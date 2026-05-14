Comenzó en Puerto General San Martín, el seminario de acompañante terapéutico y salud mental

La nueva propuesta formativa se sumó a las ofertas del Polo Educativo de la Universidad Nacional de Rosario

Las clases de este seminario quincenal se desarrollarán en el Teatro Municipal y el Centro Cultural “Batalla Punta Quebracho”.

Un seminario de acompañante terapéutico y salud mental comenzó a dictarse en el Polo Educativo de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) de Puerto General San Martín . La nueva propuesta de formación se suma a las existentes que ya convocan a más de 600 cursantes de la ciudad y la región.

“La lógica es descentralizadora, acercar oportunidades a localidades del cordón industrial, evitar el desarraigo” aseguró durante el acto de inicio de cursada Paula Sagué, docente y secretaria de extensión universitaria de la UNR.

La jornada inaugural contó con la presencia del intendente Carlos De Grandis, concejales y miembros del gabinete municipal. Al dar la bienvenida el primer mandatario local aseguró “Puerto dio un paso decisivo en su modelo de desarrollo educativo con el Polo Educativo UNR, que se concretó tras un proceso iniciado en pandemia y hoy ya reúne a unos 600 estudiantes de toda la región. Queremos convertir a Puerto San Martín en una referencia educativa regional, con una oferta académica en expansión que incluya nuevas carreras” .

Nuevo seminario

El Polo demandó una inversión millonaria por parte del municipio y apuntó a consolidar a la ciudad como un nodo educativo descentralizado, evitando que jóvenes deban trasladarse a Rosario para continuar sus estudios.

Los resultados ya están a la vista, los primeros egresados están próximos a recibirse y la matrícula crece sostenidamente, y se suma a partir de este mes, la formación en salud mental, un seminario gratuito de modalidad quincenal, para residentes e interesados de toda la región, cuyas clases serán dictadas en el Teatro Municipal, en el Centro Cultural “Batalla Punta Quebracho”.

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