Dolor en el folklore: murió a los 36 años un exintegrante de Canto 4 y donaron sus órganos

Lucas Montanaro, tecladista y cantante salteño de 36 años, murió después de sufrir una descompensación fatal mientras jugaba al fútbol con amigos. Fue integrante de Macumbicos y posteriormente de Canto 4, uno de los grupos de folklore más reconocidos de su provincia. La noticia del fallecimiento fue comunicada por el Instituto Nacional de la Música.

“Despedimos a Lucas Montanaro, reconocemos su aporte a la música argentina y acompañamos a sus familiares, amistades, colegas y seres queridos en este momento” , decía el texto que se publicó en las redes oficiales del organismo.

"En los últimos años acompañó a Canto 4 en sus presentaciones. En marzo de 2024 estuvo a cargo del piano en la interpretación de la Misa Criolla, de Ariel Ramírez, realizada por el conjunto en la ciudad de Salta junto a un ensamble de 35 coristas del Centro Cultural América e integrantes del coro Arsis. Ese mismo año, en el marco de la celebración por los 25 años de Canto 4 y la presentación del álbum Presente, fue anunciado entre los músicos del grupo en piano y teclados", agregaba el comunicado.

La importancia de la donación de órganos

La familia de Montanaro decidió donar los órganos del joven. El Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (CUCAI) Salta concretó con éxito un nuevo operativo de ablación multiorgánica, realizado de manera conjunta con profesionales del Hospital San Bernardo, especialistas del Hospital Italiano de La Plata y equipos de logística y traslado salteños.

“Fue un operativo multiorgánico en el que también participó gente de Buenos Aires, porque los equipos que procuran órganos hepáticos, cardíacos o pulmonares suelen ser los mismos que luego realizan los trasplantes”, señaló el director del CUCAI Salta, Luis Canelada, a medios de la provincia. El caso del músico volvió a poner sobre la mesa la importancia de la donación de órganos.