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Estrenos de cine en Rosario: acción, terror extranjero y el regreso de Avengers

Títulos para todos los gustos desembarcan en las salas de cine de la ciudad este jueves 24 de septiembre. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

24 de septiembre 2026 · 07:05hs
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Brad Pitt protagoniza una de las películas que llega a la cartelera de cine de Rosario 

Brad Pitt protagoniza una de las películas que llega a la cartelera de cine de Rosario 

Como todos los jueves, los cines se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de Rosario se actualiza con propuestas para todos los gustos.

Aunque el streaming ocupa un lugar cada vez más importante en el mundo audiovisual, la experiencia de disfrutar una película en la pantalla grande mantiene una mística única. Ir al cine continúa siendo una excelente alternativa para salir de casa, compartir un momento y disfrutar del tiempo libre.

>> Leer más: "Toy Story 5" llegó al streaming: en qué plataforma se puede ver

Los estrenos del jueves 24 de septiembre

-“Avengers Endgame: Bonus - INFINITY VISION”. Estados Unidos, 185 minutos

"Avengers: Endgame" vuelve a los cines con una versión extendida y remasterizada de la película que significó un antes y un después para el Universo de Marvel. El reestreno es una oportunidad para volver a disfrutar de una de las películas más importantes de Marvel en pantalla grande, como una antesala de "Avengers: Doomsday", que se estrenará en diciembre de 2026.

Después de los devastadores acontecimientos que acabaron con la mitad de la población mundial, los héroes restantes luchan por seguir adelante. En última instancia, deben unir sus fuerzas para restablecer el orden y la armonía en el universo y recuperar a sus seres queridos en un dramático enfrentamiento contra Thanos.

-"El último gran golpe". Estados Unidos, 102 minutos

Bajo la dirección de Derrick Borte y con un elenco de lujo encabezado por Russell Crowe, Luke Evans, Aaron Paul y Nina Dobrev, llega “El último gran golpe”, un thriller repleto de acción, tensión y traiciones.

Crowe se pone en la piel de un poderoso dueño de un club nocturno que, después de años moviéndose en el peligroso mundo criminal, está decidido a retirarse y dejar todo atrás. Pero sus planes cambian cuando un violento asalto desata una serie de traiciones que lo obligan a volver al juego. Rodeado de enemigos, alianzas que pueden romperse en cualquier momento y decisiones cada vez más difíciles, tendrá que luchar por sobrevivir y proteger lo que todavía le queda. Porque cuando se trata del mundo criminal, el último golpe nunca es realmente el último.

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-"El corazón de la bestia". Estados Unidos, 100 minutos

David Ayer vuelve a dirigir a Brad Pitt en “El corazón de la bestia”, un intenso thriller, que completa el elenco con J.K. Simmons y Anna Lambe.

Tras un terrible accidente aéreo, el oficial de las Fuerzas Especiales James Belmont (Brad Pitt) y su perro de combate, Odin, quedan varados en lo profundo de la naturaleza salvaje de Alaska.

La historia comienza con un terrible accidente aéreo que deja al oficial de las Fuerzas Especiales James Belmont (Brad Pitt) y a su perro de combate, Odin, varados en lo profundo de la naturaleza salvaje de Alaska. Juntos, se ven obligados a librar una brutal lucha por la supervivencia contra los elementos. “El corazón de la bestia” promete explorar el vínculo inquebrantable entre un hombre y su mejor amigo mientras se enfrentan a su mayor batalla hasta el momento.

-"Su propio infierno": Dinamarca, 110 minutos

Desde Dinamarca llega “Su propio infierno”, una misteriosa y atrapante película del director Nicolas Winding Refn.

Cuando una misteriosa niebla envuelve una metrópolis futurista y libera una presencia letal, se cruzan las búsquedas de una mujer (Sophie Thatcher) que quiere encontrar a su padre con la de un soldado (Charles Melton) inmerso en una odisea para rescatar a su hija.

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-"La isla olvidada". Estados unidos, 109 minutos

En las carteleras de los cines de Rosario también hay una novedad para los más chicos y disfrutar en familia. Llega “La isla olvidada”, la nueva película de DreamWorks Animation, el estudio detrás de historias inolvidables como "Shrek" y "Cómo entrenar a tu dragón" .

