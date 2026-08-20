La Capital | Ovación | Primera C

Primera C: Los tres clubes del ascenso, a todo o nada en la recta final

Con diferentes realidades afrontarán los ocho partidos que le quedan. Central Córdoba y Leones FC buscarán clasificar al Reducido y Argentino, salvar la categoría

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

20 de agosto 2026 · 06:10hs
Google Seguir a La Capital en Google
Primera C. Benjamín Gallucci es el nuevo goleador del Charrúa: viene de anotar ante Luján y Centro Español.  

Gentileza: Prensa Central Córdoba

Primera C. Benjamín Gallucci es el nuevo goleador del Charrúa: viene de anotar ante Luján y Centro Español.   
Argentino. Diego Ramírez se lesionó en el clásico ante el Charrúa y volvió después tres meses. El defensor es clave en el Salaíto.

Gentileza: Prensa Argentino

Argentino. Diego Ramírez se lesionó en el clásico ante el Charrúa y volvió después tres meses. El defensor es clave en el Salaíto.
Leones FC. Cristian Bonesso es el jugador emblema del equipo de los Messi. Ante Cambaceres anotó el segundo tanto y el equipo de Alejandro Ojeda ganó 2 a 0. 

Gentileza: Prensa Leones FC

Leones FC. Cristian Bonesso es el jugador emblema del equipo de los Messi. Ante Cambaceres anotó el segundo tanto y el equipo de Alejandro Ojeda ganó 2 a 0.  

La Primera C comienza la etapa final y le quedan ocho fechas de las 32 programadas para la temporada 2026. Los tres clubes del ascenso buscarán afrontar de la mejor manera para llegar los objetivos que se trazaron en el inicio del año. Leones FC y Central Córdoba luchan por ingresar al Reducido y Argentino intentará salvar la categoría.

En ese panorama, Ovación dialogó con los protagonistas: Benjamín Gallucci (Central Córdoba), Cristian Bonesso (Leones FC) y Diego Ramírez (Argentino).

Benjamín Gallucci (Córdoba)

“Venimos atravesando un gran momento grupal, obtuvimos buenos resultados que sirvieron para crecer en la tabla y también en la confianza de cada uno. A nivel personal me siento muy bien, el cuerpo técnico me está dando la oportunidad y trato de aprovecharla partido a partido”, dijo Gallucci.

El oriundo de Santa Teresa, que lleva anotados cuatro goles, se refirió a su nueva función el equipo. “Me siento muy bien jugando de delantero, por momentos es complicado jugar de (9) por tanta fricción y por lo dura que es la categoría, pero es cuestión de sumar partidos y ganar experiencia. Espero volver a marcar el domingo”, dijo el nuevo goleador Charrúa, que anotó ante Luján y Centro Español.

Leer más: Dos joyas de Central y Newell's jugarán juntos en un equipo de la liga de los campeones del mundo

Con respecto a lo que viene, fue directo al grano. “Los ocho partidos que nos quedan son finales anticipadas. El principal objetivo es dejar la vida en cada partido para llevarnos los tres puntos”, sostuvo el futbolista que se inició en las inferiores de Olimpia de Santa Teresa.

Argentino. Diego Ramírez se lesionó en el clásico ante el Charrúa y volvió después tres meses. El defensor es clave en el Salaíto.

Argentino. Diego Ramírez se lesionó en el clásico ante el Charrúa y volvió después tres meses. El defensor es clave en el Salaíto.

Diego Ramírez (Argentino)

“Todavía me dura la bronca, más que nada porque en ningún momento del partido fueron superiores. Lástima en la última pelota, Atlas marcó y nos vinimos sin nada cuando ya teníamos un punto valioso”, dijo el capitán del Salaíto.

Quedan ocho encuentros y Ramírez se refirió de lo que viene. “La única solución es hacernos fuertes como grupo, jugar cada partido como una final, confiar en nosotros y el cuerpo técnico, que viene laburando con mucho profesionalismo a pesar de las dificultades que tenemos”, dijo el defensor albo.

Con respecto al partido del sábado expresó:“ Se viene J.J. Urquiza, un rival duro que apuesta a lo físico. El grupo trabaja sabiendo que es un rival directo, necesitamos ganar sí o sí y traer los tres puntos a Rosario”.

Leones FC. Cristian Bonesso es el jugador emblema del equipo de los Messi. Ante Cambaceres anotó el segundo tanto y el equipo de Alejandro Ojeda ganó 2 a 0.

Leones FC. Cristian Bonesso es el jugador emblema del equipo de los Messi. Ante Cambaceres anotó el segundo tanto y el equipo de Alejandro Ojeda ganó 2 a 0.

Cristian Bonesso (Leones FC)

“Por suerte volvimos al triunfo tan necesario para el grupo y por todo lo que pasamos por la muerte de Jorge Messi. Fue un partido especial, el grupo salió mentalizado de que los tres puntos quedaban en casa y así se dio”, dijo el delantero de Leones y añadió: Hay que seguir por este camino, el plantel va dar todo para clasificar al reducido”.

