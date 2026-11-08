Maratón La Capital: cientos de atletas participaron de la quinta edición

La Maratón La Capital se corrió este domingo 8 de noviembre con pruebas de 6, 10 y 15 kilómetros. La competencia reunió a atletas que participaron en las distintas distancias y categorías, con premiación para los tres primeros puestos de cada una.
La competencia comenzó desde el parque Urquiza. Ofreció las distancias de 6K y 15K, además de la nueva versión de 10K. Quiénes fueron los ganadores
La Maratón La Capital se corrió este domingo 8 de noviembre con pruebas de 6, 10 y 15 kilómetros. La competencia reunió a atletas que participaron en las distintas distancias y categorías, con premiación para los tres primeros puestos de cada una.
En la prueba de 6 kilómetros, Elías Olivera se quedó con el primer lugar entre los hombres, seguido por Marcelo Mendes y Andrés Aguirre. En la categoría femenina, Valeria Mora obtuvo el primer puesto, mientras que Agustina Paolini y María Fernanda Ficco completaron el podio.
Por su parte, en los 10 kilómetros masculinos, Marcos Pierri fue el ganador, seguido por Santiago Genera y Lucas Bautista. Entre las mujeres, Nadia Montes se ubicó en el primer lugar, Franca Forneris terminó segunda y Felicitas Crespo ocupó el tercer puesto.
La distancia más larga, de 15 kilómetros, tuvo como ganadora a Carla Iannarelli en la categoría femenina. Sofía Vicentin y Eliana Gómez quedaron en el segundo y tercer lugar, respectivamente. Entre los hombres, Yavé Frua encabezó la clasificación, seguido por Ivo Tapia y Maximiliano Farías.
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6 kilómetros – Hombres
Elías Olivera
Marcelo Mendes
Andrés Aguirre
6 kilómetros – Mujeres
Valeria Mora
Agustina Paolini
María Fernanda Ficco
10 kilómetros – Hombres
Marcos Pierri
Santiago Genera
Lucas Bautista
10 kilómetros – Mujeres
Nadia Montes
Franca Forneris
Felicitas Crespo
15 kilómetros – Mujeres
Carla Iannarelli
Sofía Vicentin
Eliana Gómez
15 kilómetros – Hombres
Yavé Frua
Ivo Tapia
Maximiliano Farías
En esta quinta edición, la Maratón La Capital ofreció tres opciones a sus atletas, los recorridos ya conocidos de de 6K y 15K y la nueva versión de 10K.
►Recorrido de 6K: desde avenida La Capital, toma avenida de la Libertad, Alem y luego subie por Córdoba, Laprida, Rioja, Sarmiento, San Lorenzo y Sargento Cabral hasta avenida Belgrano en dirección sur. Desde allí continúa hasta Pellegrini, Necochea, Montevideo e ingresa al parque Urquiza para finalizar en el mismo punto de largada.
►Recorrido de 10K: Desde avenida La Capital, toma avenida de la Libertad, Alem y luego sube por Córdoba, Laprida, Rioja, Sarmiento, San Lorenzo y Sargento Cabral hasta avenida Belgrano en dirección norte hasta Moreno. Retoma desde allí por avenida Belgrano hasta Pellegrini, Necochea, Montevideo e ingresa al parque Urquiza para finalizar en el mismo punto de largada.
►Recorrido de 15K: Desde avenida La Capital, toma avenida de la Libertad, Alem y luego sube por Córdoba, Laprida, Rioja, Sarmiento, San Lorenzo y Sargento Cabral hasta avenida Belgrano en dirección norte. Desde allí continúa por avenida Estanislao López y Luis Carballo hasta el retome en Echeverría. Luego regresa por las mismas avenidas hasta Pellegrini, Necochea, Montevideo e ingresa al parque Urquiza para finalizar en el mismo punto de largada.
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