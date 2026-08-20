Primera C: Los tres clubes del ascenso, a todo o nada en la recta final

Con diferentes realidades afrontarán los ocho partidos que le quedan. Central Córdoba y Leones FC buscarán clasificar al Reducido y Argentino, salvar la categoría

Leones FC . Cristian Bonesso es el jugador emblema del equipo de los Messi. Ante Cambaceres anotó el segundo tanto y el equipo de Alejandro Ojeda ganó 2 a 0.

Argentino. Diego Ramírez se lesionó en el clásico ante el Charrúa y volvió después tres meses. El defensor es clave en el Salaíto.

Primera C. Benjamín Gallucci es el nuevo goleador del Charrúa: viene de anotar ante Luján y Centro Español.

La Primera C comienza la etapa final y le quedan ocho fechas de las 32 programadas para la temporada 2026. Los tres clubes del ascenso buscarán afrontar de la mejor manera para llegar los objetivos que se trazaron en el inicio del año. Leones FC y Central Córdoba luchan por ingresar al Reducido y Argentino intentará salvar la categoría.

“Venimos atravesando un gran momento grupal, obtuvimos buenos resultados que sirvieron para crecer en la tabla y también en la confianza de cada uno. A nivel personal me siento muy bien, el cuerpo técnico me está dando la oportunidad y trato de aprovecharla partido a partido”, dijo Gallucci.

El oriundo de Santa Teresa, que lleva anotados cuatro goles, se refirió a su nueva función el equipo. “Me siento muy bien jugando de delantero, por momentos es complicado jugar de (9) por tanta fricción y por lo dura que es la categoría, pero es cuestión de sumar partidos y ganar experiencia. Espero volver a marcar el domingo”, dijo el nuevo goleador Charrúa, que anotó ante Luján y Centro Español.

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Con respecto a lo que viene, fue directo al grano. “Los ocho partidos que nos quedan son finales anticipadas. El principal objetivo es dejar la vida en cada partido para llevarnos los tres puntos”, sostuvo el futbolista que se inició en las inferiores de Olimpia de Santa Teresa.

Argentino. Diego Ramírez se lesionó en el clásico ante el Charrúa y volvió después tres meses. El defensor es clave en el Salaíto. Gentileza: Prensa Argentino

Diego Ramírez (Argentino)

“Todavía me dura la bronca, más que nada porque en ningún momento del partido fueron superiores. Lástima en la última pelota, Atlas marcó y nos vinimos sin nada cuando ya teníamos un punto valioso”, dijo el capitán del Salaíto.

Quedan ocho encuentros y Ramírez se refirió de lo que viene. “La única solución es hacernos fuertes como grupo, jugar cada partido como una final, confiar en nosotros y el cuerpo técnico, que viene laburando con mucho profesionalismo a pesar de las dificultades que tenemos”, dijo el defensor albo.

Con respecto al partido del sábado expresó:“ Se viene J.J. Urquiza, un rival duro que apuesta a lo físico. El grupo trabaja sabiendo que es un rival directo, necesitamos ganar sí o sí y traer los tres puntos a Rosario”.

Leones FC. Cristian Bonesso es el jugador emblema del equipo de los Messi. Ante Cambaceres anotó el segundo tanto y el equipo de Alejandro Ojeda ganó 2 a 0. Gentileza: Prensa Leones FC

Cristian Bonesso (Leones FC)

“Por suerte volvimos al triunfo tan necesario para el grupo y por todo lo que pasamos por la muerte de Jorge Messi. Fue un partido especial, el grupo salió mentalizado de que los tres puntos quedaban en casa y así se dio”, dijo el delantero de Leones y añadió: Hay que seguir por este camino, el plantel va dar todo para clasificar al reducido”.