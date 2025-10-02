La Capital | Zoom | Netflix

Netflix: las 3 películas imperdibles para el fin de semana

Con un fin de semana que se perfila lluvioso, la plataforma ofrece tres producciones de lo más variadas para maratonear en el sillón

2 de octubre 2025 · 12:28hs
Netflix ofrece tres producciones de lujo para disfrutar el fin de semana 

Netflix ofrece tres producciones de lujo para disfrutar el fin de semana 

Netflixsigue renovando su cartelera con documentales, películas y series para seguir entreteniendo a sus usuarios con nuevas producciones audiovisuales y se convierte en el aliado ideal para un fin de semana que se perfila lluvioso. En ese sentido, para este fin de semana hay tres títulos imperdibles que se prestan para maratonear desde el sillón.

Para este fin de semana, los recomendados son una película de terror, una comedia romántica que mezcla humor, ternura y escenarios icónicos de París y un film de acción que reúne a superestrellas y que, aunque originalmente se estrenó en 2018, se posiciona por estos días como una de las más vistas de la plataforma.

Se trata de “La maldición de la Llorona”, “French Lover” y “Ocean's 8” . En esta nota, una breve descripción de las tres producciones audiovisuales que se encuentran entre las más elegidas por los usuarios de Netflix.

La maldición de la llorona

“La maldición de la Llorona” es un clásico imperdible dentro del género horror. La historia se ubica en Los ángeles de los años 70, donde una madre soltera con una vida complicada percibe una entidad oscura que acecha a sus hijos y empieza a creer en que algunas leyendas son reales.

La película está dirigida por el clásico director de las sagas de “El Conjuro”, Michael Chaves, y producida por el creador de ese terrorífico universo, James Wan. Se basa en la leyenda hispanoamericana del personaje “La Llorona” y ofrece una historia imperdible para los cinéfilos del terror.

Directo del universo de “El Conjuro”, la nueva incorporación ya se posicionó entre lo más visto y ofrece 90 minutos de tensiones y suspenso.

Embed

French Lover

Dirigida por Nina Rives en su debut como realizadora, la cinta propone una historia romántica que combina glamour, emociones y un toque de ironía. El guion, escrito junto a Noémie Saglio y Hugo Gélin, explora los contrastes entre la fama y la vida cotidiana en el corazón de la capital francesa.

La trama sigue a Abel Camara (Omar Sy), un exitoso actor francés que, a pesar de la admiración del público, atraviesa una crisis personal y profesional. En medio de ese contexto conoce a Marion (Sara Giraudeau), una camarera que enfrenta dificultades económicas tras un divorcio y que lucha por mantener a flote su vida en París.

El encuentro fortuito entre ambos desencadena una historia de amor que desafía prejuicios sociales y pone en juego la posibilidad de que dos mundos opuestos encuentren un punto en común.

La película, con una duración de 122 minutos, recuerda a clásicos como Notting Hill, pero con un toque marcadamente francés.

>>Leer más: Netflix: la comedia romántica francesa que lidera el ranking de las más vistas

Embed

Ocean's 8: Las Estafadoras

“Ocean's 8: Las Estafadoras” es una propuesta de acción que reúne a superestrellas de Hollywood: Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Awkwafina, Rihanna, y Helena Bonham Carter. En el filme, las actrices se ponen en la piel de ocho estafadoras que orquestan un detallado plan para dar un golpe en la famosa Met Gala de Nueva York.

“Debbie Ocean sale de prisión decidida a robar un deslumbrante collar durante la Met Gala. Para lograr el gran golpe, recluta a siete mujeres cómplices”, reza la sinopsis del filme que fue recientemente agregado a la plataforma de la N roja.

De esta manera, la líder del equipo de las estafadoras es Debbie Ocean (Sandra Bullock). Ella reunirá siete secuaces para idear un minucioso plan para robar el valioso collar "Toussaint" de Cartier, el cual está valorado en más de 150 millones de dólares, durante la noche de la Met Gala en Nueva York.

La película “Ocean's 8: las estafadoras” dura poco menos de dos horas y combina acción con el glamour de las grandes estrellas Hollywood.

