La Capital | La Región | Puerto General San Martín

Comenzó en Puerto General San Martín, el seminario de acompañante terapéutico y salud mental

La nueva propuesta formativa se sumó a las ofertas del Polo Educativo de la Universidad Nacional de Rosario

14 de mayo 2026 · 14:09hs
 Las clases de este seminario quincenal se desarrollarán en el Teatro Municipal y el Centro Cultural “Batalla Punta Quebracho”.

 Las clases de este seminario quincenal se desarrollarán en el Teatro Municipal y el Centro Cultural “Batalla Punta Quebracho”.
Comenzó en Puerto General San Martín, el seminario de acompañante terapéutico y salud mental

Un seminario de acompañante terapéutico y salud mental comenzó a dictarse en el Polo Educativo de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) de Puerto General San Martín. La nueva propuesta de formación se suma a las existentes que ya convocan a más de 600 cursantes de la ciudad y la región.

“La lógica es descentralizadora, acercar oportunidades a localidades del cordón industrial, evitar el desarraigo” aseguró durante el acto de inicio de cursada Paula Sagué, docente y secretaria de extensión universitaria de la UNR.

La jornada inaugural contó con la presencia del intendente Carlos De Grandis, concejales y miembros del gabinete municipal. Al dar la bienvenida el primer mandatario local aseguró “Puerto dio un paso decisivo en su modelo de desarrollo educativo con el Polo Educativo UNR, que se concretó tras un proceso iniciado en pandemia y hoy ya reúne a unos 600 estudiantes de toda la región. Queremos convertir a Puerto San Martín en una referencia educativa regional, con una oferta académica en expansión que incluya nuevas carreras” .

PsGM-seminario2

Nuevo seminario

El Polo demandó una inversión millonaria por parte del municipio y apuntó a consolidar a la ciudad como un nodo educativo descentralizado, evitando que jóvenes deban trasladarse a Rosario para continuar sus estudios.

Los resultados ya están a la vista, los primeros egresados están próximos a recibirse y la matrícula crece sostenidamente, y se suma a partir de este mes, la formación en salud mental, un seminario gratuito de modalidad quincenal, para residentes e interesados de toda la región, cuyas clases serán dictadas en el Teatro Municipal, en el Centro Cultural “Batalla Punta Quebracho”.

>>Leer más: Puerto General San Martín ya vibra la nueva Maratón "Batalla Punta Quebracho"

Noticias relacionadas
La víctima falleció en Ayohuma al 200, cerca del acceso sur a San Lorenzo.

Investigan la muerte de un sereno en San Lorenzo tras un principio de incendio

La ciudad obtuvo el sello Ciudad del Conocimiento por su trabajo en la consolidación de un ecosistema vinculado a la economía del saber, articulando con universidades, instituciones y empresas.

Venado Tuerto recibió tres reconocimientos nacionales por su modelo de gestión municipal eficiente

tras el incendio, una de las lineas de extraccion de vicentin ya esta operativa

Tras el incendio, una de las líneas de extracción de Vicentin ya está operativa

 Ya se concretaron los primeros acuerdos entre autoridades provinciales, municipales y comunales, marcando un paso fundamental para la titularidad de las propiedades.

Unas 700 familias del departamento General López accederán a la escritura de sus viviendas

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6 vacante: el Siempre Sale tuvo un gran reparto para solamente 9 ganadores

Quini 6 vacante: el Siempre Sale tuvo un gran reparto para solamente 9 ganadores

Caída desde un cuarto piso en el centro de Rosario: qué hipótesis maneja Fiscalía

Caída desde un cuarto piso en el centro de Rosario: qué hipótesis maneja Fiscalía

Condenaron a Solange Funes, ligada a la violencia narco desde la infancia

Condenaron a Solange Funes, ligada a la violencia narco desde la infancia

Arrancó el plan provincial para aliviar las deudas de trabajadores y jubilados

Arrancó el plan provincial para aliviar las deudas de trabajadores y jubilados

Lo último

Quién es Manuel Quintar, el diputado libertario que llegó al Congreso en un Tesla Cybertruck

