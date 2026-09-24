Milo J llega a los cines con "La Jangada", un set que celebra su último disco En el primer aniversario de "La Vida Era Más Corta", su álbum consagratorio, el joven artista estrena un material audiovisual especial 24 de septiembre 2026 · 10:59hs

Milo J celebrará un año de la salida de "La Vida Era Más Corta" con un set en vivo que se proyectará en cines

Milo J no para. Mientras se prepara para su próximo gran show en el Estadio Kempes de Córdoba, el artista anunció el estreno de "La Jangada", un set en vivo de ocho canciones que se podrá ver en cines. El material busca celebrar el primer aniversario de "La Vida Era Más Corta", el disco consagratorio que le valió el número récord de trece premios GARDEL.

"La Jangada" revisita el álbum desde nuevas voces, cruces y sonoridades junto a artistas de distintas generaciones y tradiciones de la música latinoamericana. El proyecto tendrá una exhibición especial el 29 de septiembre en funciones exclusivas y de capacidad limitada en Argentina y diferentes países, permitiendo a los fans descubrir la obra en pantalla grande antes de su estreno oficial en YouTube y en las principales plataformas digitales.

En Argentina, habrá funciones en la Ciudad de Buenos Aires Avellaneda, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero. Todavía no hay proyecciones programadas en Rosario. A nivel internacional, se exhibirá en Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos, Guatemala, Italia, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Milo J se prepara para el Kempes Mientras tanto, Milo se alista para cerrar La Vida Era Más Corta Tour Mundial el próximo 5 de diciembre en el Kempes. Según anticipó en una conferencia de prensa de la que participó La Capital, el show se desarrollará con "un impactante formato 360° y una producción especialmente diseñada para vivir la experiencia desde todos los ángulos".



"Lo hicimos en Córdoba más que nada porque quiero que llegue gente de todas las provincias posibles. Que quien quiera venir desde otra provincia tenga una oportunidad más cercana de hacerlo, además de la gente que ya me escucha en Buenos Aires", dijo el artista en el evento en el que anunció la fecha.