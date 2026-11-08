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Maratón La Capital: cientos de atletas participaron de la quinta edición

La competencia comenzó desde el parque Urquiza. Ofreció las distancias de 6K y 15K, además de la nueva versión de 10K. Quiénes fueron los ganadores

8 de noviembre 2026 · 11:19hs
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La quinta edición de Maratón La Capital se llevó adelante este domingo. 

Celina Mutti Lovera / La Capital

La quinta edición de Maratón La Capital se llevó adelante este domingo. 

La Maratón La Capital se corrió este domingo 8 de noviembre con pruebas de 6, 10 y 15 kilómetros. La competencia reunió a atletas que participaron en las distintas distancias y categorías, con premiación para los tres primeros puestos de cada una.

En la prueba de 6 kilómetros, Elías Olivera se quedó con el primer lugar entre los hombres, seguido por Marcelo Mendes y Andrés Aguirre. En la categoría femenina, Valeria Mora obtuvo el primer puesto, mientras que Agustina Paolini y María Fernanda Ficco completaron el podio.

Por su parte, en los 10 kilómetros masculinos, Marcos Pierri fue el ganador, seguido por Santiago Genera y Lucas Bautista. Entre las mujeres, Nadia Montes se ubicó en el primer lugar, Franca Forneris terminó segunda y Felicitas Crespo ocupó el tercer puesto.

La distancia más larga, de 15 kilómetros, tuvo como ganadora a Carla Iannarelli en la categoría femenina. Sofía Vicentin y Eliana Gómez quedaron en el segundo y tercer lugar, respectivamente. Entre los hombres, Yavé Frua encabezó la clasificación, seguido por Ivo Tapia y Maximiliano Farías.

>>Leer más: Llega la quinta edición de la Maratón La Capital para disfrutar Rosario desde otra perspectiva

Todos los podios de la Maratón La Capital

6 kilómetros – Hombres

  • Elías Olivera

  • Marcelo Mendes

  • Andrés Aguirre

6 kilómetros – Mujeres

  • Valeria Mora

  • Agustina Paolini

  • María Fernanda Ficco

10 kilómetros – Hombres

  • Marcos Pierri

  • Santiago Genera

  • Lucas Bautista

10 kilómetros – Mujeres

  • Nadia Montes

  • Franca Forneris

  • Felicitas Crespo

15 kilómetros – Mujeres

  • Carla Iannarelli

  • Sofía Vicentin

  • Eliana Gómez

15 kilómetros – Hombres

  • Yavé Frua

  • Ivo Tapia

  • Maximiliano Farías

Cuál fue el recorrido de la Maratón La Capital

En esta quinta edición, la Maratón La Capital ofreció tres opciones a sus atletas, los recorridos ya conocidos de de 6K y 15K y la nueva versión de 10K.

►Recorrido de 6K: desde avenida La Capital, toma avenida de la Libertad, Alem y luego subie por Córdoba, Laprida, Rioja, Sarmiento, San Lorenzo y Sargento Cabral hasta avenida Belgrano en dirección sur. Desde allí continúa hasta Pellegrini, Necochea, Montevideo e ingresa al parque Urquiza para finalizar en el mismo punto de largada.

►Recorrido de 10K: Desde avenida La Capital, toma avenida de la Libertad, Alem y luego sube por Córdoba, Laprida, Rioja, Sarmiento, San Lorenzo y Sargento Cabral hasta avenida Belgrano en dirección norte hasta Moreno. Retoma desde allí por avenida Belgrano hasta Pellegrini, Necochea, Montevideo e ingresa al parque Urquiza para finalizar en el mismo punto de largada.

►Recorrido de 15K: Desde avenida La Capital, toma avenida de la Libertad, Alem y luego sube por Córdoba, Laprida, Rioja, Sarmiento, San Lorenzo y Sargento Cabral hasta avenida Belgrano en dirección norte. Desde allí continúa por avenida Estanislao López y Luis Carballo hasta el retome en Echeverría. Luego regresa por las mismas avenidas hasta Pellegrini, Necochea, Montevideo e ingresa al parque Urquiza para finalizar en el mismo punto de largada.

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