Apartaron a una jugadora argentina de pádel por comentario antisemita en redes sociales

La Asociación de Pádel Argentino excluyó preventivamente a Florencia Guerra Sodero de la delegación nacional y abrió un proceso disciplinario por su publicación

Florencia Guerra Sodera, la jugadora amateur de pádel que fue apartada por su discriminatorio posteo

Florencia Guerra Sodero, una jugadora amateur de pádel oriunda de Córdoba, quedó en el centro de la polémica luego de que realizara una publicación con contenido antisemita . La deportista había conseguido por segundo año consecutivo la clasificación para representar a la Argentina en un Panamericano.

Guerra Sodero había anunciado que formaría parte de la delegación nacional en una competencia internacional cuando publicó un mensaje que generó críticas por su contenido discriminatorio.

"Hoy les voy a contar que tengo el honor de representar a la Argentina en un Panamericano. Y no hay nada mejor que una peronista fachera como yo para hacerlo ", escribió en Instagram.

Luego pidió a sus seguidores que participaran de una encuesta y enumeró a distintos grupos: "amigos, conocidos, familias, peronistas, radicales libertarios, hinchas de Belgrano. Ricos, pobres, clase media" .

El mensaje terminó con una exclusión dirigida contra la comunidad judía: "Excepto judíos: ustedes no son bienvenidos". Tras la repercusión que generaron sus expresiones, eliminó la publicación y sus cuentas en redes sociales.

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La decisión de la Asociación de Pádel Argentino

Tras la difusión de su posteo, la Asociación de Pádel Argentino (APA) resolvió apartar preventivamente a Guerra Sodero de la delegación argentina que participará del Panamericano de Pádel de Libres Amateur 2026, previsto entre el 21 y el 24 de octubre en Asunción, Paraguay.

"La APA repudia de forma categórica las expresiones antisemitas difundidas en redes sociales de cuentas personales de la jugadora Florencia Guerra Sodero", señaló la asociación en un comunicado.

El organismo también remarcó los principios que deben representar los deportistas que integran una delegación nacional: "La representación de Argentina exige el máximo respeto a la dignidad de las personas. Quien se expresa en contra de esos principios no puede, al mismo tiempo, invocar la camiseta nacional".

Además del apartamiento preventivo, la APA abrió un procedimiento disciplinario: "En consecuencia, la APA resolvió apartar preventivamente a la jugadora de la delegación nacional y abrir el procedimiento disciplinario, previsto en el Código de Disciplina de la FIP (Federación Internacional de Pádel) en el que la jugadora podrá ejercer plenamente su derecho de defensa".

La entidad deportiva también reafirmó su compromiso con un deporte inclusivo y expresó su solidaridad con la comunidad judía y con quienes se hubieran sentido afectados u ofendidos por las publicaciones.

Sumado a ello, el Foro Argentino Contra el Antisemitismo (FACA) también cuestionó las expresiones difundidas por la jugadora: "El deporte debe unir a diversas culturas y representar valores de fraternidad".

En su comunicado, el FACA señaló que, mientras la Argentina es sede de los Juegos Suramericanos, la jugadora "despacha su antisemitismo en redes sociales".

"No puede representar a la Argentina alguien que desprecia a una parte importante de ciudadanos argentinos", sostuvo el Foro.

La organización cerró su pronunciamiento con un nuevo llamado a rechazar las expresiones antisemitas: "No normalicemos el antisemitismo".