Quién es Manuel Quintar, el diputado libertario que llegó al Congreso en un Tesla Cybertruck

Coudet palpitó el choque ante Central: las figuras que recupera River y las polémicas arbitrales

Coudet palpitó el choque ante Central: las figuras que recupera River y las polémicas arbitrales

Diego Torres llega a Rosario con su nueva gira

Diego Torres llega a Rosario con su nueva gira

Cuatro ofertas para la construcción del Parque Acuático y la renovación de La Florida

La apertura de sobres se realizó este jueves. El presupuesto es de $12.600.000.000. Buscan que las obras estén listas para el próximo verano

Cuatro ofertas para la construcción del Parque Acuático y la renovación de La Florida
Licencia de motos en Santa Fe: desde el lunes habrá un examen más estricto para poder manejar
La Ciudad

Licencia de motos en Santa Fe: desde el lunes habrá un examen más estricto para poder manejar

Ataque incendiario y trapo con mensaje mafioso en una escuela de Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Ataque incendiario y trapo con mensaje mafioso en una escuela de Villa Gobernador Gálvez

Fuerte reclamo para que Lolo, un perro de Rosario, no vuelva con su presunto abusador
La Ciudad

Fuerte reclamo para que Lolo, un perro de Rosario, no vuelva con su presunto abusador

Asesinato en la escuela de San Cristóbal: revisan la prisión preventiva de un adolescente
La Región

Asesinato en la escuela de San Cristóbal: revisan la prisión preventiva de un adolescente

Investigan la muerte de un sereno en San Lorenzo tras un principio de incendio
La Región

Investigan la muerte de un sereno en San Lorenzo tras un principio de incendio

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6 vacante: el Siempre Sale tuvo un gran reparto para solamente 9 ganadores

Quini 6 vacante: el Siempre Sale tuvo un gran reparto para solamente 9 ganadores

Caída desde un cuarto piso en el centro de Rosario: qué hipótesis maneja Fiscalía

Caída desde un cuarto piso en el centro de Rosario: qué hipótesis maneja Fiscalía

Condenaron a Solange Funes, ligada a la violencia narco desde la infancia

Condenaron a Solange Funes, ligada a la violencia narco desde la infancia

Arrancó el plan provincial para aliviar las deudas de trabajadores y jubilados

Arrancó el plan provincial para aliviar las deudas de trabajadores y jubilados

El prepotente Central sueña en grande y chocará con River por un lugar en la final

El prepotente Central sueña en grande y chocará con River por un lugar en la final

Ovación
Sos un fantasma: el caliente cruce de Copetti con un ex-Newells tras la victoria de Central
Ovación

"Sos un fantasma": el caliente cruce de Copetti con un ex-Newell's tras la victoria de Central

Sos un fantasma: el caliente cruce de Copetti con un ex-Newells tras la victoria de Central

"Sos un fantasma": el caliente cruce de Copetti con un ex-Newell's tras la victoria de Central

El Loco Abreu opinó sobre el técnico de la selección de Uruguay: No me gusta Bielsa

El Loco Abreu opinó sobre el técnico de la selección de Uruguay: "No me gusta Bielsa"

Cuándo se juegan las semifinales del torneo Apertura: días y horarios de los encuentros

Cuándo se juegan las semifinales del torneo Apertura: días y horarios de los encuentros

Policiales
Ataque incendiario y trapo con mensaje mafioso en una escuela de Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Ataque incendiario y trapo con mensaje mafioso en una escuela de Villa Gobernador Gálvez

Casas usurpadas por narcos: dos fueron derribadas y otra restituida a sus legítimos dueños

Casas usurpadas por narcos: dos fueron derribadas y otra restituida a sus legítimos dueños

Crimen en Villa Gobernador Gálvez: asesinaron a un joven de 19 años con seis balazos

Crimen en Villa Gobernador Gálvez: asesinaron a un joven de 19 años con seis balazos

Avioneta narco en Villa Eloísa: detuvieron a los hermanos oriundos de Roldán

Avioneta narco en Villa Eloísa: detuvieron a los hermanos oriundos de Roldán

La Ciudad
Recuperación del Hospital Regional Sur: ya avanzan las obras de mampostería, pisos y servicios internos
La Ciudad

