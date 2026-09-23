Mirtha Legrand continúa internada: qué dice el nuevo parte médico

La conductora de 99 años sigue afrontando una neumopatía por la que está en el sanatorio Mater Dei de Buenos Aires desde el viernes de la semana pasada

La salud de Mirtha Legrand tiene en vilo al mundo del espectáculo.

Luego de volver a ser internada, la conductora Mirtha Legrand continúa mejorando de la neumopatía que motivó su reingreso al sanatorio Mater Dei de la Ciudad de Buenos Aires. Autoridades de ese nosocomio emitieron un comunicado este miércoles para informar sobre el estado de salud de la diva de los almuerzos.

El escrito, firmado por el director Médico del sanatorio, Enrique Echagüe, revela que Mirtha continúa "con buena evolución" y que seguirá internada .

“La Sra. Mirtha Legrand continúa mejorando día a día de la neumopatía que motivara su internación con buena evolución. Permanecerá internada durante los próximos días con el fin de mantenerla bajo control y brindarle los cuidados y contención adecuados", agrega el comunicado.

“Su familia y profesionales médicos agradecen los saludos y muestras de cariño”, expresó el director a través del escrito. Además, anticipó que "de no mediar inconvenientes", publicarán un nuevo parte médico el viernes.

Por qué internaron a Mirtha Legrand

A principios de septiembre, Mirtha Legrand tuvo que ser internada luego de atravesar un momento delicado por un episodio gripal que derivó en bronquitis.

Fue hospitalizada en el mismo centro de salud el pasado 7 de septiembre para realizarse estudios y continuar bajo seguimiento médico.

Durante los días de internación, los partes médicos señalaron una evolución favorable y sin complicaciones. Además, permaneció en una habitación común y participó activamente de su recuperación junto a su kinesiólogo.

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Esa evolución derivó en que fuera dada de alta el 13 de septiembre, cuando ya se encontraba atenta a sus actividades personales y recibía visitas de familiares y amigos durante su estadía. Tras un estado favorable de sus condiciones de salud, la artista continuó el proceso en su hogar.

El alta llegó además después de que el último parte médico difundido por el sanatorio destacara su buena evolución respiratoria y su participación activa en el tratamiento.

La familia y el entorno de la conductora habían transmitido tranquilidad durante los días de internación, mientras Mirtha permanecía acompañada y en contacto con sus allegados.