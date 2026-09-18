La medalla especial que se llevó Agustina De Lucía ante su gente en los Juegos Suramericanos

La judoca rosarina se lució este viernes en el Invencible Rosario y se colgó la presea de plata en su ciudad. "Quería vivirlo a pleno", le confió a La Capital

La rosarina Agustina De Lucía se quedó con la medalla plateada en judo en los Juegos Suramericanos.

Con los brazos abiertos y de cara a su público, Agustina De Lucía demostró todo su talento y se colgó la medalla de plata en la categoría hasta 63 kilogramos femenino de judo en estos Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 .

La rosarina fue contundente en sus primeros dos duelos y celebró su pasaje a la final ante una multitud en el Invencible Rosario , pero cayó en el combate por el oro ante la venezolana Anriquelis Barrios.

"Desde que me levanté me dije: "Esto quiero disfrutarlo". No sé cuándo va a volver a repetirse . Estoy un poco grande, tengo 27. Quería disfrutarlo y vivirlo a pleno ", confesó De Lucía en diálogo con La Capital .

Más allá de la derrota en el duelo decisivo, la judoca celebró haberse quedado con la presea de plata y, luego de la final, sostuvo: “Esta es especial porque estamos en casa, porque está toda la gente y aparte porque pude mejorar el resultado que tuve en Asunción” .

De cara a su público, De Lucía celebró una nueva medalla para la delegación argentina.

Apenas bajó del tatami, De Lucía rompió en lágrimas por la emoción de haber sumado una medalla nada más ni nada menos que en su ciudad, con el aliento incansable del público rosarino. “Se me vinieron un montón de pensamientos y quería darle lo mejor a ellos, que vinieron a ver este gran espectáculo”, le confió a este medio.

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Desde las tribunas llegó el fuerte empuje de aliento, incluso por el mismísimo Capi, estrella de los Juegos Suramericanos, para dar batalla en un difícil y parejo combate que se definió apenas por detalles.

El famoso Capi, mascota de los Juegos Suramericanos, apoyó a Agustina De Lucía desde la tribuna del Invencible Rosario. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El apoyo de Rosario

Agustina valoró la presencia de su familia y amigos desde las tribunas, así como la compañía de su entrenador, que además es su pareja. “Me ayuda muchísimo, muchísimo. Me apoya en todo momento cuando hay alguna cosita. Él está ahí para salvarme y realmente hicimos un esfuerzo gigante para poder tener este resultado hoy”, aseguró.

La tensión previa a subir al tatami antes de arrancar la competencia es difícil de llevar, pero la judoca rosarina remarcó que se mantuvo concentrada y detalló: “En el primer combate traté de estar lo más enfocada posible en la lucha, pero no te voy a mentir que cuando salí y empezaron a los gritos y todo eso, dije: “Dios mío, me estoy por morir”. Lo juro, pero traté de focalizarme rápido y sacar lo mejor”.

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Sin mostrar ni un pequeño síntoma de la presión del público, De Lucía fue contundente tanto en los cuartos de final como en las semifinales. Ya con la medalla plateada en sus manos, no pierde de vista los nuevos horizontes.

La judoca brilló en el Invencible Rosario este viernes. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El futuro de la judoca rosarina

“Mi próximo objetivo a largo plazo van a ser los Juegos Panamericanos en Lima. Me gustaría poder reivindicar el resultado que tuve en Santiago, cambiarlo, y ahora lo más próximo que tenemos es el Nacional Clausura”, confirmó la judoca.

En cuanto a la ilusión de llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, De Lucía enfatizó en que “obviamente” sueña con la clasificación, pero que primero tendrá que enfocarse en los Panamericanos.

“Dios quiera que suceda, ojalá”, concluyó sobre la posibilidad de competir en el máximo escenario olímpico dentro de dos años en Estados Unidos.