Netflix: las 3 películas imperdibles para el fin de semana

Con un fin de semana que se perfila lluvioso, la plataforma ofrece tres producciones de lo más variadas para maratonear en el sillón

Netflix sigue renovando su cartelera con documentales, películas y series para seguir entreteniendo a sus usuarios con nuevas producciones audiovisuales y se convierte en el aliado ideal para un fin de semana que se perfila lluvioso. En ese sentido, para este fin de semana hay tres títulos imperdibles que se prestan para maratonear desde el sillón.

Para este fin de semana, los recomendados son una película de terror, una comedia romántica que mezcla humor, ternura y escenarios icónicos de París y un film de acción que reúne a superestrellas y que, aunque originalmente se estrenó en 2018, se posiciona por estos días como una de las más vistas de la plataforma.

Se trata de “La maldición de la Llorona” , “French Lover” y “Ocean's 8” . En esta nota, una breve descripción de las tres producciones audiovisuales que se encuentran entre las más elegidas por los usuarios de Netflix.

“La maldición de la Llorona” es un clásico imperdible dentro del género horror. La historia se ubica en Los ángeles de los años 70 , donde una madre soltera con una vida complicada percibe una entidad oscura que acecha a sus hijos y empieza a creer en que algunas leyendas son reales.

La película está dirigida por el clásico director de las sagas de “El Conjuro”, Michael Chaves, y producida por el creador de ese terrorífico universo, James Wan. Se basa en la leyenda hispanoamericana del personaje “La Llorona” y ofrece una historia imperdible para los cinéfilos del terror.

Directo del universo de “El Conjuro”, la nueva incorporación ya se posicionó entre lo más visto y ofrece 90 minutos de tensiones y suspenso.

Embed

French Lover

Dirigida por Nina Rives en su debut como realizadora, la cinta propone una historia romántica que combina glamour, emociones y un toque de ironía. El guion, escrito junto a Noémie Saglio y Hugo Gélin, explora los contrastes entre la fama y la vida cotidiana en el corazón de la capital francesa.

La trama sigue a Abel Camara (Omar Sy), un exitoso actor francés que, a pesar de la admiración del público, atraviesa una crisis personal y profesional. En medio de ese contexto conoce a Marion (Sara Giraudeau), una camarera que enfrenta dificultades económicas tras un divorcio y que lucha por mantener a flote su vida en París.

El encuentro fortuito entre ambos desencadena una historia de amor que desafía prejuicios sociales y pone en juego la posibilidad de que dos mundos opuestos encuentren un punto en común.

La película, con una duración de 122 minutos, recuerda a clásicos como Notting Hill, pero con un toque marcadamente francés.

>>Leer más: Netflix: la comedia romántica francesa que lidera el ranking de las más vistas

Embed

Ocean's 8: Las Estafadoras

“Ocean's 8: Las Estafadoras” es una propuesta de acción que reúne a superestrellas de Hollywood: Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Awkwafina, Rihanna, y Helena Bonham Carter. En el filme, las actrices se ponen en la piel de ocho estafadoras que orquestan un detallado plan para dar un golpe en la famosa Met Gala de Nueva York.

“Debbie Ocean sale de prisión decidida a robar un deslumbrante collar durante la Met Gala. Para lograr el gran golpe, recluta a siete mujeres cómplices”, reza la sinopsis del filme que fue recientemente agregado a la plataforma de la N roja.

De esta manera, la líder del equipo de las estafadoras es Debbie Ocean (Sandra Bullock). Ella reunirá siete secuaces para idear un minucioso plan para robar el valioso collar "Toussaint" de Cartier, el cual está valorado en más de 150 millones de dólares, durante la noche de la Met Gala en Nueva York.

La película “Ocean's 8: las estafadoras” dura poco menos de dos horas y combina acción con el glamour de las grandes estrellas Hollywood.

>> Leer más: Netflix: una película con Sandra Bullock, Anne Hathaway y Rihanna, entre las más vistas