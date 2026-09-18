La Capital | Ovación | Argentina

El técnico de Inglaterra recordó la derrota ante Argentina: "Era como esperar la muerte"

En el avance de un documental, Thomas Tuchel dijo que repasar esa derrota en semifinales del Mundial es "una agonía de proporciones épicas"

18 de septiembre 2026 · 14:32hs
Google Seguir a La Capital en Google
El técnico de Inglaterra recordó la derrota ante Argentina: Era como esperar la muerte

"Es mi cicatriz". El técnico del seleccionado inglés de fútbol, Thomas Tuchel, recordó con dolor la semifinal con Argentina y admitió que, incluso con el marcador a favor, el seleccionado de Lionel Scaloni presionó de tal manera que los llevó a pensar: "No vamos a sobrevivir. Eso era como esperar la muerte".

"Es una agonía de proporciones épicas, es doloroso", sostuvo Tuchel en un avance del documental "Reflexiones: el camino de Inglaterra en el Mundial", al repasar lo ocurrido aquel día en Atlanta, cuando Inglaterra estuvo a un paso de llegar a la final del Mundial y Argentina finalmente se lo dio vuelta.

>> Leer más: Kily González, campeón con Messi: "Me emociona que Leo haya querido que lo dirija"

"Confiamos en nuestra unión, nuestra mentalidad y nuestra calidad individual. Pero creo que Argentina también tiene todo eso: unión, mentalidad. Para ellos significa muchísimo, especialmente contra Inglaterra", dijo el DT alemán, y recordó: “Desde el comienzo del segundo tiempo sentí que estábamos a la defensiva. Sentí que Argentina jugaba con más libertad, con movimientos más fluidos y encontraba mejores soluciones".

Reconoció que después del gol que los puso en ventaja hubo "un cambio de mentalidad. 'Aguantemos como sea'. Jugamos como si faltaran cuatro minutos pero en realidad quedaban 30 o 40".

"Entraron en un estado de total fluidez en su juego. Argentina empezó a jugar muy, muy rápido. Perdón por el lenguaje: jugaron al fútbol de ‘a la mierda con el fútbol’. ‘No tenemos nada que perder. A la mierda'", sostuvo Tuchel.

Dijo que Argentina "casi jugaba con cuatro delanteros: dos extremos, dos delanteros... y Messi. Sacaron a un volante defensivo y pusieron a un enganche. Sacaron a un central y pusieron un volante. En un momento jugaban 3-1-6. Y nos costó".

"No vamos a sobrevivir"

"Les regalamos una oportunidad muy, muy clara antes de la pausa de hidratación. Y pensé: ‘No vamos a sobrevivir’. Eso era como esperar la muerte. No teníamos posesión, no defendíamos bien, no defendíamos correctamente con nuestro 4-4-2. Necesitábamos ayuda”, sostuvo mientras miraba una vez más las imágenes del gol de la victoria de Lautaro Martínez tras el centro de Messi. "Ahí no hicimos tantas cosas mal. Teníamos tres o cuatro centrales delante de nuestro arco, éramos tres contra tres por afuera... Pero Messi mandó una pelota al segundo palo, justo al único lugar desde donde podían hacer un gol", lamentó.

Y concluyó: "Lo entiendo, las cosas son así. Yo estoy al mando acá y tomo estas decisiones. Es la cicatriz de los jugadores y es mi cicatriz, y tengo que vivir con eso y seguir adelante. Nadie está más dolido que yo, nadie lo quería más que yo. Ahora podría torturarme y pensar: si hubiera hecho otro cambio habríamos ganado el partido. Pero simplemente no lo sabés".

Noticias relacionadas
Unas 15 mil personas se acercaron al Coloso para ver a Argentina en los Juegos Suramericanos.

Aguante albiceleste en el Coloso: una multitud alentó a Argentina en los Juegos Suramericanos

Argentina vs. Paraguay en los Juegos Suramericanos

Argentina sumó un gol rosarino en los Juegos Suramericanos, pero perdió con Paraguay

La alegría no es solo brasileña. El equipo argentino de sable festeja el oro.