Recuperación del Hospital Regional Sur: ya avanzan las obras de mampostería, pisos y servicios internos

Licencia de motos en Santa Fe: desde el lunes habrá un examen más estricto para poder manejar

Licencia de motos en Santa Fe: desde el lunes habrá un examen más estricto para poder manejar

Fuerte reclamo para que Lolo, un perro de Rosario, no vuelva con su presunto abusador

Fuerte reclamo para que Lolo, un perro de Rosario, no vuelva con su presunto abusador

Cuatro ofertas para la construcción del Parque Acuático y la renovación de La Florida

Cuatro ofertas para la construcción del Parque Acuático y la renovación de La Florida

Provincias Unidas afina proyectos que junten a halcones y palomas

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Provincias Unidas afina proyectos que junten a halcones y palomas

Jan de Nul ganó la licitación del Puerto de Buenos Aires y dejó lejos a un rival conocido
Economía

Jan de Nul ganó la licitación del Puerto de Buenos Aires y dejó lejos a un rival conocido

Meningitis: ya hay 172 casos en Argentina en menos de cinco meses
Salud

Meningitis: ya hay 172 casos en Argentina en menos de cinco meses

El tiempo en Rosario: un jueves en el que se reduce la amplitud térmica
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves en el que se reduce la amplitud térmica

Una diputada provincial protagonizó un choque en la zona oeste de Rosario
La Ciudad

Una diputada provincial protagonizó un choque en la zona oeste de Rosario

Condenaron a Solange Funes, ligada a la violencia narco desde la infancia
Policiales

Condenaron a Solange Funes, ligada a la violencia narco desde la infancia

Caída desde un cuarto piso en el centro de Rosario: qué hipótesis maneja Fiscalía
La Ciudad

Caída desde un cuarto piso en el centro de Rosario: qué hipótesis maneja Fiscalía

Quini 6 vacante: el Siempre Sale tuvo un gran reparto para solamente 9 ganadores
Información General

Quini 6 vacante: el Siempre Sale tuvo un gran reparto para solamente 9 ganadores

Patricio Pron presenta en Rosario En todo hay una grieta y por ella entra la luz
Cultura

Patricio Pron presenta en Rosario "En todo hay una grieta y por ella entra la luz"

Una maceta cayó desde un edificio en el centro de Rosario e hirió a una mujer
La Ciudad

Una maceta cayó desde un edificio en el centro de Rosario e hirió a una mujer

Tras el incendio, una de las líneas de extracción de Vicentin ya está operativa
La Región

Tras el incendio, una de las líneas de extracción de Vicentin ya está operativa

Cómo sigue el estado de salud del hombre que cayó desde un cuarto piso
La Ciudad

Cómo sigue el estado de salud del hombre que cayó desde un cuarto piso

Milei dijo que los rectores de universidades cobran cuatro veces más que él
Política

Milei dijo que los rectores de universidades "cobran cuatro veces más" que él

Córdoba: un perro callejero mató a una nena de cuatro años en Cosquín
Información General

Córdoba: un perro callejero mató a una nena de cuatro años en Cosquín

Uñac será precandidato a presidente por el PJ y pidió una interna cerrada
Política

Uñac será precandidato a presidente por el PJ y pidió una interna cerrada

Granadero Baigorria: el pedido de la familia de un joven desaparecido
Policiales

Granadero Baigorria: el pedido de la familia de un joven desaparecido

Arrancó el plan provincial para aliviar las deudas de trabajadores y jubilados
Economía

Arrancó el plan provincial para aliviar las deudas de trabajadores y jubilados

La mayoría de los brasileños paga con PIX, pero EEUU lo mira con desconfianza
El Mundo

La mayoría de los brasileños paga con PIX, pero EEUU lo mira con desconfianza

Murió un pasajero de un crucero con síntomas compatibles con norovirus
El Mundo

Murió un pasajero de un crucero con síntomas compatibles con norovirus

Trump y Xi Jinping se reúnen en China en un encuentro que podría ser trascendental
el mundo

Trump y Xi Jinping se reúnen en China en un encuentro que podría ser trascendental