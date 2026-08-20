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Newell's tiene una nueva chance bonificada con otro rival directo y en su propia casa

A Newell's se le viene Banfield, un desafío que representarán seis puntos, otra vez en el Coloso del Parque y ante su gente

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

20 de agosto 2026 · 06:15hs
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Facundo Guch lidera la usina generadora de juego en este Newell’s que tiene que aprovechar las oportunidades

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

Facundo Guch lidera la usina generadora de juego en este Newell’s que tiene que aprovechar las oportunidades, como ante Riestra.

Otra vez, los inexplicables caprichos del fixture del fútbol argentino disponen dos fechas seguidas en condición de local para Newell's . Una posibilidad que, ante estos indicios cada vez más confiables y veraces de levantada y sobre todo teniendo en cuenta el rival de turno, esta chance aparece como otra extraordinaria oportunidad de animarse a ir por más para el elenco leproso.

Por eso, el choque de este sábado, a las 21, ante Banfield, por la fecha 6º del torneo Clausura, perteneciente a interzonal, significa una plataforma que debe convertir un más envión anímico, dentro de una campaña que empieza, de a poco, a encuadrarse en números razonables, y al menos hasta ahora, instaló la embarcación a flote, y en sentido de avance positivo, rumbo a la meta establecida entre todos dentro del agitado universo leproso.

Por eso, este perverso juego al que está obligado a dar Newell’s, tratando de pararse firme y mirar adelante, sin poder del todo librarse, y aflojar amarras ni dejar de mirar atrás.

Es que fue tan pobre lo de Newell’s hace no tanto tiempo, que le va a costar bastante salir de ese estadío de condicionantes. Necesita soltar ataduras y dejar enterradas de una vez por todas, las malas decisiones y los pasos fallidos, y sabe que no será nada sencillo.

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Todas las tablas juegan a la vez

Para valorar en su justa medida, y entender más a fondo algunos elementos que participan de esta situación, vale precisar que la Lepra marcha en la tabla de promedios en el puesto 26º con 104 puntos en 94 partidos, y ahí nomás en la posición 27º, con 101 en 94. Este panorama revela y expone todo lo que estará en disputa este sábado en el Parque.

Y esta comparación también sitúa la realidad y la verdadera lucha de Newell’s, de la que nunca podrá soltarse hasta fin de año.

Además, en estos excitantes contrapuntos que fomenta este hermoso deporte, una cosa lleva a la otra, para salir del fondo de las tablas hay que ganar, sumar y trepar.

Para que funcione este engranaje en curva de sentido positivo, si sube con victorias se instalará de manera directa en el lote de los que pasan a la siguiente instancia en este campeonato, algo que no logró desde que se implementó en este formato en los certámenes locales.

En este marco, de búsqueda de confirmación de pasos, este Newell’s que lidera Frank Kudelka tiene la oportunidad por delante de poder jugar otra vez en condición de local, en su casa y ante su gente, algo que cada vez le está resultando más grato y productivo, ya que está sacando resultados positivos.

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Más fuerte en el Parque

Vale precisar que en este torneo Clausura jugó tres partidos, ganó dos (1-0 a Talleres y 2-0 a Deportivo Riestra) y sólo empató con Boca (2-2, con un muy buen segundo tiempo).

Por eso, ese halo que sustenta estos esbozos de levantada en Newell’s empuja y fortalece el vigor de esa llama interior que alimenta y guía el tránsito en este semestre.

La Lepra sabe que tiene que seguir en modo de cosechas gruesas y guardar provisiones, teniendo en cuenta que luego se le vienen dos cruces muy pesados, Estudiantes de La Plata y Central, los dos de visitante.

El equipo de Kudelka sabe que está inmerso en la batalla en la zona baja de la tabla anual, al igual que el Taladro y ambos miran de reojo los promedios, no tanto para esta temporada, en la que Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi e Mar del Plata se mantienen por debajo, sino para el próximo año. Debe seguir estando muy atento.

Por ahora, si se concretan los descensos del Celeste y del Tiburón, Newell’s empezaría la próxima temporada en el último puesto de la tabla de promedios, sin contar a los dos equipos que ascenderán desde la Primera Nacional. Son indicios que no se deben desatender ni descuidar.

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Una bola extra

Por eso, para el Rojinegro la próxima fecha tiene la importancia de una bola extra, que debe aprovechar, con la misma convicción y determinación que mostró ante el Malevo.

A puro corazón, con el cuchillo entre los dientes, y sacándole el máximo rédito a cada chance, con el desparpajo de los pibes apara seguir en esta curva de crecimiento que cada vez va encontrando más argumentos.

El Taladro pasó sufriendo

Newell’s tendrá un partido clave este sábado ante Banfield, no solamente para seguir en carrera en el Clausura, sino también con la mirada puesta en su futuro.

A días de su visita al Coloso, el Taladro sufrió para pasar a cuartos de la Copa Argentina y venció a Midland por penales, después del empate 2-2 en los 90 minutos.

El equipo de Pedro Troglio, que se encuentra en pleno proceso de renovación con varias salidas y nuevas incorporaciones, comenzó el partido con una ráfaga de goles. A los 15’, Alexander Machado cambió un polémico penal por gol para abrir el marcados.

Minutos después, a los 22’, Tomás Adoryan amplió la ventaja con un potente remate desde afuera del área que se colocó junto a un palo. No obstante, Midland se despertó en el segundo tiempo y lo empató rápido, con los tantos del rosarino Facundo Marín a los 49’ y Luciano Recalde a los 53’.

Finalmente, Facundo Sanguinetti, arquero de Banfield, apareció en la tanda de penales y atajó dos remates, para que Lautaro Gómez cierre la victoria desde los doce pasos. De esta manera, el Taladro enfrentará a Deportivo Riestra en los cuartos de final.

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