Noticias relacionadas
Primera C. Benjamín Gallucci, uno de los más sobresalió en las últimas fechas en Córdoba. 

Primera C: Central Córdoba visita a Centro Español y Leones recibe a Cambaceres

Primera C.  Argentino, perdió en la última jugada ante Atlas y se vino con las manos vacías. 

Primera C: Argentino se durmió en la última jugada y cayó ante Atlas

Mateo Yaszczuk y Theo Guiñazú en la celebración de los goles de Central Córdoba y Argentino, por la 23ª fecha de la Primera C.

Primera C: los que llevaron a Córdoba y Argentino a la victoria: Mateo Yaszczuk y Theo Guiñazú

Facundo Guch lidera la usina generadora de juego en este Newell’s que tiene que aprovechar las oportunidades, como ante Riestra.

Newell's tiene una nueva chance bonificada con otro rival directo y en su propia casa

Ver comentarios

Las más leídas

Quién era la mujer que murió por un femicidio en una farmacia del centro

Quién era la mujer que murió por un femicidio en una farmacia del centro

Femicidio en el centro de Rosario: apuñalaron a una mujer dentro una farmacia

Femicidio en el centro de Rosario: apuñalaron a una mujer dentro una farmacia

La fiscal dio detalles del femicidio en la farmacia del centro de Rosario: Tenía signos de defensa

La fiscal dio detalles del femicidio en la farmacia del centro de Rosario: "Tenía signos de defensa"

Femicidios en Rosario: el crimen en la farmacia fue el tercero en dos semanas

Femicidios en Rosario: el crimen en la farmacia fue el tercero en dos semanas

Lo último

Robo violento en barrio Plata: lo balearon para arrebatarle la bicicleta

Robo violento en barrio Plata: lo balearon para arrebatarle la bicicleta

Quini 6 vacante: en cuánto quedó el pozo acumulado que se jugará el próximo domingo

Quini 6 vacante: en cuánto quedó el pozo acumulado que se jugará el próximo domingo

San Justo: investigan la muerte de un niño de 6 años y detienen a la madre

San Justo: investigan la muerte de un niño de 6 años y detienen a la madre

El Barco Ciudad de Rosario promete amarrar en noviembre en la Terminal Fluvial

Tras la inauguración de los nuevos muelles en la costa central anunciado para el 27 de agosto, el buque insignia rosarino comenzará a prestar servicios hacia fin de año

El Barco Ciudad de Rosario promete amarrar en noviembre en la Terminal Fluvial

Por Lucas Ameriso
Tras otro femicidio, en plaza 25 de Mayo reclamaron la emergencia nacional y provincial
La Ciudad

Tras otro femicidio, en plaza 25 de Mayo reclamaron la emergencia nacional y provincial

Robo violento en barrio Plata: lo balearon para arrebatarle la bicicleta
Policiales

Robo violento en barrio Plata: lo balearon para arrebatarle la bicicleta

San Justo: investigan la muerte de un niño de 6 años y detienen a la madre
Policiales

San Justo: investigan la muerte de un niño de 6 años y detienen a la madre

Femicidios en Rosario: el crimen en la farmacia fue el tercero en dos semanas
Policiales

Femicidios en Rosario: el crimen en la farmacia fue el tercero en dos semanas

El municipio comprará 4.180 contenedores de carga lateral y trasera
La Ciudad

El municipio comprará 4.180 contenedores de carga lateral y trasera

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quién era la mujer que murió por un femicidio en una farmacia del centro

Quién era la mujer que murió por un femicidio en una farmacia del centro

Femicidio en el centro de Rosario: apuñalaron a una mujer dentro una farmacia

Femicidio en el centro de Rosario: apuñalaron a una mujer dentro una farmacia

La fiscal dio detalles del femicidio en la farmacia del centro de Rosario: Tenía signos de defensa

La fiscal dio detalles del femicidio en la farmacia del centro de Rosario: "Tenía signos de defensa"

Femicidios en Rosario: el crimen en la farmacia fue el tercero en dos semanas

Femicidios en Rosario: el crimen en la farmacia fue el tercero en dos semanas

Corinthians vs. Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Corinthians vs. Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Ovación
Primera C: Los tres clubes del ascenso, a todo o nada en la recta final

Por Juan Iturrez
Ovación

Primera C: Los tres clubes del ascenso, a todo o nada en la recta final

Primera C: Los tres clubes del ascenso, a todo o nada en la recta final

Primera C: Los tres clubes del ascenso, a todo o nada en la recta final

Central: Almirón enfrenta un desafío personal en una Libertadores en la que tiene un largo recorrido

Central: Almirón enfrenta un desafío personal en una Libertadores en la que tiene un largo recorrido

Central se juega todo en Brasil para mantener viva la ilusión de la Copa Libertadores

