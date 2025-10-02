La primavera se pausa por unos días: se vienen lluvias y un brusco descenso de temperatura

Tras un repunte de las temperaturas, que estarán por encima de los 30 grados, habrá tormentas y las mínimas serán de un dígito

La primavera viene mostrando su mejor faceta en Rosario desde que arrancó. Las temperaturas son por demás de agradables y, salvo las jornadas con viento de la semana pasada, las condiciones climáticas vienen acompañando de la mejor manera a la ciudad. Pero eso cambiará durante los próximos días con la llegada de lluvias .

El fin de semana se proyecta con un arranque cálido, casi caluroso . El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un viernes con temperatura máxima de 29º, que pasará a ser de 32º hacia el sábado . Las mínimas dan cuenta de la incidencia del calor entre un día y otro: se esperan 13º y 21º para viernes y sábado, respectivamente.

Tras el mini verano , se avizora un frente de inestabilidad que volverá a traer lluvias y tormentas, viento y descenso de la temperatura en los días posteriores.

El sistema de altas presiones que se desarrollan en el centro del país se irán desplazando hacia las costas del océano Atlántico, que propiciará el ingreso de viento norte , algo que hará que aumente la humedad en el ambiente y, con ello, las temperaturas.

Los primeros frentes de tormentas se desarrollarán el sábado al mediodía en el norte de la Patagonia y el centro de La Pampa, según consignó el portal Meteored. Durante la jornada, las lluvias se desplazarán hacia el este del país y entre el final del día y el comienzo del domingo, llegarán al sur de Córdoba y el oeste bonaerense. Luego, van a recalar en Santa Fe durante el domingo a la madrugada para quedarse en la provincia durante toda la jornada.

El informe plantea posibilidades de lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo, aunque las estimaciones más puntuales las determinará el SMN en las próximas horas.

Descenso de temperatura

El paso de la lluvia dará lugar a la llegada de un frente frío hacia el lunes. En Rosario, para el inicio de la semana se contempla una temperatura mínima de apenas 6º y una máxima que no pasará de los 18º.

El martes, las condiciones serán similares aunque los termómetros comenzarán a repuntar: la mínima será de 7º y la máxima llegará a los 23º.