Afirman que la confianza de los consumidores creció más en el interior de la Argentina

El índice de la Universidad Di Tella también muestra que la expectativa de los sectores de ingresos bajos supera a la de los que tienen mayores recursos

Mientras la economía parece relegada en la agenda del gobierno frente a otros temas como las Islas Malvinas , un reciente reporte estadístico señala que la confianza de los consumidores argentinos mejoró en septiembre . De acuerdo a ese relevamiento, la percepción en el interior del país supera la de la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires .

La última encuesta mensual de la Universidad Torcuato Di Tella no sólo marca diferencias importantes desde el punto de vista geográfico. También muestra que el nivel de expectativa a futuro creció mucho más en comparación con la opinión sobre las condiciones presentes .

Los encargados del análisis de los datos confirmaron que el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se incrementó un 2,4 por ciento en relación a agosto. Al mismo tiempo se produjo un salto interanual del 3,4 % .

Otro análisis significativo por parte de la Universidad Di Tella estableció un contraste en cuanto a la situación económica de quienes respondieron las preguntas. La medición para personas con bajos ingresos subió un 12,3 por ciento en el último mes. En cambio, la confianza entre la población con mayores recursos se redujo algo más 4 %.

Si bien la encuesta dio los mejores resultados en el interior, el Gran Buenos Aires también mostró una evolución favorable en septiembre. El indicador creció 3,3 puntos porcentuales después de agosto y aumentó un 7,5 % respecto del mismo período del año anterior.

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Según el relevamiento de los investigadores, la percepción sobre la situación económica personal mejoró un 11,3 por ciento en el último mes. La comparación interanual arrojó una variación positiva mucho más acotada en este sentido, ya que sólo se incrementó un 1,84 %.

Foto: Universidad Di Tella.

La lectura es diferente respecto de la situación macroeconómica del país. En ese caso, los resultados se mantuvieron estables con un leve descenso en relación a los números de agosto y de septiembre de 2025.

Una recuperación marcada tras el bajón de enero de 2024

El menor nivel del índice de la Universidad Di Tella coincidió con el comienzo de la presidencia de Javier Milei. El resultado general en enero 2024 fue de 35,6 puntos y marcó una caída abrupta a partir del cambio de mando en la Casa Rosada y las primeras medidas de su plan económico.

Un año más tarde, el ICC alcanzó su valor más alto en lo que va de la gestión del líder de La Libertad Avanza (LLA). Las últimas cifras están por debajo de aquel techo de 47,38 puntos, pero muestran una recuperación de la confianza del 15,7 por ciento en relación al comienzo de la administración actual.

La foto actual de la encuesta tiene algunos grises respecto de los análisis más detallados. Por ejemplo, la predisposición para comprar inmuebles o bienes durables como automóviles cayó un 3,42 por ciento desde agosto. Así y todo, la expectativa es mucho mejor que el año anterior ya que el cálculo expuso una suba de 13,68 puntos porcentuales.

Por último, el ICC muestra que la opinión sobre las condiciones económicas actuales supera largamente la de septiembre de 2025. La comparación entre ambos puntajes refleja un incremento del 9,42 por ciento a nivel general, mientras que las expectativa a futuro prácticamente no varió.