Maratón La Capital: cientos de atletas participaron de la quinta edición

La competencia comenzó desde el parque Urquiza. Ofreció las distancias de 6K y 15K, además de la nueva versión de 10K. Quiénes fueron los ganadores

La Maratón La Capital se corrió este domingo 8 de noviembre con pruebas de 6, 10 y 15 kilómetros. La competencia reunió a atletas que participaron en las distintas distancias y categorías, con premiación para los tres primeros puestos de cada una.

En la prueba de 6 kilómetros, Elías Olivera se quedó con el primer lugar entre los hombres, seguido por Marcelo Mendes y Andrés Aguirre. En la categoría femenina, Valeria Mora obtuvo el primer puesto, mientras que Agustina Paolini y María Fernanda Ficco completaron el podio.

Por su parte, en los 10 kilómetros masculinos, Marcos Pierri fue el ganador, seguido por Santiago Genera y Lucas Bautista. Entre las mujeres, Nadia Montes se ubicó en el primer lugar, Franca Forneris terminó segunda y Felicitas Crespo ocupó el tercer puesto.

La distancia más larga, de 15 kilómetros, tuvo como ganadora a Carla Iannarelli en la categoría femenina. Sofía Vicentin y Eliana Gómez quedaron en el segundo y tercer lugar, respectivamente. Entre los hombres, Yavé Frua encabezó la clasificación, seguido por Ivo Tapia y Maximiliano Farías.

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Todos los podios de la Maratón La Capital

6 kilómetros – Hombres

Elías Olivera

Marcelo Mendes

Andrés Aguirre

6 kilómetros – Mujeres

Valeria Mora

Agustina Paolini

María Fernanda Ficco

10 kilómetros – Hombres

Marcos Pierri

Santiago Genera

Lucas Bautista

10 kilómetros – Mujeres

Nadia Montes

Franca Forneris

Felicitas Crespo

15 kilómetros – Mujeres

Carla Iannarelli

Sofía Vicentin

Eliana Gómez

15 kilómetros – Hombres

Yavé Frua

Ivo Tapia

Maximiliano Farías

Celina Mutti Lovera / La Capital

Cuál fue el recorrido de la Maratón La Capital

En esta quinta edición, la Maratón La Capital ofreció tres opciones a sus atletas, los recorridos ya conocidos de de 6K y 15K y la nueva versión de 10K.

►Recorrido de 6K: desde avenida La Capital, toma avenida de la Libertad, Alem y luego subie por Córdoba, Laprida, Rioja, Sarmiento, San Lorenzo y Sargento Cabral hasta avenida Belgrano en dirección sur. Desde allí continúa hasta Pellegrini, Necochea, Montevideo e ingresa al parque Urquiza para finalizar en el mismo punto de largada.

Celina Mutti Lovera / La Capital

►Recorrido de 10K: Desde avenida La Capital, toma avenida de la Libertad, Alem y luego sube por Córdoba, Laprida, Rioja, Sarmiento, San Lorenzo y Sargento Cabral hasta avenida Belgrano en dirección norte hasta Moreno. Retoma desde allí por avenida Belgrano hasta Pellegrini, Necochea, Montevideo e ingresa al parque Urquiza para finalizar en el mismo punto de largada.

►Recorrido de 15K: Desde avenida La Capital, toma avenida de la Libertad, Alem y luego sube por Córdoba, Laprida, Rioja, Sarmiento, San Lorenzo y Sargento Cabral hasta avenida Belgrano en dirección norte. Desde allí continúa por avenida Estanislao López y Luis Carballo hasta el retome en Echeverría. Luego regresa por las mismas avenidas hasta Pellegrini, Necochea, Montevideo e ingresa al parque Urquiza para finalizar en el mismo punto de largada.