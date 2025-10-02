La Capital | La Ciudad | lluvias

La primavera se pausa por unos días: se vienen lluvias y un brusco descenso de temperatura

Tras un repunte de las temperaturas, que estarán por encima de los 30 grados, habrá tormentas y las mínimas serán de un dígito

2 de octubre 2025 · 10:18hs
Las lluvias volverán a Rosario y la región luego de dos días calurosos.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Las lluvias volverán a Rosario y la región luego de dos días calurosos.

La primavera viene mostrando su mejor faceta en Rosario desde que arrancó. Las temperaturas son por demás de agradables y, salvo las jornadas con viento de la semana pasada, las condiciones climáticas vienen acompañando de la mejor manera a la ciudad. Pero eso cambiará durante los próximos días con la llegada de lluvias.

El fin de semana se proyecta con un arranque cálido, casi caluroso. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un viernes con temperatura máxima de 29º, que pasará a ser de 32º hacia el sábado. Las mínimas dan cuenta de la incidencia del calor entre un día y otro: se esperan 13º y 21º para viernes y sábado, respectivamente.

Tras el mini verano, se avizora un frente de inestabilidad que volverá a traer lluvias y tormentas, viento y descenso de la temperatura en los días posteriores.

Cuándo llueve en Rosario

El sistema de altas presiones que se desarrollan en el centro del país se irán desplazando hacia las costas del océano Atlántico, que propiciará el ingreso de viento norte, algo que hará que aumente la humedad en el ambiente y, con ello, las temperaturas.

Los primeros frentes de tormentas se desarrollarán el sábado al mediodía en el norte de la Patagonia y el centro de La Pampa, según consignó el portal Meteored. Durante la jornada, las lluvias se desplazarán hacia el este del país y entre el final del día y el comienzo del domingo, llegarán al sur de Córdoba y el oeste bonaerense. Luego, van a recalar en Santa Fe durante el domingo a la madrugada para quedarse en la provincia durante toda la jornada.

El informe plantea posibilidades de lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo, aunque las estimaciones más puntuales las determinará el SMN en las próximas horas.

Descenso de temperatura

El paso de la lluvia dará lugar a la llegada de un frente frío hacia el lunes. En Rosario, para el inicio de la semana se contempla una temperatura mínima de apenas 6º y una máxima que no pasará de los 18º.

>> Leer más: El tiempo en Rosario: un jueves con algunas nubes y la temperatura en ascenso

El martes, las condiciones serán similares aunque los termómetros comenzarán a repuntar: la mínima será de 7º y la máxima llegará a los 23º.

Noticias relacionadas
Un diputado rosarino propone construir torres de viviendas en la zona de Puerto Norte, donde hoy hay asentamientos irregulares

Un diputado rosarino propuso construir torres en los asentamientos que están en Puerto Norte

La causa civil por los incendios en las islas tiene a más de 40 imputados.

Avance clave en la causa civil por los incendios en las islas: volverá al Juzgado de Victoria

El arzobispo de Rosario Eduardo Martin tendrá una nueva función en el Vaticano.

El arzobispo de Rosario es nuevo consultor del Vaticano: "Fue una sorpresa"

El peaje de la autopista Rosario-Buenos Aires en General Lagos se mantenía abierto.

Corte en la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque de camiones

Ver comentarios

Las más leídas

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Clima tenso en Newells: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Clima tenso en Newell's: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Triple femicidio: qué es Zangi, la app que también usaron narcos rosarinos

Triple femicidio: qué es Zangi, la app que también usaron narcos rosarinos

Cenizas del paraíso: Newells en viacrucis, el insulto del capitán y el Ogro en jaque

Cenizas del paraíso: Newell's en viacrucis, el insulto del capitán y el Ogro en jaque

Lo último

Abrió la convocatoria para la Residencia para Poetas Jóvenes del Festival Poesía de Rosario

Abrió la convocatoria para la Residencia para Poetas Jóvenes del Festival Poesía de Rosario

En vivo: el Senado discute el rechazo a los vetos sobre emergencia pediátrica y financiamiento universitario

En vivo: el Senado discute el rechazo a los vetos sobre emergencia pediátrica y financiamiento universitario

Plazos fijos: se actualizaron las tasas de interés de los principales bancos para octubre

Plazos fijos: se actualizaron las tasas de interés de los principales bancos para octubre

Avance clave en la causa civil por los incendios en las islas: volverá al Juzgado de Victoria

El juez Federico Martín la había derivado a la Corte Suprema de la Nación, pero la Cámara Federal de Paraná revocó la medida. Hay más de 40 imputados

Avance clave en la causa civil por los incendios en las islas: volverá al Juzgado de Victoria

Por Tomás Barrandeguy

Policías y ladrones: dos agentes fueron detenidos por robo millonario en un falso allanamiento
Policiales

Policías y ladrones: dos agentes fueron detenidos por robo millonario en un falso allanamiento

La primavera se pausa por unos días: se vienen lluvias y un brusco descenso de temperatura
La Ciudad

La primavera se pausa por unos días: se vienen lluvias y un brusco descenso de temperatura

En vivo: el Senado discute el rechazo a los vetos sobre emergencia pediátrica y financiamiento universitario
Política

En vivo: el Senado discute el rechazo a los vetos sobre emergencia pediátrica y financiamiento universitario

Un diputado rosarino propuso construir torres en los asentamientos que están en Puerto Norte
La Ciudad

