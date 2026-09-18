El programa Huertas San Martín refuerza su trabajo con más formaciones

Se realizó una nueva jornada de capacitación, intercambio y entrega de semillas en la Agencia de Extensión Rural Inta de Carlos Pellegrini

En total, se prepararon más de 1.500 kits que serán distribuidos en todo el departamento San Martín. De esta manera, el programa da continuidad a una política orientada a promover la producción agroecológica.

El programa departamental Huertas San Martín continúa desarrollando acciones en distintas localidades del departamento San Martín con el objetivo de fortalecer la producción de alimentos, acompañar a huerteros y pequeños productores y promover prácticas vinculadas con la seguridad y la soberanía alimentaria.

En ese marco, se realizó una nueva jornada de capacitación, intercambio y entrega de semillas que reunió a representantes de gobiernos locales, promotoras y promotores territoriales y productores de distintas comunidades de la región.

La actividad fue impulsada por el senador departamental Esteban Motta junto a su equipo de trabajo y la Agencia de Extensión Rural Inta de Carlos Pellegrini. Durante el encuentro se abordaron diferentes aspectos relacionados con la continuidad del programa y se compartieron herramientas destinadas a fortalecer el trabajo que se desarrolla en cada localidad.

Como parte de la jornada se llevó adelante el taller “Semillas Vivas: El arte de cosechar, guardar e intercambiar” , un espacio pensado para sumar experiencia y conocimiento sobre la conservación, producción y circulación de semillas , una práctica clave para el desarrollo de huertas familiares y comunitarias.

El encuentro tuvo lugar en El Trébol, con la participación de autoridades locales y productores vinculados al programa. La actividad permitió además generar ámbitos de intercambio entre personas que desarrollan proyectos productivos en distintos puntos del departamento.

“Huertas San Martín nació para que las familias, las instituciones y los pequeños productores del departamento puedan contar con herramientas concretas para producir sus propios alimentos. No se trata solamente de entregar semillas, sino de acompañar con capacitación, asistencia técnica y articulación en cada localidad”, expresó Motta.

Fortalecer el programa

El programa contempla además distintas líneas de acompañamiento destinadas a fortalecer proyectos productivos y brindar herramientas para la comercialización de excedentes a través de ferias y otros espacios de encuentro entre productores y consumidores.

Durante la actividad se concretó la entrega de kits de semillas correspondientes a la temporada primavera-verano y también se promovió un intercambio de plantines y semillas entre los participantes. La iniciativa busca favorecer la diversificación de cultivos y fortalecer las redes de colaboración entre huerteros de distintas localidades.

En total, se prepararon más de 1.500 kits que serán distribuidos en todo el departamento San Martín. De esta manera, el programa da continuidad a una política orientada a promover la producción agroecológica, el acceso a alimentos saludables y el desarrollo de huertas familiares, escolares y comunitarias.

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