La película sigue a Jo y Raissa, dos mejores amigas que se conocen desde la primaria y que están a punto de tomar caminos separados. Mientras celebran su última noche juntas, Jo y Raissa se topan con un misterioso portal que las transporta a la fantástica isla de Nakali, repleta de criaturas mágicas y mitológicas de las que crecieron escuchando historias contadas por sus familias filipinas. Algunas de estas figuras se convertirán en amigas, otras en enemigas. Acompañadas por el bienintencionado pero desventurado hombre-perro Raww y una pequeña pero poderosa manada de amigos, Jo y Raissa deben enfrentarse a la temible Manananggal, la criatura más temida de la isla. Cuando descubren que los recuerdos de toda su amistad son el precio a pagar por volver a casa, Jo y Raissa se verán obligadas a encontrar una forma de abandonar la isla antes de olvidarse la una de la otra para siempre.

- "Bajo tus pies". España, 94 minutos

Desde España llega una nueva película de suspenso y terror.

La historia sigue a Isabel, una madre que se muda con sus dos hijos a un prestigioso edificio que tiene un método de admisión muy peculiar pero con un alquiler muy asequible. Una vez aprobada y establecida, tres vecinos ancianos del piso inferior pondrán sus vidas patas arriba.

>>Leer más: Netflix recibió la nueva temporada de la exitosa serie criminal "Monstruo"

Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcaron el 24 de septiembre, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.

  • "Resident evil: noche cero" (Suspenso): De la mente del visionario cineasta Zach Cregger llega una emocionante —y aterradora— reinvención de la franquicia Resident Evil. En una historia completamente nueva, Resident Evil sigue a Bryan (Austin Abrams), un mensajero médico que, sin saberlo, se ve envuelto en una carrera por la supervivencia llena de acción y sin tregua cuando una noche fatídica y espantosa se convierte en un caos a su alrededor.

  • "El árbol mágico" (Aventuras): Polly, Tim, y sus tres hijos son una familia moderna que se ve obligada a mudarse a la remota campiña inglesa. Poco después de su llegada, los niños descubren un árbol mágico y a sus extraordinarios y excéntricos habitantes.
  • "Hechizo de amor: la magia continúa" (Drama): Protagonizada por Sandra Bullock y Nicole Kidman, Hechizo de Amor: La magia continúa nos devuelve a un mundo envuelto en travesuras a la luz de la luna y una poderosa magia ancestral, donde las hermanas Owens deberán enfrentar la oscura maldición que amenaza con destruir a su familia de una vez por todas en un evento cinematográfico imperdible, lleno de diversión, magia y caos.
  • "Tadeo el explorador y la lampara maravillosa" (Aventuras): Tadeo y Sara son ahora padres de Olimpia (Oli), una adorable e intrépida niña de dos años. Y Momia no lleva nada bien haber dejado de ser el centro de atención. Mientras están de vacaciones en Londres, Sara sigue la pista de un objeto único: la lámpara maravillosa de Las mil y una noches. Y Momia, lleno de celos, pide un deseo: viajar en el tiempo hasta el momento en que era joven y todos le querían. Tadeo y Sara tienen que unir fuerzas para evitar que Momia cambie el curso de la historia y traer al grupo (Jeff, Belzoni y Ramona incluidos) de vuelta a casa.
  • "Pepita, la pistolera" (Drama): En una Mar del Plata invernal (1985), Margarita Di Tullio no busca redención: fabrica su libertad. Trabajadora sexual, embarazada y traicionada por un sistema que la devora, entiende que su cuerpo —ese territorio disputado por cafichos, policías y jueces— será su arma. No para matar: para construir. Así nace NEISIS: un refugio clandestino donde las mujeres no son mercancía, sino arquitectas de su propio poder. Como "coperas" desafían el mandato del sexo por supervivencia… Marga no las salva: les enseña un oficio. Pero el monstruo es más grande: cuando el Loco de la Ruta —tapadera de la policía corrupta— asesina a sus hermanas, Margarita desentierra la verdad.

