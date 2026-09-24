Estrenos de cine en Rosario: acción, terror extranjero y el regreso de Avengers

Como todos los jueves, los cines se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de Rosario se actualiza con propuestas para todos los gustos.
Títulos para todos los gustos desembarcan en las salas de cine de la ciudad este jueves 24 de septiembre. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas
Como todos los jueves, los cines se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de Rosario se actualiza con propuestas para todos los gustos.
Aunque el streaming ocupa un lugar cada vez más importante en el mundo audiovisual, la experiencia de disfrutar una película en la pantalla grande mantiene una mística única. Ir al cine continúa siendo una excelente alternativa para salir de casa, compartir un momento y disfrutar del tiempo libre.
"Avengers: Endgame" vuelve a los cines con una versión extendida y remasterizada de la película que significó un antes y un después para el Universo de Marvel. El reestreno es una oportunidad para volver a disfrutar de una de las películas más importantes de Marvel en pantalla grande, como una antesala de "Avengers: Doomsday", que se estrenará en diciembre de 2026.
Después de los devastadores acontecimientos que acabaron con la mitad de la población mundial, los héroes restantes luchan por seguir adelante. En última instancia, deben unir sus fuerzas para restablecer el orden y la armonía en el universo y recuperar a sus seres queridos en un dramático enfrentamiento contra Thanos.
Bajo la dirección de Derrick Borte y con un elenco de lujo encabezado por Russell Crowe, Luke Evans, Aaron Paul y Nina Dobrev, llega “El último gran golpe”, un thriller repleto de acción, tensión y traiciones.
Crowe se pone en la piel de un poderoso dueño de un club nocturno que, después de años moviéndose en el peligroso mundo criminal, está decidido a retirarse y dejar todo atrás. Pero sus planes cambian cuando un violento asalto desata una serie de traiciones que lo obligan a volver al juego. Rodeado de enemigos, alianzas que pueden romperse en cualquier momento y decisiones cada vez más difíciles, tendrá que luchar por sobrevivir y proteger lo que todavía le queda. Porque cuando se trata del mundo criminal, el último golpe nunca es realmente el último.
>> Leer más: Septiembre en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, Amazon, HBO Max, Mubi, Apple TV, y Disney+
David Ayer vuelve a dirigir a Brad Pitt en “El corazón de la bestia”, un intenso thriller, que completa el elenco con J.K. Simmons y Anna Lambe.
Tras un terrible accidente aéreo, el oficial de las Fuerzas Especiales James Belmont (Brad Pitt) y su perro de combate, Odin, quedan varados en lo profundo de la naturaleza salvaje de Alaska.
La historia comienza con un terrible accidente aéreo que deja al oficial de las Fuerzas Especiales James Belmont (Brad Pitt) y a su perro de combate, Odin, varados en lo profundo de la naturaleza salvaje de Alaska. Juntos, se ven obligados a librar una brutal lucha por la supervivencia contra los elementos. “El corazón de la bestia” promete explorar el vínculo inquebrantable entre un hombre y su mejor amigo mientras se enfrentan a su mayor batalla hasta el momento.
Desde Dinamarca llega “Su propio infierno”, una misteriosa y atrapante película del director Nicolas Winding Refn.
Cuando una misteriosa niebla envuelve una metrópolis futurista y libera una presencia letal, se cruzan las búsquedas de una mujer (Sophie Thatcher) que quiere encontrar a su padre con la de un soldado (Charles Melton) inmerso en una odisea para rescatar a su hija.
>> Leer más: Cómo encontrar tu próxima serie favorita en Netflix
En las carteleras de los cines de Rosario también hay una novedad para los más chicos y disfrutar en familia. Llega “La isla olvidada”, la nueva película de DreamWorks Animation, el estudio detrás de historias inolvidables como "Shrek" y "Cómo entrenar a tu dragón" .
La película sigue a Jo y Raissa, dos mejores amigas que se conocen desde la primaria y que están a punto de tomar caminos separados. Mientras celebran su última noche juntas, Jo y Raissa se topan con un misterioso portal que las transporta a la fantástica isla de Nakali, repleta de criaturas mágicas y mitológicas de las que crecieron escuchando historias contadas por sus familias filipinas. Algunas de estas figuras se convertirán en amigas, otras en enemigas. Acompañadas por el bienintencionado pero desventurado hombre-perro Raww y una pequeña pero poderosa manada de amigos, Jo y Raissa deben enfrentarse a la temible Manananggal, la criatura más temida de la isla. Cuando descubren que los recuerdos de toda su amistad son el precio a pagar por volver a casa, Jo y Raissa se verán obligadas a encontrar una forma de abandonar la isla antes de olvidarse la una de la otra para siempre.
Desde España llega una nueva película de suspenso y terror.
La historia sigue a Isabel, una madre que se muda con sus dos hijos a un prestigioso edificio que tiene un método de admisión muy peculiar pero con un alquiler muy asequible. Una vez aprobada y establecida, tres vecinos ancianos del piso inferior pondrán sus vidas patas arriba.
>>Leer más: Netflix recibió la nueva temporada de la exitosa serie criminal "Monstruo"
A la par de los estrenos que desembarcaron el 24 de septiembre, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.
"Resident evil: noche cero" (Suspenso): De la mente del visionario cineasta Zach Cregger llega una emocionante —y aterradora— reinvención de la franquicia Resident Evil. En una historia completamente nueva, Resident Evil sigue a Bryan (Austin Abrams), un mensajero médico que, sin saberlo, se ve envuelto en una carrera por la supervivencia llena de acción y sin tregua cuando una noche fatídica y espantosa se convierte en un caos a su alrededor.
"Coyote vs ACME" (Aventuras): Después de décadas fallando en atrapar al Correcaminos, el Coyote decide hacer lo impensado: demandar a ACME, la compañía responsable de todos los productos defectuosos que arruinaron sus planes. En el juicio más absurdo de la historia, la comedia y la animación se mezclan en una batalla legal que podría cambiar el destino del desierto… para siempre.
>>Leer más: Cinco producciones para conocer en Netflix
>>Leer más: Una miniserie de origen neerlandés revoluciona Netflix
>> Leer más: Llegó a Netflix un thriller psicológico australiano que seduce a los usuarios
A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.
Uno de los beneficios más importantes es el que ofrece La Capital a los suscriptores de su Tarjeta de Beneficios. Quienes cuenten con esta membresía podrán gozar de:
Los beneficios se encuentran disponibles todos los días, para todas las funciones y abonando con cualquier medio de pago.
Quienes todavía no son parte, pueden solicitar su Tarjeta de Beneficios La Capital en su sitio web oficial, armando el plan que mejor se ajuste a los propios deseos y posibilidades.
El ómnibus de Movi Rosario quedó abandonado al amanecer, a unas 30 cuadras del galpón de la empresa del Transporte Urbano de Pasajeros