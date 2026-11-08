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Histórico: el papa León XIV llegó en la Argentina y puso fin a 39 años sin visitas de un pontífice

El avión que trasladó al jefe de la Iglesia Católica desde Montevideo aterrizó en Aeroparque. León XIV inicia una visita de cuatro días que incluye encuentros con Javier Milei, misas multitudinarias y actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

8 de noviembre 2026 · 16:34hs
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Histórico: el papa León XIV llegó en la Argentina y puso fin a 39 años sin visitas de un pontífice

Histórico: el papa León XIV llegó en la Argentina y puso fin a 39 años sin visitas de un pontífice

La Argentina volvió a recibir a un Papa después de casi cuatro décadas. León XIV llegó este domingo, a las 16.34, al Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, procedente de Montevideo, para iniciar una histórica visita apostólica de cuatro días. El arribo del máximo referente de la Iglesia Católica marca un acontecimiento excepcional para el país: es la primera vez desde 1987, cuando Juan Pablo II recorrió el territorio argentino, que un pontífice vuelve a pisar suelo nacional.

El avión que trasladó al Papa desde Uruguay aterrizó a las 16.34. Con su llegada, León XIV inició una intensa agenda que se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre y que combinará actividades religiosas, encuentros institucionales y celebraciones multitudinarias.

La visita forma parte de una gira sudamericana que comenzó el viernes 6 de noviembre en Uruguay y continuará posteriormente en Perú. Para sus cuatro jornadas en la Argentina, el Vaticano y la Iglesia local organizaron un programa bajo el lema “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”.

El acontecimiento tiene además una particularidad histórica. Francisco, el primer Papa argentino, nunca regresó a su país durante los doce años de su pontificado, por lo que la visita de León XIV termina con una espera de 39 años que atravesó distintos gobiernos y generaciones de fieles.

La primera jornada del papa León XIV en la Argentina

Tras la recepción oficial en Aeroparque, el pontífice se trasladará hasta la Plaza San Martín, donde rendirá homenaje ante el monumento al Libertador y a los Ejércitos de la Independencia.

La agenda continuará en la Casa Rosada, escenario de la ceremonia de bienvenida y de una audiencia con el presidente Javier Milei, uno de los encuentros institucionales más importantes de la visita.

Posteriormente, a las 18.30, León XIV se presentará en el Palacio Libertad, donde pronunciará un discurso ante autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país.

Será su primera intervención pública de carácter institucional en territorio argentino y uno de los momentos centrales de la jornada inaugural.

Una visita con misas multitudinarias y encuentros con jóvenes

Este lunes 9 de noviembre, el Papa visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde se encontrará con trabajadores y personas asistidas por la institución. Más tarde, a las 11.30, celebrará una misa abierta al público en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

La jornada incluirá además un encuentro con representantes del mundo del trabajo y movimientos sociales en la Universidad Católica Argentina, una reunión interreligiosa en el Palacio San Martín y una celebración de vísperas en la Catedral Metropolitana.

Este martes 10, León XIV viajará a Córdoba, donde presidirá una misa a las 10 en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea). Por la tarde mantendrá un encuentro con integrantes de la Iglesia local y regresará a Buenos Aires para participar, desde las 20.15, de una multitudinaria reunión con jóvenes en el Monumento a los Españoles.

La despedida será este miércoles 11. Después de visitar el Complejo Penitenciario de Devoto, el pontífice se trasladará a Luján para celebrar, a las 10, una misa en las inmediaciones de la basílica. Será una de las actividades religiosas más significativas de su paso por el país.

La partida está prevista para las 14 desde el aeropuerto internacional de Ezeiza, donde abordará un vuelo hacia Lima para continuar su gira por América Latina.

El avión que trajo al Papa desde Uruguay

El traslado desde Montevideo estuvo a cargo de Aerolíneas Argentinas, que dispuso un Boeing 737 MAX 8, matrícula LV-KKD, para transportar al pontífice y su comitiva.

El vuelo especial AR1091 despegó de la capital uruguaya a las 15.55 y aterrizó en Aeroparque a las 16.34. La compañía también organizó un segundo servicio, operado con un Boeing carguero, para trasladar el equipaje de la delegación.

Aerolíneas Argentinas estará a cargo de los desplazamientos aéreos del Papa durante su estadía en el país, incluido el viaje a Córdoba y la posterior partida hacia Perú.

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