  • "Coyote vs ACME" (Aventuras): Después de décadas fallando en atrapar al Correcaminos, el Coyote decide hacer lo impensado: demandar a ACME, la compañía responsable de todos los productos defectuosos que arruinaron sus planes. En el juicio más absurdo de la historia, la comedia y la animación se mezclan en una batalla legal que podría cambiar el destino del desierto… para siempre.

>>Leer más: Cinco producciones para conocer en Netflix

  • "La noche del demonio: están entre nosotros" (Terror): Amelia Eve interpreta a Gemma, una joven madre que cría a su hija en la casa donde creció y descubre que puede viajar al Más Allá, el reino purgatorial de las almas perdidas en el corazón del universo de Insidious. Cuando algo maligno la persigue, Gemma descubre una habilidad que lo cambia todo: no solo puede entrar al Más Allá, sino que también puede traer de vuelta al mundo real a quienes viven allí. Una vez que los demonios se dan cuenta de su poder, nuestro mundo se convierte en su patio de recreo.
  • "Yo, Narciso" (Comedia): Rocío Flores (Natalia Oreiro), profesora universitaria de sociología, escribe un libro sobre el narcisismo moderno. Para entender mejor a su “sujeto”, decide estudiarlo desde adentro y elige como caso a Máximo Rey (Adrián Suar), un carismático cirujano plástico. Bajo una falsa identidad, Rocío se hará pasar por una paciente interesada en un retoque estético y de esta manera busca observar y analizar a Máximo sin ser descubierta. Pero las consultas pronto se convierten en citas donde él despliega todo su encanto. Rocío, decidida a mantener el vínculo sin caer en su juego, inventa excusas cada vez más absurdas para mantenerlo a raya. Cuando Máximo descubre que se ha enamorado de ella, “el experimento” se descontrola. ¿Podrá Rocío completar su investigación sin convertirse en víctima de su propio plan? Yo, narciso, es una comedia de enredos.

>>Leer más: Una miniserie de origen neerlandés revoluciona Netflix

  • "El final de la calle OAK" (Suspenso): Después de que un misterioso evento cósmico arranca a la calle Oak de los suburbios y transporta a todo el vecindario a un lugar desconocido, la familia Platt descubre pronto que su supervivencia depende de mantenerse unidos mientras navegan por un entorno ahora irreconocible.
  • "Spider-Man: un nuevo día" (Acción): Han pasado cuatro años desde los acontecimientos de Sin regreso a casa, y Peter ahora es un adulto que vive completamente solo, habiéndose borrado voluntariamente de la vida y los recuerdos de sus seres queridos. Combatiendo el crimen en una Nueva York que ya no lo conoce, se ha dedicado por completo a proteger su ciudad —un Spider-Man a tiempo completo—, pero a medida que las exigencias se intensifican, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia, al tiempo que un nuevo y extraño patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado jamás.
  • "La Odisea" (Acción): Christopher Nolan presenta su nueva película, La Odisea, una épica de acción mitológica filmada alrededor del mundo utilizando la tecnología IMAX. La Odisea está protagonizada por Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson y Lupita Nyong’o, con Zendaya y Charlize Theron.
  • "Toy Story 5" (Aventuras): Los juguetes están de vuelta en Toy Story 5 de Disney y Pixar, y esta vez, se encuentran con la tecnología. El trabajo de Buzz, Woody, Jessie y el resto del grupo se dificulta exponencialmente cuando se enfrentan a esta nueva amenaza para el tiempo de juego. Dirigida por Andrew Stanton, codirigida por Kenna Harris y producida por Lindsey Collins.

>> Leer más: Llegó a Netflix un thriller psicológico australiano que seduce a los usuarios

Beneficios y descuentos

A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.

Uno de los beneficios más importantes es el que ofrece La Capital a los suscriptores de su Tarjeta de Beneficios. Quienes cuenten con esta membresía podrán gozar de:

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Los beneficios se encuentran disponibles todos los días, para todas las funciones y abonando con cualquier medio de pago.

Quienes todavía no son parte, pueden solicitar su Tarjeta de Beneficios La Capital en su sitio web oficial, armando el plan que mejor se ajuste a los propios deseos y posibilidades.

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