Netflix: una miniserie de misterio de apenas ocho capítulos es furor en la plataforma

La producción, cuya historia oscila entre el drama y el humor negro, logró meterse en el ranking de lo más visto

Netflix anunció estrenos de todo tipo esta semana y los usuarios ya exploran la plataforma en búsqueda de su nueva producción favorita. La buena noticia para los es que una serie de tan solo 8 episodios pica en punta y se mete entre lo más visto en las últimas horas. Sin dudas, el recomendado para este fin de semana.

“Incontrolables” es el nuevo escalofriante thriller que llama la atención de los usuarios amantes del misterio y del humor negro . Su sinopsis adelanta: “ En su tranquilo pueblo de Vermont, un policía novato descubre que la escuela donde estudió su esposa embarazada estaría vinculada a un inquietante patrón de jóvenes desaparecidos "

En este drama estadounidense, el misterio y la tensión constante inundan la pantalla. Se trata de una historia repleta de secretos oscuros y drama. Bajo la creación de la comediante de stand up Mae Martin, esta envolvente historia promete mantener al espectador al borde del asiento por sus ocho capítulos.

De qué se trata "Incontrolables"

La historia sigue a varios adolescentes que, bajo el pretexto de ser “reformados”, son enviados a Tall Pines Academy, una institución aislada y dirigida por Evelyn. Lo que en apariencia es un centro educativo destinado a ayudar a jóvenes con dificultades pronto se revela como un lugar donde nada es lo que parece, con reglas estrictas, rituales extraños y un trasfondo oscuro que conecta directamente con el pueblo que lleva su mismo nombre.

En paralelo, entra en escena Alex Dempsey, un policía que junto a su esposa embarazada, Laura, busca comenzar una nueva vida en la localidad donde ella creció.

Sin embargo, la tranquilidad inicial se rompe cuando una serie de sucesos inexplicables despierta en Alex la sospecha de que la academia y su misteriosa directora están detrás de profundos y escalofriantes secretos.

El elenco de “Incontrolables"

El reparto de “Incontrolables” lo componen reconocidos actores y figuras. Algunos de sus nombres son:

Mae Martin como Alex Dempsey.

Toni Collette como Evelyn Wade.

Sarah Gadon como Laura Redman.

Sydney Topliffe como Abbie.

Alyvia Alyn Lind como Leila.

Brandon Jay McLaren como Andrews.

Tattiawna Jones como Rabbit.

Isolde Ardies como Stacey.

El tráiler de "Incontrolables"