Un diputado rosarino propuso construir torres en los asentamientos que están en Puerto Norte

La pareja de la boda narco de Ybarlucea fue condenada y la novia quedó en libertad
Policiales

La pareja de la boda narco de Ybarlucea fue condenada y la novia quedó en libertad

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Clima tenso en Newells: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Clima tenso en Newell's: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Triple femicidio: qué es Zangi, la app que también usaron narcos rosarinos

Triple femicidio: qué es Zangi, la app que también usaron narcos rosarinos

Cenizas del paraíso: Newells en viacrucis, el insulto del capitán y el Ogro en jaque

Cenizas del paraíso: Newell's en viacrucis, el insulto del capitán y el Ogro en jaque

Un ganador en el Quini 6: la provincia de Santa Fe tiene un nuevo supermillonario

Un ganador en el Quini 6: la provincia de Santa Fe tiene un nuevo supermillonario

Ovación
Jerónimo Russo y su debut con la camiseta de Newells: Siento que estoy viviendo un sueño

Por Hernán Cabrera
Ovación

Jerónimo Russo y su debut con la camiseta de Newell's: "Siento que estoy viviendo un sueño"

Jerónimo Russo y su debut con la camiseta de Newells: Siento que estoy viviendo un sueño

Jerónimo Russo y su debut con la camiseta de Newell's: "Siento que estoy viviendo un sueño"

Caruso Lombardi: Estoy prohibido para dirigir y no sé por qué Tapia no me quiere

Caruso Lombardi: "Estoy prohibido para dirigir y no sé por qué Tapia no me quiere"

En Central, las partes y el todo: buenos rendimientos individuales que potenciaron el juego colectivo

En Central, las partes y el todo: buenos rendimientos individuales que potenciaron el juego colectivo

Policiales
Policías y ladrones: dos agentes fueron detenidos por robo millonario en un falso allanamiento
Policiales

Policías y ladrones: dos agentes fueron detenidos por robo millonario en un falso allanamiento

La pareja de la boda narco de Ybarlucea fue condenada y la novia quedó en libertad

La pareja de la boda narco de Ybarlucea fue condenada y la novia quedó en libertad

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

La Ciudad
Abrió la convocatoria para la Residencia para Poetas Jóvenes del Festival Poesía de Rosario
La Ciudad

Abrió la convocatoria para la Residencia para Poetas Jóvenes del Festival Poesía de Rosario

Un diputado rosarino propuso construir torres en los asentamientos que están en Puerto Norte

Un diputado rosarino propuso construir torres en los asentamientos que están en Puerto Norte

Avance clave en la causa civil por los incendios en las islas: volverá al Juzgado de Victoria

Avance clave en la causa civil por los incendios en las islas: volverá al Juzgado de Victoria

La primavera se pausa por unos días: se vienen lluvias y un brusco descenso de temperatura

La primavera se pausa por unos días: se vienen lluvias y un brusco descenso de temperatura

Se despertó el pasajero agredido por los taxistas cerca de Tribunales
La Ciudad

Se despertó el pasajero agredido por los taxistas cerca de Tribunales

Con un gol de ADN leproso, Argentina ganó y está en octavos del Mundial sub-20
Ovación

Con un gol de ADN leproso, Argentina ganó y está en octavos del Mundial sub-20

El Papa León XIV designó al arzobispo de Rosario como consultor del Vaticano
La Ciudad

El Papa León XIV designó al arzobispo de Rosario como consultor del Vaticano

El tiempo en Rosario: un jueves con algunas nubes y la temperatura en ascenso
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves con algunas nubes y la temperatura en ascenso

Un ganador en el Quini 6: la provincia de Santa Fe tiene un nuevo supermillonario
Información General

Un ganador en el Quini 6: la provincia de Santa Fe tiene un nuevo supermillonario

Un diputado rosarino increpó a Espert con una remera de Narco Airlines
Política

Un diputado rosarino increpó a Espert con una remera de "Narco Airlines"

Pablo Javkin: Los rosarinos nos merecemos una fiesta popular de ese nivel
La Ciudad

Pablo Javkin: "Los rosarinos nos merecemos una fiesta popular de ese nivel"

Vassalli retoma la producción tras el acuerdo con los trabajadores
Economía

Vassalli retoma la producción tras el acuerdo con los trabajadores

El Senado busca propinarle otro revés legislativo a la Casa Rosada
Política

El Senado busca propinarle otro revés legislativo a la Casa Rosada

La recaudación bajó 9 % en septiembre por Bienes Personales y retenciones
Economía

La recaudación bajó 9 % en septiembre por Bienes Personales y retenciones

Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio
La Ciudad

Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio

Triple femicidio: qué es Zangi, la app que también usaron narcos rosarinos
Información General

Triple femicidio: qué es Zangi, la app que también usaron narcos rosarinos

El aumento de las multas por el uso de pirotecnia quedó a mitad de camino
La Ciudad

El aumento de las multas por el uso de pirotecnia quedó a mitad de camino

Contra el tabú: el presidente de Chile contó que estuvo internado en un psiquiátrico

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Contra el tabú: el presidente de Chile contó que estuvo internado en un psiquiátrico

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana
Policiales

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Murió la conservacionista e investigadora de chimpancés Jane Goodall
Información General

Murió la conservacionista e investigadora de chimpancés Jane Goodall