Netflix, HBO, Amazon, Star+, Apple y más: cuánto cuestan las plataformas de streaming

Las plataformas de streaming por lo general muestran su valor de suscripciones en pesos, pero algunos servicios se pagan en dólares, por lo que se les suman un 76% de impuestos sobre el precio del abono: el 21% del IVA, la percepción del 45% según la resolución 4815, el 8% de impuesto País y en CABA el 2% de ingresos brutos.

Netflix

La plataforma de películas a un paso de reajustar nuevamente los valores de las suscripciones en la Argentina.

La plataforma Netflix, que cuenta con una amplia variedad de contenido propio y de otras producciones, presentó en los últimos meses un aumento de tarifas que fue notificado vía mail a los usuarios que ya contaban con suscripción.

El plan Básico, que ofrece calidad de video en HD (720p) y la posibilidad de ver contenido en solo un dispositivo (cualquier teléfono, tablet, computadora o TV), pasó a valer $1.649 sin impuestos, por lo que, al agregarle el 76% de impuestos, el precio sube a $2.902.

Por su parte, el Estándar, con una calidad de video en Full HD (1080p) y hasta dos dispositivos al mismo tiempo (cualquier teléfono, tablet, computadora o TV), cuesta $2.799 al mes sin impuestos y el precio queda en $4.926.

El plan Premium, que dispone de una calidad de video en Ultra HD (4K) y HDR, con audio espacial disponible y la posibilidad de ver contenido en seis dispositivos al mismo tiempo, cuesta unos $3.999 al mes y, sumados los impuestos, queda en $7.038.

Además, desde mayo Netflix comenzó a cobrar por miembro extra -es decir un usuario que puede utilizar la cuenta por fuera de la ubicación principal registrada como hogar- y el valor mensual se ubica en $699.

Prime Video (Amazon)

Prime.jpg

Prime Video solo ofrece una opción de plan de suscripción y cuesta $580 por mes sin impuestos, por lo que su precio final es de $1.020.

Dentro de su catálogo de contenido hay producciones originales, tanto series como películas, y otras ajenas. Entre las más importantes se destacan “The Boys”, “This is us”, “Joker”, “American Gods” y “Grey´s Anatomy”.

HBO Max

HBO.jpg

Esta plataforma ofrece un único plan que cuenta con las siguientes funciones: contenido en alta definición y 4K en hasta tres dispositivos al mismo tiempo, hasta cinco perfiles para la familia, Chromecast y Airplay disponibles.

La suscripción mensual tiene un valor de $699 que alcanza los $1.229 con impuestos, pero este servicio ofrece también la posibilidad de pagar tres meses por $1.899 ($3.333,24) y por 12 meses a $5.999 ($10.558), lo que brinda la posibilidad de ahorrar pesos y esquivar a los aumentos según el plazo elegido.

HBO Max cuenta con la destacada presencia del contenido de Warner Bros, Universal, Sony y Discovery+, HBO cuenta con las franquicias de “Harry Potter”, “El señor de los anillos”, “Mi villano favorito”, “Rápido y furioso”, “El conjuro” y todos los superhéroes de DC, además de las premiadas “The Last of Us” y “Game of Thrones”, entre otras.

Disney+ y Star+

STAR+.jpg

Estos dos servicios de streaming tienen la opción de contratarlos dentro de un combo o por separado. El valor de ambas plataformas en conjunto es de $1.999 al mes y se destacan por tener los impuestos incluidos en sus precios.

En caso de querer contratar alguna de estas por separado, Disney+ cuesta $799 mensuales o 12 meses al precio de $6.699, mientras que Star+ tiene un valor de $1.749 al mes y $14.692 por un año.

Disney+ ofrece el servicio de streaming de entretenimiento de Disney (películas y series clásicas y de actualidad), National Geographic (documentale y más), Pixar (todas sus producciones), Star Wars (saga completa y nuevas series y películas) y Marvel (todas las realizaciones de la tira de superhéroes).

Por su parte, Star+ destaca por contar con ESPN, por lo que todo el contenido del canal de deportes es difundido por la plataforma y cuenta con la transmisión de eventos deportivos en vivo. Además, ofrece una amplia variedad de películas y series de la cadena Star (anteriormente llamada Fox) y nuevas películas y series de producción propia.

Paramount+

Paramount.jpg

La plataforma que cuenta con contenido de Paramount Pictures, Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Showtime y Smithsonian Channel, permite hasta un máximo de tres transmisiones en simultáneo y hasta el momento no ofrece la opción de crear perfiles.

Cuesta por mes unos $599 con impuestos incluidos. El nuevo precio rige a partir del 22 de agosto y sin impuestos es de $344,25 o de $3097,70 para el plan anual. Desde la página remarcan que, según banco o tarjeta de crédito, se podrían aplicar impuestos o cargos adicionales por situación impositiva.

Apple TV+

Apple Tv.jpg

Apple TV+ estuvo en el foco de atención de los argentinos durante los últimos meses, ya que es la encargada de transmitir los partidos de la MLS, la liga de fútbol de Estados Unidos a la cual acaba de arribar el rosarino Lionel Messi.

Desde su página oficial, informan que con la compra de un dispositivo Apple los usuarios obtienen tres meses gratis, pero, una vez que finaliza el período de prueba gratuito, deberán pagar la suscripción mensual de u$s9,95 por un plan individual o u$s11,95 al mes por el plan familiar.

Otra opción para obtener esta plataforma es a través de Apple One, la cual agrupa cuatro servicios de la empresa de la manzana en una sola suscripción mensual de u$s12.95 (plan individual) o u$s16.95 (plan familiar).

En esta plataforma pueden verse series como “Ted Lasso”, “The Morning Show” y “Severance”, pero no significa ver los partidos de la MLS por el mismo precio. Es que las suscripciones de MLS Season Pass y Apple TV + son dos servicios separados.

Quiénes no tienen una suscripción a Apple TV + pueden suscribirse al MLS Season Pass por 14,99 dólares al mes o 99 dólares con la tarifa anual. Para quienes ya tienen una suscripción, podrán pagar 12,99 dólares adicionales por mes (total de 19,98 dólares al mes) o 79 dólares por el año completo para ver la liga de fútbol estadounidense.