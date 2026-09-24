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Histórico: arrancan los vuelos directos de Rosario a España

Comenzarán a operar en una semana. El trayecto inaugural está casi lleno y crecen las salidas siguientes. Buscan que la ruta contribuya a atraer viajeros de Europa hacia la ciudad y la región

Pablo R. Procopio

Por Pablo R. Procopio

24 de septiembre 2026 · 06:30hs
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En una semana exactamente se producirá en Rosario un hecho histórico en materia aerocomercial: comenzarán los vuelos directos entre la ciudad y Madrid

En una semana exactamente se producirá en Rosario un hecho histórico en materia aerocomercial: comenzarán los vuelos directos entre la ciudad y Madrid, algo que nunca había ocurrido antes.
Histórico: arrancan los vuelos directos de Rosario a España

Histórico: arrancan los vuelos directos de Rosario a España

En una semana exactamente se producirá en Rosario un hecho histórico en materia aerocomercial: comenzarán los vuelos directos entre la ciudad y Madrid, algo que nunca había ocurrido antes. Rosario conectará con Europa sin escalas y los tickets del primer avión ya están casi todos vendidos. Es más, “las reservas para las siguientes salidas también están evolucionando de forma muy favorable. Esta respuesta confirma que existe una demanda sólida en ambos sentidos, tanto desde Rosario hacia España como desde España hacia la Argentina”, confirmó a La Capital desde el Viejo Mundo Daniel Buil, el director comercial de World2Fly, la compañía española que operará la ruta.

“Rosario ocupa un lugar importante dentro del crecimiento de World2Fly en Latinoamérica. Es una ciudad con una importante actividad económica y empresarial, y con estrechos vínculos con España. Con esta ruta queremos reforzar esos vínculos y facilitar una conexión directa que acerque Rosario y su área de influencia al mercado español y europeo”, sumó el referente antes de anunciar que se busca que la ruta funcione en ambos sentidos y contribuya a atraer viajeros españoles y europeos hacia Rosario y toda la región, “favoreciendo los intercambios turísticos y empresariales”.

En este contexto, el mapa de la conectividad internacional en Argentina ya experimenta un cambio de paradigma definitivo, y el epicentro de este movimiento es la provincia de Santa Fe. El debut del jueves próximo se dará bajo un escenario de éxito comercial rotundo.

De hecho, el ritmo de reservas para las frecuencias subsiguientes, que muestra una aceleración sostenida en ambos lados del Atlántico, responde a una necesidad histórica insatisfecha de la región.

>> Leer más: Histórico: arranca este martes la venta de los vuelos directos a Madrid

Por eso, Buil ratificó su entusiasmo en torno a un mercado que exigía una alternativa directa para evitar las habituales e incómodas salidas desde Buenos Aires.

La operación inicial se estructuró sobre dos frecuencias semanales, con salidas los días martes y jueves. No obstante, Buil destacó a este diario que, si bien el objetivo inmediato está centrado en consolidar la ruta, se observará el movimiento en esta primera etapa para estudiar posibles ampliaciones. “Analizaremos la evolución de la demanda y el comportamiento de la ruta para valorar posibles ajustes en la oferta”, indicó.

Rosario como nodo estratégico

La incorporación de Rosario al catálogo de destinos internacionales no es un hecho aislado, sino que responde a un agresivo plan de expansión comercial en América Latina desarrollado por la compañía en los últimos años. Tras haber concretado desembarcos exitosos en plazas estratégicas de Colombia —como Cali y Cartagena de Indias—, la elección de Rosario consolida un vínculo importante.

Desde la perspectiva de la aerolínea, la ciudad fue seleccionada por su elevado perfil económico y empresarial, y su vasta área de influencia, que derrama sobre el norte de Buenos Aires y la provincia de Entre Ríos.

Además, los profundos e históricos lazos migratorios y culturales que unen de forma directa a la población local con España fueron también clave.

¿Qué papel ocupa Rosario dentro de la estrategia de crecimiento de World2Fly en Latinoamérica?

Rosario ocupa un lugar importante dentro del crecimiento de World2Fly en Latinoamérica. Es una ciudad con una importante actividad económica y empresarial y con estrechos vínculos con España. Con esta ruta queremos reforzar esos vínculos y facilitar una conexión directa que acerque Rosario y su área de influencia al mercado español y europeo.

¿Qué oportunidades puede generar esta conexión para Rosario y la provincia de Santa Fe?

Una conexión directa con la capital española facilita los viajes por motivos turísticos, personales y también profesionales, y puede contribuir a reforzar los vínculos entre Rosario, Santa Fe y España. Además, queremos que la nueva ruta funcione en ambos sentidos y de este modo contribuya a atraer viajeros españoles y europeos hacia Rosario y toda la región, favoreciendo los intercambios turísticos y empresariales.

¿Cuándo hubo vuelos a Europa desde Rosario?

Hubo un período muy específico en el que Rosario tuvo vuelos internacionales a Europa. El aeropuerto de Fisherton se convirtió oficialmente en internacional en 1981, tras una ampliación de su pista a 3 mil metros.

Ese mismo año, Aerolíneas Argentinas comenzó a operar vuelos semanales que conectaban a Rosario directamente con Madrid y Roma (además de Miami y Nueva York en Norteamérica).

¿Cómo eran esos vuelos en los 80? Se operaban con los icónicos e inmensos Boeing 747-200 (conocidos popularmente como Jumbos). Ver un avión de semejante tamaño en Fisherton fue entonces todo un acontecimiento para la región.

No obstante, aunque el vuelo se comercializaba desde Rosario hacia el Viejo Continente, el trayecto solía iniciarse en Ezeiza. El Jumbo hacía una parada en Fisherton para subir pasajeros rosarinos y luego, en el caso de las rutas a Europa, solía realizar una escala técnica o de reabastecimiento en Río de Janeiro (Brasil) antes de cruzar el Atlántico hacia Madrid o Roma.

Fue una gran experiencia, pero muy breve debido a las crisis económicas posteriores y los cambios de estrategia de la aerolínea de bandera, por lo que las frecuencias se discontinuaron al poco tiempo.

Por eso, el anuncio actual de la aerolínea World2Fly para octubre de 2026 es tan masivo: representa el regreso de una conexión europea directa después de más de 40 años, pero esta vez operando de manera regular y sin la necesidad de hacer escalas en Brasil o Panamá, como ocurre en la actualidad.

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