencia pública

En medio de las sospechas sobre el accionar de un asesino en serie, la Policía de Sudáfrica descubrió el cuerpo de otra mujer al este de Johannesburgo, por lo que ya son nueve los femicidios ocurridos en los últimos dos meses en el municipio de Ekurhuleni.

La Policía ya había señalado algunas similitudes en los ocho primeros casos eran “lo suficientemente preocupantes como para que se emitiera una advertencia pública”.

Los hallazgos conmocionaron a todo el país, provocaron la apertura de una investigación de alto nivel y pusieron el foco sobre la gran cantidad de femicidios y de crímenes violentos en Sudáfrica.

La Policía señaló que el hallazgo del último cuerpo a primera hora del jueves “se añadirá a las investigaciones sobre las muertes de mujeres en Ekurhuleni”.

La mujer no identificada parecía tener unos 30 años y presentaba una aparente herida de arma blanca en el costado y un corte en la garganta, indicó el comisario de la Policía de la provincia, Fred Kekana.

Dijo que aún no se había establecido si el crimen estaba relacionado con los demás y pidió a la población que no difunda fotografías de los cuerpos ni reportes no verificados en redes sociales, ya que de esa manera propagan el miedo y podrían fomentar la imitación de estos crímenes.

Situación "insoportable"

Residentes de Dawn Park, el suburbio de Johannesburgo donde se encontró el noveno cuerpo, dijeron que "la situación se está volviendo insoportable. Espero que el gobierno pueda ayudarnos arrestando a la persona o las personas que cometieron estos asesinatos, no sabemos qué va a pasar después”, dijo Nomgqibelo Tshabalala.

Un equipo multidisciplinario de expertos investiga los casos.

Clubes de corredores de Johannesburgo organizaron carreras conmemorativas en honor de Elizabeth “Tsontso” Moselakgomo, la mujer que desapareció la semana pasada cuando hacía ejercicio y fue encontrada muerta varios días después. Defensoras de los derechos de las mujeres, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil marcharon hasta la comisaría de Kempton Park, exigiendo medidas más firmes. Una coalición que representa a más de mil líderes religiosos, activistas y organizaciones asociadas reclamó castigos más duros contra la violencia de género.