Juegos Suramericanos: Argentina sumó 24 medallas y continúa en el segundo puesto

Alma Rosario ayuda a los pacientes con Alzheimer y sus familias 

Rosario conmemora el Día Mundial del Alzheimer con actividades en Calle Recreativa

Ver comentarios

Las más leídas

Récord mundial en los Juegos Suramericanos: levantó 203 kilos en Rosario

Récord mundial en los Juegos Suramericanos: levantó 203 kilos en Rosario

El Senado convirtió en ley la prohibición de cuidacoches en toda Santa Fe: qué cambia

El Senado convirtió en ley la prohibición de cuidacoches en toda Santa Fe: qué cambia

Tragedia en el Jockey: cuestionan al MPA por la exclusión de directivos

Tragedia en el Jockey: cuestionan al MPA por la exclusión de directivos

Seis cafeterías de Rosario quedaron entre las 100 mejores del país: cuáles son

Seis cafeterías de Rosario quedaron entre las 100 mejores del país: cuáles son

Lo último

Julio Lamas sobre los Juegos Suramericanos en Rosario: Esto va a ser un antes y un después

Julio Lamas sobre los Juegos Suramericanos en Rosario: "Esto va a ser un antes y un después"

La coincidencia que la AFA no tuvo en cuenta para la final entre Central y Estudiantes

La coincidencia que la AFA no tuvo en cuenta para la final entre Central y Estudiantes

Una familia de zona oeste perdió todo por un incendio y apelan a la solidaridad para reconstruir su casa

Una familia de zona oeste perdió todo por un incendio y apelan a la solidaridad para reconstruir su casa

Rosario adhiere a la ley provincial que prohíbe a los cuidacoches

El municipio enviará el mensaje de adhesión al Concejo para que la norma aprobada por el Senado se pueda aplicar en la ciudad
Rosario adhiere a la ley provincial que prohíbe a los cuidacoches
Ofrecen una recompensa por datos sobre brutal crimen en la Circunvalación
Policiales

Ofrecen una recompensa por datos sobre brutal crimen en la Circunvalación

Imputan a partera por supresión de identidad de una mujer nacida en 1970
Policiales

Imputan a partera por supresión de identidad de una mujer nacida en 1970

La debacle de Rosario Motorsport ya suma más de 120 damnificados
La Ciudad

La debacle de Rosario Motorsport ya suma más de 120 damnificados

Noche de terror en Ybarlucea: entraron mientras dormía, le pegaron y lo encerraron
Policiales

Noche de terror en Ybarlucea: entraron mientras dormía, le pegaron y lo encerraron

Interna en el gobierno: Bullrich publicó un video con una canción de Lali 
Política

Interna en el gobierno: Bullrich publicó un video con una canción de Lali 

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Récord mundial en los Juegos Suramericanos: levantó 203 kilos en Rosario

Récord mundial en los Juegos Suramericanos: levantó 203 kilos en Rosario

El Senado convirtió en ley la prohibición de cuidacoches en toda Santa Fe: qué cambia

El Senado convirtió en ley la prohibición de cuidacoches en toda Santa Fe: qué cambia

Tragedia en el Jockey: cuestionan al MPA por la exclusión de directivos

Tragedia en el Jockey: cuestionan al MPA por la exclusión de directivos

Seis cafeterías de Rosario quedaron entre las 100 mejores del país: cuáles son

Seis cafeterías de Rosario quedaron entre las 100 mejores del país: cuáles son

La debacle de Rosario Motorsport ya suma más de 120 damnificados

La debacle de Rosario Motorsport ya suma más de 120 damnificados

Ovación
La coincidencia que la AFA no tuvo en cuenta para la final entre Central y Estudiantes
Ovación

La coincidencia que la AFA no tuvo en cuenta para la final entre Central y Estudiantes

La coincidencia que la AFA no tuvo en cuenta para la final entre Central y Estudiantes

La coincidencia que la AFA no tuvo en cuenta para la final entre Central y Estudiantes

La medalla especial que se llevó Agustina De Lucía ante su gente en los Juegos Suramericanos

La medalla especial que se llevó Agustina De Lucía ante su gente en los Juegos Suramericanos

El técnico de Inglaterra recordó la derrota ante Argentina: Era como esperar la muerte

El técnico de Inglaterra recordó la derrota ante Argentina: "Era como esperar la muerte"

Policiales
Ofrecen una recompensa por datos sobre brutal crimen en la Circunvalación
Policiales

Ofrecen una recompensa por datos sobre brutal crimen en la Circunvalación

Noche de terror en Ybarlucea: entraron mientras dormía, le pegaron y lo encerraron

Noche de terror en Ybarlucea: entraron mientras dormía, le pegaron y lo encerraron