Central se juega todo en Brasil para mantener viva la ilusión de la Copa Libertadores

Policiales
Robo violento en barrio Plata: lo balearon para arrebatarle la bicicleta
Policiales

Robo violento en barrio Plata: lo balearon para arrebatarle la bicicleta

San Justo: investigan la muerte de un niño de 6 años y detienen a la madre

San Justo: investigan la muerte de un niño de 6 años y detienen a la madre

Un policía fuera de servicio murió tras un siniestro vial en la zona sur de Rosario

Un policía fuera de servicio murió tras un siniestro vial en la zona sur de Rosario

Femicidios en Rosario: el crimen en la farmacia fue el tercero en dos semanas

Femicidios en Rosario: el crimen en la farmacia fue el tercero en dos semanas

La Ciudad
Avanza la licitación para la renovación integral del parque Oeste
La Ciudad

Avanza la licitación para la renovación integral del parque Oeste

El Barco Ciudad de Rosario promete amarrar en noviembre en la Terminal Fluvial

El Barco Ciudad de Rosario promete amarrar en noviembre en la Terminal Fluvial

SONDA: tecnología para ciudades que entienden y responden a sus ciudadanos

SONDA: tecnología para ciudades que entienden y responden a sus ciudadanos

Tras otro femicidio, en plaza 25 de Mayo reclamaron la emergencia nacional y provincial

Tras otro femicidio, en plaza 25 de Mayo reclamaron la emergencia nacional y provincial

Pedirán seis meses de prisión preventiva para Cerimedo por el ataque a su expareja
Información General

Pedirán seis meses de prisión preventiva para Cerimedo por el ataque a su expareja

Baleó a un policía que se salvó y lo condenaron a 16 años de prisión
Policiales

Baleó a un policía que se salvó y lo condenaron a 16 años de prisión

Según la UCA, 5 de cada 10 menores de edad son pobres o indigentes: No sorprende
La Ciudad

Según la UCA, 5 de cada 10 menores de edad son pobres o indigentes: "No sorprende"

El consumo de carne vacuna cayó 12 % en lo que va del año en Argentina
Economía

El consumo de carne vacuna cayó 12 % en lo que va del año en Argentina

Anuncian prometedores resultados de una vacuna contra el cáncer de piel
Información General

Anuncian prometedores resultados de una vacuna contra el cáncer de piel

ChatGPT tendrá versión para adolescentes, con filtros y controles parentales
Información General

ChatGPT tendrá versión para adolescentes, con filtros y controles parentales

Presunto lavado de dinero: Espert amplió su descargo en la causa
Política

Presunto lavado de dinero: Espert amplió su descargo en la causa

La expareja de Fernado Cerimedo arremetió contra el entorno de Javier Milei
Política

La expareja de Fernado Cerimedo arremetió contra el entorno de Javier Milei

Misiones: festejó su cumpleaños con una torta decorada con una esvástica
Información General

Misiones: festejó su cumpleaños con una torta decorada con una esvástica

El reconocido sanitarista Mario Rovere será distinguido en Rosario

Por Florencia O’Keeffe
Salud

El reconocido sanitarista Mario Rovere será distinguido en Rosario

Hidrovía: en septiembre toma el control la nueva concesionaria
Economía

Hidrovía: en septiembre toma el control la nueva concesionaria

El Galpón 11 celebra el Día del Folclore y anuncia la convocatoria al Pre Cosquín
Zoom

El Galpón 11 celebra el Día del Folclore y anuncia la convocatoria al Pre Cosquín

El tenista Nick Kyrgios dio positivo por cocaína: Cometí un enorme error
Ovación

El tenista Nick Kyrgios dio positivo por cocaína: "Cometí un enorme error"

Estados Unidos tiene una deuda nacional superior a los 40 billones de dólares
El Mundo

Estados Unidos tiene una deuda nacional superior a los 40 billones de dólares

Trabajadores de prensa de Rosario cuentan cómo cubrieron el Mundial 2026
La Ciudad

Trabajadores de prensa de Rosario cuentan cómo cubrieron el Mundial 2026

Baja de imputabilidad: la provincia dice que está lista y le apunta a la Justicia
Política

Baja de imputabilidad: la provincia dice que está lista y le apunta a la Justicia

Pymes de Santa Fe, en una movida frente a Casa Rosada para visibilizar la crisis
Economía

Pymes de Santa Fe, en una movida frente a Casa Rosada para visibilizar la crisis

Sindicatos rosarinos, contra la desregulación de la marina mercante
Economía

Sindicatos rosarinos, contra la desregulación de la marina mercante

El plan de la provincia para que León XIV pase por Rosario en su visita al país
La Ciudad

El plan de la provincia para que León XIV pase por Rosario en su visita al país

Amenazas en el microcentro: arrestaron a un sospechoso armado en una pensión
Policiales

Amenazas en el microcentro: arrestaron a un sospechoso armado en una pensión