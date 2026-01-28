La Capital | La Ciudad | patente automotor

Pago de la patente automotor: cuáles son los descuentos disponibles y cómo obtenerlos

La provincia de Santa Fe mantiene los beneficios vigentes para 2025. El pago anticipado y la adhesión a débito automático permiten acceder a descuentos

28 de enero 2026 · 16:56hs
El pago de la pantente automotor vence a fines de febrero

Foto: La Capital / Archivo.

El pago de la pantente automotor vence a fines de febrero

La provincia de Santa Fe informó que los contribuyentes ya pueden descargar las boletas del impuesto inmobiliario y la patente automotor, además de acceder a una serie de descuentos al momento de efectuar el pago. Uno de los beneficios más importantes es la posibilidad de abonar de manera anticipada el total del año, una modalidad que el gobierno provincial busca incentivar y que estará vigente hasta el 27 de febrero.

En el caso de la patente automotor, se mantienen los beneficios vigentes durante 2025. En este sentido, aquellos contribuyentes que opten por pagar por adelantado el monto anual podrán acceder a un descuento. Asimismo, para quienes no puedan abonar el total de manera anticipada, la provincia ofrece la adhesión al débito automático permite acceder a beneficios económicos adicionales.

>>Leer más: Impuesto inmobiliario en Santa Fe: cuáles son los descuentos disponibles y cómo obtenerlos

Pago de patente automotor: un trámite 100% online

La Administración Provincial de Impuestos (API) no quedó detrás de la modernización tecnológica emprendida por la provincia de Santa Fe. Desde hace un tiempo, se definió la digitalización de las boletas, herramienta que permitió reducir el costo del papel y facilitar los trámites de pago para los contribuyentes.

Así, los pagos de impuestos provinciales y de la patente automotor se pueden realizar a través de Santa Fe Servicios o desde el Portal Ciudadano, ingresando con el número de documento o el Cuit y clave, dependiendo del caso. Allí, los contribuyentes pueden acceder a sus boletas y abonar lo debido con billeteras virtuales, tarjeta de débito o crédito. Cabe destacar que, en este último caso, existe una promoción vigente con el Banco de Santa Fe para abonar el pago total anual en seis cuotas sin intereses.

Descuento por pago anticipado

Para aquellos contribuyentes que elijan abonar la patente automotor de manera anual, se aplicará un descuento del 35%. Este pago anticipado permitirá "congelar" el valor anual de los impuestos, lo que significa que no deberán sufrir los aumentos previstos para el segundo semestre del año.

Descuento por pago con débito automático

Los contribuyentes que efectúen el pago con débito automático obtienen un descuento adicional del 15% sobre el monto total de la patente automotor.

Los pagos podrán realizarse a través del home banking y mediante la impresión de la boleta, disponible en la página web de la Municipalidad de Rosario.