Imputan a partera por supresión de identidad de una mujer nacida en 1970

Imputan a partera por supresión de identidad de una mujer nacida en 1970

Liberan al único sospechoso por el brutal crimen de una mujer de 86 años 

Liberan al único sospechoso por el brutal crimen de una mujer de 86 años 

La Ciudad
Una familia de zona oeste perdió todo por un incendio y apelan a la solidaridad para reconstruir su casa
La Ciudad

Una familia de zona oeste perdió todo por un incendio y apelan a la solidaridad para reconstruir su casa

Rosario adhiere a la ley provincial que prohíbe a los cuidacoches

Rosario adhiere a la ley provincial que prohíbe a los cuidacoches

Las mejores imágenes de una nueva jornada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2012

Las mejores imágenes de una nueva jornada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2012

Puerto Emprende: Rosario inaugura un nuevo espacio para emprendedores junto al río

Puerto Emprende: Rosario inaugura un nuevo espacio para emprendedores junto al río

Pésima noticia en Central: citado en Colombia, Campaz no jugaría la final con Estudiantes

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Pésima noticia en Central: citado en Colombia, Campaz no jugaría la final con Estudiantes

Puerto Emprende: Rosario inaugura un nuevo espacio para emprendedores junto al río
La Ciudad

Puerto Emprende: Rosario inaugura un nuevo espacio para emprendedores junto al río

Timbúes celebrará la llegada de la primavera con un Sunset en el Cristo
La Región

Timbúes celebrará la llegada de la primavera con un "Sunset en el Cristo"

El trigo entra en zona de riesgo: 160.000 hectáreas ya están regulares por falta de agua
Agro

El trigo entra en zona de riesgo: 160.000 hectáreas ya están regulares por falta de agua

La radio de la UNR se muda y comenzará a transmitir desde el histórico edificio de rectorado
La Ciudad

La radio de la UNR se muda y comenzará a transmitir desde el histórico edificio de rectorado

El gobierno dispuso que Casa Militar centralice el control de la Quinta de Olivos
Política

El gobierno dispuso que Casa Militar centralice el control de la Quinta de Olivos

El gaucho narco: avionetas y cocaína entre Rosario, Puerto Gaboto y Diamante
Policiales

El "gaucho narco": avionetas y cocaína entre Rosario, Puerto Gaboto y Diamante

El desempleo se disparó en Rosario y ya es el más alto del país: llegó al 11,5 %
Economía

El desempleo se disparó en Rosario y ya es el más alto del país: llegó al 11,5 %

Fingió su propio secuestro y le pidió a su esposa dos millones de pesos
Policiales

Fingió su propio secuestro y le pidió a su esposa dos millones de pesos

Paro docente en la UNR: no habrá clases este viernes ni el próximo martes
La Ciudad

Paro docente en la UNR: no habrá clases este viernes ni el próximo martes

El tiempo en Rosario: viernes con muchas nubes pero cada vez más caluroso
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con muchas nubes pero cada vez más caluroso

Seis cafeterías de Rosario quedaron entre las 100 mejores del país: cuáles son
La Ciudad

Seis cafeterías de Rosario quedaron entre las 100 mejores del país: cuáles son

La deuda asfixia a 128 mil rosarinos: la mora llega al 44 % entre los jóvenes
Economía

La deuda asfixia a 128 mil rosarinos: la mora llega al 44 % entre los jóvenes

Más gas de Vaca Muerta para Santa Fe: TGN lanzó un proyecto de inversión
Economía

Más gas de Vaca Muerta para Santa Fe: TGN lanzó un proyecto de inversión

El gobernador Pullaro respaldó la suspensión de las Paso nacionales
Política

El gobernador Pullaro respaldó la suspensión de las Paso nacionales

Johannesburgo: matan a otra mujer y crecen las sospechas sobre un asesino en serie
Información General

Johannesburgo: matan a otra mujer y crecen las sospechas sobre un asesino en serie

Afirman que la confianza de los consumidores creció más en el interior de la Argentina
Economía

Afirman que la confianza de los consumidores creció más en el interior de la Argentina

Dos imputados por el robo a un vendedor de camisetas en el día del Clásico
Policiales

Dos imputados por el robo a un vendedor de camisetas en el día del Clásico

Récord total: 1,8 millones de personas ya pasaron por los Fan Fest y las competencias
Juegos Suramericanos

Récord total: 1,8 millones de personas ya pasaron por los Fan Fest y las competencias

Incendios en las islas: San Lorenzo presentó una nueva denuncia penal
La región

Incendios en las islas: San Lorenzo presentó una nueva denuncia penal