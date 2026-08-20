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Femicidio en una farmacia del centro: qué se sabe hasta el momento

Una mujer fue asesinada a puñaladas por su expareja dentro de su lugar de trabajo. El femicida escapó pero luego fue detenido en República de la Sexta

20 de agosto 2026 · 08:52hs
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La fiscalía solicitó tareas investigativas a la policía científica en el marco del femicidio de Carina Candelas

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

La fiscalía solicitó tareas investigativas a la policía científica en el marco del femicidio de Carina Candelas

Avanza la investigación respecto al femicidio de Carina Andrea Candelas, quien fue brutalmente asesinada dentro de su lugar de trabajo, una farmacia ubicada en el centro de Rosario. El sospechoso, su ex pareja, fue detenido poco después en barrio República de la Sexta. Con este caso, ya son trece los femicidios registrados en la ciudad en lo que va de 2026. “No queremos seguir contando muertas”, fue una de las consignas de la convocatoria lanzada este miércoles por la Asamblea Feminista Rosario en la plaza 25 de Mayo.

El asesinato de Carina se suma a los recientes crímenes de Débora Bordón y Gabriela Banach. El primer caso ocurrió el 4 de agosto en un departamento de barrio Agote. Por el hecho, está detenido Axel Alejandro Mendoza, de 23 años. La autopsia determinó que recibió 21 lesiones de arma blanca y murió como consecuencia de heridas cervicales graves.

>> Leer más: Femicidio de Débora Bordón: más de veinte puñaladas y fuga por el balcón

El segundo caso ocurrió apenas unos días después. Gabriela Denisse Banach, una mujer trans de 47 años y referente de la comunidad LGBTIQ+, fue encontrada muerta en su departamento de Cerrito al 600. La autopsia estableció que murió como consecuencia de un traumatismo de cráneo y que presentaba golpes. Hasta el momento, no hay personas identificadas como sospechosas.

>> Leer más: Femicidio en barrio La Sexta: confirman que una mujer trans fue asesinada a golpes

Qué se sabe del femicidio en la farmacia

La mecánica del crimen

El femicida de Carina entró a la farmacia, preguntó por ella y la atacó despiadadamente con un cuchillo. Ella se intentó defender, pero fue en vano. "Tiene siete puñaladas y signos de defensa", dijo la fiscal María Laura Riccardo, que se enfrentó a los medios en la puerta del local donde este miércoles ocurrió el femicidio.

Quiénes eran víctima y victimario

Carina Andrea Candelas tenía 56 años y, según los datos aportados por familiares y compañeras de trabajo a la fiscalía, se había separado de Martín B. en diciembre. Si bien desde fiscalía indicaron que desde la separación comenzó una situación tormentosa para la mujer, no descartan que con la incorporación de más datos y testimonios se logre explicar un hostigamiento que antecedía a la ruptura de pareja.

Antecedentes de hostigamiento

El círculo íntimo de la víctima no tardó en identificar que el hombre hostigaba a la mujer. La perseguía por la calle, pasaba en su Citroën C-Elysée y gritaba o la buscaba los lugares por donde Candelas se movía. "Todos relatan episodios de hostigamiento, no amenazas desde el delito penal, pero sí estos hechos", señaló Riccardo.

La fiscal aportó que en el ámbito del Ministerio Público Fiscal no tenían registros de denuncias por parte de Candelas sobre Martín B. De todas formas, aclaró que aún no tuvo contacto con las áreas de recepción de denuncias del gobierno provincial.

Los detalles del ataque

Antes de las 10 de la mañana de este miércoles, Martín B. ingresó a la farmacia de Zeballos y Dorrego, donde trabajaba Candelas. Preguntó por ella e ingresó sin permiso al depósito del local. No era habitual que llegue hasta esa zona.

>> Leer más: Quién era la mujer que murió por un femicidio en una farmacia del centro

Ya dentro del comercio, los testigos relataron que escucharon una discusión y un grito de ayuda. La primera en interceder fue una compañera que intentó interponerse al ataque. Sin embargo, Martín B. apuñaló siete veces a Candelas.

Minutos después llegaron al lugar efectivos policiales y personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies), pero los médicos constataron que la mujer ya había fallecido. Y el hombre se había fugado.

Mientras avanza la investigación, la fiscal Riccardo reconoció que el resto de las empleadas de la farmacia no presentaron heridas de gravedad, aunque pudo constatar lesiones superficiales. Además, en la escena del femicidio se encontró el cuchillo que utilizó Martín B.

El sospechoso escapó pero fue detenido

Tras el ataque, el hombre escapó en su auto y fue hasta su casa en Colón al 2000, en barrio República de la Sexta. Rápidamente la policía llegó al lugar y con ayuda de los vecinos pudieron ingresar al edificio. Minutos después de la detención circuló la versión de que el hombre intentó quitarse la vida, pero Riccardo no pudo asegurarlo, aunque aclaró que se está investigando esa versión. Martín B. quedó detenido y a la espera de la audiencia imputativa.

La fiscal avanza con el relevamiento de cámaras, tanto dentro de la farmacia como las de la vía pública y reconoció que en ese material busca encontrar "información importante". No solo solicitó los registros de este miércoles, sino también de semanas atrás para constatar los testimonios que señalaron hostigamiento de Martín B. hacia Candelas.

Violencia de género

La fiscal María Laura Riccardo aseguró que la investigación se encausa hacia el femicidio. Los testimonios recabados durante la mañana dan cuenta de la violencia en contexto de género. "Él (por Martín B.) la venía molestando", señaló ante los medios presentes.

>> Leer más: Femicidio en el centro: apuñalaron a una mujer dentro una farmacia

Al lugar del crimen, llegaron la hermana y sobrina de Candelas que sumaron su testimonio a las compañeras de la víctima. "Relatan episodios de hostigamiento", apuntó la fiscal, que reconoció que no encontró testimonios que indiquen "amenazas desde el punto de vista de lo penal".

En el comercio había dos clientas que, según la fiscal, no vieron el hecho en sí, pero fueron las encargadas de llamar al 911.

¿Cómo hacer una denuncia por violencia de género?

Frente a una emergencia en un contexto de violencia de género con riesgo para la vida de una persona en la provincia de Santa Fe, las autoridades recomiendan llamar directamente al 911. Tanto la víctima como testigos pueden realizar las denuncias correspondientes.

Para otras denuncias y asesoramiento, Rosario cuenta con el Teléfono Verde 0800-444-0420. Esta línea gratuita también funciona las 24 horas para asistir a las víctimas. Otra herramienta similar el Contacto Violeta, un servicio de asistencia por mensajes de Whatsapp a través del 341-5-781509. Esta opción se encuentra disponible para quienes precisan ayuda y no pueden hablar a la hora de solicitarla.

En la órbita local, las denuncias sobre violencia de género pueden realizarse en la principal sede regional del Ministerio Público de la Acusación (MPA), ubicada en Sarmiento 2850. El teléfono del organismo es 341-4-861200.

A nivel nacional también funciona la línea 144 para atender casos en cualquier punto del país.

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