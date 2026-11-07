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El papa León XIV celebró su primera misa en Sudamérica y habló del mate como símbolo

El líder de la Iglesia católica también le rindió homenaje al obispo gaucho Jacinto Vera durante el encuentro con los fieles en Paysandú

7 de noviembre 2026 · 11:29hs
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El papa León XIV viajó este sábado a la mañana desde Montevideo.

Foto: AP/Andrew Medichini.

El papa León XIV viajó este sábado a la mañana desde Montevideo.

El papa León XIV se refirió este sábado al mate como un símbolo de "familiaridad, amistad y encuentro" en Uruguay. El mensaje fue parte de la homilía de la primera misa de su gira por Sudamérica, antes del viaje a la Argentina y Perú.

El sumo pontífice eligió la tradicional infusión como uno de los tres elementos regionales que pueden ayudar a reflexionar sobre el "tesoro de la fe". La lista se completó con la imagen del puente internacional General Artigas en Paysandú, donde comenzó la celebración, y la palmera yatay.

Por otra parte, la máxima autoridad de la Iglesia católica repasó la historia de Jacinto Vera, conocido como el "obispo gaucho". Al respecto, comentó: "Hoy nos corresponde continuar a nosotros el legado que estos sembradores del evangelio nos han dejado".

¿Qué dijo el Papa sobre el mate?

"El mate nos enseña a compartir, a estar juntos, a estrechar los lazos que nos unen y hermanan", expresó el Papa en la ceremonia. A continuación lo definio como un "signo de acogida, integración y valores comunes".

El líder religioso dijo que la bebida es más que eso y se refirió a un "ritual lleno de simbolismos, donde se dialoga sin palabras y cada detalle posee un significado propio". Además, recordó que la infusión llegó a Roma, en referencia indirecta al argentino Francisco, su antecesor.

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Durante la misa en Uruguay, León XIV remarcó que la infusión está presente "en cada hogar, en cada lugar de estudio y en cada reunión de amigos". Más adelante, añadió: "Pienso también en los mates que uno toma cuando está solo y acompañan un momento de silencio y de oración, en esos espacios de soledad. Cuántas veces les habran confiado a Dios sus necesidades, preocupaciones, deseos y anhelos más profundos".

Por otra parte, el sacerdote estadounidense dijo que el puente "indica la importancia de una sólida formación cristiana" en la actualidad. "Necesitamos estar bien preparados para dar razones de nuestra fe a todo el que nos lo pida", apuntó.

Finalmente, el Papa hizo un llamado a la reflexión sobre los símbolos comunes, ya que proveen "identidad y sentido de pertenencia". Finalmente, remarcó: "La fe forma parte del pueblo uruguayo desde sus orígenes y es necesario transmitirla a las futuras generaciones con valentía creativa".

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