>> Leer más: Netflix: una película con Sandra Bullock, Anne Hathaway y Rihanna, entre las más vistas

Embed

Noticias relacionadas
La serie dramática que cuenta la historia de una de las familias más poderosas de Irlanda

Netflix: la nueva serie de los creadores de Peaky Blinders basada en una historia real

Natalia Oreiro protagoniza la película La mujer de la fila, que tras un paso por cines es uno de los estrenos destacados de octubre en plataformas

Los estrenos que llegan a Netflix, HBO Max, Amazon, Disney+ y AppleTv

Incotrolables se titula el nuevo éxito de Netflix

Una miniserie de misterio de apenas ocho capítulos es furor en Netflix

Laura Londoño y Carmen Villalobos protagonizan este inquietante suspenso de Netflix

Netflix: una serie erótica de suspenso psicológico se roba todas las miradas

Ver comentarios

Las más leídas

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Clima tenso en Newells: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Clima tenso en Newell's: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Caruso Lombardi: Estoy prohibido para dirigir y no sé por qué Tapia no me quiere

Caruso Lombardi: "Estoy prohibido para dirigir y no sé por qué Tapia no me quiere"

Cenizas del paraíso: Newells en viacrucis, el insulto del capitán y el Ogro en jaque

Cenizas del paraíso: Newell's en viacrucis, el insulto del capitán y el Ogro en jaque

Lo último

McLaren anunció la salida de un joven piloto que movería la grilla de la Fórmula 1

McLaren anunció la salida de un joven piloto que movería la grilla de la Fórmula 1

Riquelme habló de todo y también de Di María: qué dijo el presidente de Boca sobre Fideo

Riquelme habló de todo y también de Di María: qué dijo el presidente de Boca sobre Fideo

Rescatan a una mujer que habría sido explotada durante más de 20 años en una casa de barrio Martin

Rescatan a una mujer que habría sido explotada durante más de 20 años en una casa de barrio Martin

Rescatan a una mujer que habría sido explotada durante más de 20 años en una casa de barrio Martin

La víctima, de 36 años, fue encontrada en un operativo de la Policía Federal. La Justicia investiga un posible caso de trata de personas con fines de explotación laboral

Rescatan a una mujer que habría sido explotada durante más de 20 años en una casa de barrio Martin
En vivo: el Senado discute el rechazo a los vetos sobre emergencia pediátrica y financiamiento universitario
Política

En vivo: el Senado discute el rechazo a los vetos sobre emergencia pediátrica y financiamiento universitario

Era uno de los más buscados y fue imputado por su rol de organizador en una banda criminal
Policiales

Era uno de los más buscados y fue imputado por su rol de organizador en una banda criminal

Estafas en Villa Constitución: denunciaron a una mutual por deudas en dólares
La Región

Estafas en Villa Constitución: denunciaron a una mutual por deudas en dólares

Policías y ladrones: dos agentes fueron detenidos por robo millonario en un falso allanamiento
Policiales

Policías y ladrones: dos agentes fueron detenidos por robo millonario en un falso allanamiento

Primavera en pausa: se vienen lluvias y un brusco descenso de temperatura
La Ciudad

Primavera en pausa: se vienen lluvias y un brusco descenso de temperatura

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Clima tenso en Newells: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Clima tenso en Newell's: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Caruso Lombardi: Estoy prohibido para dirigir y no sé por qué Tapia no me quiere

Caruso Lombardi: "Estoy prohibido para dirigir y no sé por qué Tapia no me quiere"

Cenizas del paraíso: Newells en viacrucis, el insulto del capitán y el Ogro en jaque

Cenizas del paraíso: Newell's en viacrucis, el insulto del capitán y el Ogro en jaque

Un ganador en el Quini 6: la provincia de Santa Fe tiene un nuevo supermillonario

Un ganador en el Quini 6: la provincia de Santa Fe tiene un nuevo supermillonario

Ovación
Riquelme habló de todo y también de Di María: qué dijo el presidente de Boca sobre Fideo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Riquelme habló de todo y también de Di María: qué dijo el presidente de Boca sobre Fideo

Riquelme habló de todo y también de Di María: qué dijo el presidente de Boca sobre Fideo

Riquelme habló de todo y también de Di María: qué dijo el presidente de Boca sobre Fideo

Náutico Rosario sede de una travesía que convoca al remo de toda la región

Náutico Rosario sede de una travesía que convoca al remo de toda la región

Semana Gigante: el operativo de River para jugar dos veces en Arroyito en 72 horas

