Conmoción por la muerte de Florencia, la hija mayor del cantante Lucas Sugo

La joven atravesaba un tratamiento oncológico desde 2025. La noticia la confirmó el entorno del músico uruguayo, quien suspendió sus shows en Argentina

Florencia Victoria Sugo Da Rosa, la hija mayor del cantante uruguayo Lucas Sugo, murió este miércoles a los 23 años tras atravesar una grave enfermedad oncológica que le diagnosticaron en 2025.

La noticia la confirmó primero Diego Sorondo, manager del artista, y luego el propio músico, a través de comunicados difundidos por la productora Sentimientos Producciones.

Florencia había realizado distintos tratamientos en Uruguay y en el exterior. En los últimos meses permaneció durante períodos prolongados en Estados Unidos, donde accedió a alternativas médicas y ensayos clínicos.

El equipo que representa a Lucas Sugo comunicó el fallecimiento mediante un mensaje firmado por Diego Sorondo y Elías Alonso.

"Con mucha tristeza y dolor, compartimos la noticia del fallecimiento de nuestra amada Florencia Victoria Sugo Da Rosa. Acompañamos a Lucas y su familia en este momento tan difícil y elevamos una oración por su eterno descanso", expresó Sorondo.

Y agregó: "Su recuerdo permanecerá siempre con nosotros. Agradecemos profundamente el apoyo y la comprensión en este momento tan íntimo".

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Los allegados a la familia agradecieron las muestras de afecto que recibieron durante los últimos meses y solicitaron respeto por la intimidad de sus integrantes.

Florencia era la hija mayor de Lucas Sugo y tenía dos hermanos, Lucas Agustín e Isabella, quienes junto al cantante y sus amigos la acompañaron durante el proceso de enfermedad.

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Florencia Sugo había contado cómo atravesaba su enfermedad

En marzo de este año, Florencia compartió una reflexión en redes sociales al cumplirse un año de su diagnóstico. En esa publicación relató cómo había cambiado su vida desde que recibió la noticia.

"A un año de cuando recibí el diagnóstico que cambió de un día para otro mi vida. Un año donde los días se inundaron de incertidumbre, donde la vida me llevó al límite", escribió.

También contó que atravesó días de miedo y preguntas sin respuestas, pero destacó la importancia de la fe y de encontrar fuerzas para continuar.

"Aprendí a ser fuerte, a levantarme cada día con el propósito de querer seguir. Hoy caigo en la realidad de lo frágil que puede ser la vida, cómo de un momento a otro te ves obligada a dejar todo atrás y enfocarte en lo único, al fin y al cabo importante, la salud", expresó.

La joven acompañó el mensaje con fotografías tomadas durante su tratamiento y otras imágenes junto a su padre, sus hermanos y amigos.

En aquella publicación, Florencia también agradeció el acompañamiento que recibió y dejó un mensaje sobre la importancia de valorar los vínculos.

"Aprovechen cada minuto de la vida, cada momento compartido con los suyos, cada abrazo, beso, no se guarden nada. Amen, sientan, disfruten, vida solo hay una", escribió.

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Desde que Florencia recibió el diagnóstico en 2025, Lucas Sugo modificó parte de su agenda laboral para acompañarla durante las distintas etapas del tratamiento.

En julio, mientras se encontraba en el aeropuerto de Boston, el cantante contó que su hija comenzaría un nuevo ensayo clínico en Estados Unidos. "Sigue fuerte, sigue firme, fuerte en mente, fuerte en fe", había expresado entonces.

Durante los últimos meses, el artista también pidió públicamente oraciones y fuerza para su hija y agradeció las muestras de cariño que recibió la familia.

El cantante suspendió sus shows en Argentina

La situación familiar también modificó la agenda profesional del cantante. El 18 de agosto, la productora informó la reprogramación de varias presentaciones previstas para este fin de semana en la Argentina.

"Este fin de semana próximo, lamentablemente, Lucas Sugo y su banda no podrán realizar los shows programados para Argentina. Por razones familiares, de público conocimiento y ante la necesidad de que Lucas pueda acompañar a su familia en estos días, nos vemos en la necesidad de reprogramar las siguientes presentaciones", señaló el comunicado.

Las fechas afectadas correspondían al sábado 22 de agosto en Las Breñas y Charata, Chaco, y al domingo 23 de agosto en Las Toscas, Santa Fe.

La productora lamentó las molestias que la decisión pudiera ocasionar y agradeció "la comprensión y el apoyo de todos". Desde su entorno informaron que comunicarán oportunamente cualquier novedad relacionada con la agenda artística del cantante.