Semana Gigante: el operativo de River para jugar dos veces en Arroyito en 72 horas

Policiales
Rescatan a una mujer que habría sido explotada durante más de 20 años en una casa de barrio Martin
Policiales

Rescatan a una mujer que habría sido explotada durante más de 20 años en una casa de barrio Martin

Era uno de los más buscados y fue imputado por su rol de organizador en una banda criminal

Era uno de los más buscados y fue imputado por su rol de organizador en una banda criminal

Policías y ladrones: dos agentes fueron detenidos por robo millonario en un falso allanamiento

Policías y ladrones: dos agentes fueron detenidos por robo millonario en un falso allanamiento

La pareja de la boda narco de Ybarlucea fue condenada y la novia quedó en libertad

La pareja de la boda narco de Ybarlucea fue condenada y la novia quedó en libertad

La Ciudad
Estudiantes y trabajadores de la UNR siguen desde la plaza la sesión del Senado
La Ciudad

Estudiantes y trabajadores de la UNR siguen desde la plaza la sesión del Senado

Abrió la convocatoria para la Residencia para Poetas Jóvenes del Festival Poesía de Rosario

Abrió la convocatoria para la Residencia para Poetas Jóvenes del Festival Poesía de Rosario

Un diputado rosarino propuso construir torres en los asentamientos que están en Puerto Norte

Un diputado rosarino propuso construir torres en los asentamientos que están en Puerto Norte

Avance clave en la causa civil por los incendios en las islas: vuelve al Juzgado de Victoria

Avance clave en la causa civil por los incendios en las islas: vuelve al Juzgado de Victoria

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó más de 650 millones de pesos
Información General

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó más de 650 millones de pesos

Los colegios de médicos piden evitar la telemedicina en una primera consulta

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Los colegios de médicos piden evitar la telemedicina en una primera consulta

Espert zafó por ahora, pero se prepara una sesión clave para su futuro en Diputados
Política

Espert zafó por ahora, pero se prepara una sesión clave para su futuro en Diputados

Corte en la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque de camiones
La Ciudad

Corte en la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque de camiones

Contra Milei y los K: Provincias Unidas no se salió del libreto en Rosario
Política

Contra Milei y los K: Provincias Unidas no se salió del libreto en Rosario

Javier Milei no hará campaña en Rosario, pero sí pisará suelo santafesino

Por Javier Felcaro
Política

Javier Milei no hará campaña en Rosario, pero sí pisará suelo santafesino

Pese a la intervención oficial, el dólar volvió a subir y los bonos bajaron
Economía

Pese a la intervención oficial, el dólar volvió a subir y los bonos bajaron

Arca refuerza los controles en octubre: cuáles son los límites de extracción en cajeros
Información General

Arca refuerza los controles en octubre: cuáles son los límites de extracción en cajeros

Se despertó el pasajero agredido por los taxistas cerca de Tribunales
La Ciudad

Se despertó el pasajero agredido por los taxistas cerca de Tribunales

Con un gol de ADN leproso, Argentina ganó y está en octavos del Mundial sub-20
Ovación

Con un gol de ADN leproso, Argentina ganó y está en octavos del Mundial sub-20

El Papa León XIV designó al arzobispo de Rosario como consultor del Vaticano
La Ciudad

El Papa León XIV designó al arzobispo de Rosario como consultor del Vaticano

El tiempo en Rosario: un jueves con algunas nubes y la temperatura en ascenso
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves con algunas nubes y la temperatura en ascenso

Un diputado rosarino increpó a Espert con una remera de Narco Airlines
Política

Un diputado rosarino increpó a Espert con una remera de "Narco Airlines"

Pablo Javkin: Los rosarinos nos merecemos una fiesta popular de ese nivel
La Ciudad

Pablo Javkin: "Los rosarinos nos merecemos una fiesta popular de ese nivel"

Vassalli retoma la producción tras el acuerdo con los trabajadores
Economía

Vassalli retoma la producción tras el acuerdo con los trabajadores

Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio
La Ciudad

Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio

Triple femicidio: qué es Zangi, la app que también usaron narcos rosarinos
Información General

Triple femicidio: qué es Zangi, la app que también usaron narcos rosarinos

Contra el tabú: el presidente de Chile contó que estuvo internado en un psiquiátrico

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Contra el tabú: el presidente de Chile contó que estuvo internado en un psiquiátrico